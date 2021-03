Söder verkündet Impf-Rekord und kündigt weiteren Gipfel an - Verstärkte Polizei-Kontrollen an Ostern

Beim Impfen gegen Corona vermeldete Markus Söder einen Rekord. Der CSU-Chef kündigte bereits für nächste Woche einen Gipfel an. Alle News im Ticker.

Die Corona-Zahlen steigen weiter.

Markus Söder fordert ein konsequentes Einhalten der Notbremse.

Nächste Woche soll es in Bayern einen Impfgipfel* geben.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 26. März, 12.42 Uhr: Markus Söder äußerte sich am Mittag bei einer Pressekonferenz zu den neuen Transparenz-Regeln für Mandatsträger. Hintergrund ist die Maskenaffäre. Doch auch zur Corona-Pandemie äußerte sich der CSU-Chef, die Inzidenz steige. „Jeder, auch der letzte muss erkennen, dass wir vor einer ganz schwierigen Situation stehen“, so Söder. Die Warnung des RKIs vor einem „super harten Lockdown“ müsse allen vor Augen geführt sein. Corona werde immer gefährlicher, daher dürfe die Politik keinen Ermüdigungs-Einbruch haben. „Politiker dürfen nicht die Nerven verlieren“, forderte er. Im Rahmen der Pressekonferenz bestätigte Söder auch den Impf-Gipfel nächste Woche (siehe Erstmeldung).

Osterferien in Bayern: Polizei kündigt im Rahmen der Corona-Pandemie verstärkte Kontrollen an

Mit Blick auf die Osterferien kündigte die Polizei verstärkte Kontrollen an, um den Ausflugsverkehr und die Besucherströme in geordneten Bahnen zu halten. Um insbesondere Wildparken zu verhindern, wollen die Beamten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd von diesem Samstag an bis zum Ende der bayerischen Sommerferien im September 2021 die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und das Freihalten der Rettungswege in den Ausflugsregionen an den Seen und in Wandergebieten Oberbayerns verstärkt überwachen.



„Es ist der Polizei in diesem Jahr ein großes Anliegen, beim Thema Ausflugsverkehr den Gemeinschaftssinn zu wecken“, so Polizeipräsident Robert Kopp. Gegenseitige Rücksichtnahme erwarte die Polizei in gleicher Weise von Anwohnern und Ausflüglern. „Jeder einzelne ist aufgefordert, seinen individuellen Beitrag zu leisten.“



Ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums sagte am Freitag, die Polizei in Bayern sei sensibilisiert, die Lage zu beobachten und - wenn notwendig - mit verstärkter Präsenz vor Ort zu sein. Verstöße würden konsequent kontrolliert, es gebe Bußgelder. Wie der Ausflugsverkehr an Ostern aussehen werde, sei noch unklar. „Es lässt sich nicht prognostizieren, wie die Leute reagieren werden“, sagte der Sprecher. Er verwies jedoch auf den Appell der Kanzlerin zum Verzicht auf Reisen und mahnte die Menschen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben oder jedenfalls beliebte Ausflugsorte zu meiden.

Söder verkündet Impf-Rekord - und kündigt wohl weiteren Gipfel an

Erstmeldung vom 26. März, 11.13 Uhr: München - In der kommenden Woche soll es in Bayern einen neuen Corona*-Impfgipfel geben. Das hat Ministerpräsident Markus Söder am Freitag nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in einer Schalte des CSU-Vorstands angekündigt. Die Staatsregierung will demnach mit Vertretern von Landkreistag, Städtetag, der Vereinigung bayerischer Wirtschaft und Hausärzten beraten, wie die Impfungen* gegen das Coronavirus* schneller möglich werden.

Corona in Bayern: Arztpraxen sollen impfen - rund 2,3 Millionen Impfdosen für den Freistaat

Ab dem 1. April sollen im Freistaat schrittweise die Arztpraxen in das Impfmanagement integriert werden. Die Staatsregierung erwartet im nächsten Monat rund 2,3 Millionen Impfdosen für Bayern. Die Impfzentren sollen davon etwa 1,4 Millionen Impfdosen bekommen, die Arztpraxen 942.641.

Erst am Donnerstag (25. März) verkündete CSU*-Chef Söder eine gute Nachricht. „Gestern gab es erstmals über 50.000 Impfungen* an einem Tag in Bayern. Das entspricht einer kompletten Kleinstadt. Wir brauchen aber weiter Tempo. Ab nächster Woche starten wir in Bayern auch in 1500 Hausarztpraxen. Und ab April kommt hoffentlich mehr Impfstoff“, schrieb er auf Twitter.

Das sind die neuen Corona-Regeln in Bayern: Söder geht Sonderwege - auch zu Ostern? Eine Übersicht

Corona-Zahlen steigen: Söder fordert konsequentes Einhalten der Notbremse

Söder warnte weiter vor den steigenden Corona-Zahlen. Er fordert, die Notbremse in allen Bundesländern konsequent einzuhalten. „Dazu gehören Ausgangsbeschränkungen und eine automatische Wirkung beim Überschreiten der 100er-Inzidenz“, schrieb er in dem sozialen Medium. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern und tz.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA

