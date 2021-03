Corona in Bayern: Kabinett tagt nach Gipfel-Beschlüssen - bleibt Söder bei neuen Lockerungen?

Auf dem Corona-Gipfel wurde der Lockdown verlängert, aber auch abgeschwächt. Markus Söder warnt deshalb - heute tagt das bayerische Kabinett. Alle News im Ticker.

Der Lockdown* in Deutschland wurde verlängert - aber auch abgeschwächt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* mahnte angesichts der Öffnungsschritte zur Vorsicht.

Das bayerische Kabinett berät heute über die Beschlüsse des Corona*-Gipfels.

München/Berlin - Deutschland verlängert den Lockdown, schwächt ihn aber deutlich ab. Das ist das Ergebnis des stundenlangen Corona*-Gipfels vom Mittwoch. Viele Geschäfte sollen demnach öffnen dürfen, auch mehr Freizeitaktivitäten werden möglich. Es sollen auch wieder mehr Kontakte erlaubt werden. Einen Überblick über die Regeln finden Sie hier.

Klar ist aber auch: Dieser Weg birgt Risiken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der mutigen Öffnungsschritte im Kampf gegen Corona* zur Vorsicht gemahnt. „Wahr ist, was hier beschlossen wurde, sind schon sehr große Schritte.“ Das sagte der CSU*-Chef in der Nacht zum Donnerstag nach den Bund-Länder-Beratungen in Berlin. Der März werde demnach ein Übergangsmonat. „Es kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln“, sagte Söder.

Corona-Lockdown verlängert und gelockert: Söder-Kabinett stimmt über Gipfel-Beschlüsse ab

Bereits am heutigen Donnerstag könnte das bayerische Kabinett die in Berlin beschlossenen Maßnahmen umsetzen. Der Ministerrat tagt ab 11 Uhr und stimmt über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz ab. Um 13 Uhr wird es dann eine Pressekonferenz mit Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Kultusminister Michael Piazolo geben.

Corona-Lockdown verlängert: Stufenplan zur Öffnung beschlossen

Beim Corona*-Gipfel wurde unter anderem ein Stufenplan zur Öffnung des gesellschaftlichen Lebens beschlossen. Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz sollen demnach ab kommenden Montag nach den bereits geöffneten Garten- und Baumärkten, Friseuren und Kosmetikstudios auch Buchhandlungen wieder aufsperren können.

Auch soll kontaktfreier Sport im Freien alleine oder zu zweit in Gegenden möglich werden, wo die Sieben-Tage-Inzidenz* den Wert 100 nicht übersteigt. Weitere Öffnungsschritte in solchen Gegenden umfassen neben Terminshopping-Angeboten im Einzelhandel auch Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten für Besucher mit Terminbuchung.

Inzidenz unter 50: Einzelhändler dürfen öffnen - Sporttreiben soll wieder möglich werden

Ein Sieben-Tag-Inzidenz unter 100, aber über 50 hatten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts* (RKI) am Mittwoch 37 der 105 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte. In Regionen mit einer Inzidenz unter 50 sollen alle Einzelhändler unter strengen Einlassbeschränkungen für Kunden wieder öffnen können. Auch das gemeinsame Sporttreiben ist dort ab Montag wieder für zehn Personen gleichzeitig erlaubt. Museen und Zoos können dort sogar ohne Terminbuchung der Besucher öffnen. Das hätte am Mittwoch für 39 Landkreise und kreisfreie Städte zugetroffen.

Die Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel im Video

Corona in Bayern: Kontaktbeschränkungen werden gelockert - Söder mahnt zur Vorsicht

Ebenfalls schon vom kommenden Montag an sollen die stark beschränkten privaten Kontaktmöglichkeiten gelockert werden. Bisher darf sich ein Hausstand mit maximal einer Person eines anderen Hausstandes treffen. Nun werden wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein - beschränkt auf maximal fünf Personen. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 sind auch Treffen des eigenen Haushalts mit zwei weiteren Haushalten - mit zusammen maximal zehn Personen - möglich. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Regelung ausgenommen.



„Wir geben den Menschen ein großes Stück Vertrauen und Freiheit zurück“, erklärte Söder. Er warnte aber auch vor zu hastigen Öffnungsschritten. „Das Herz sagt uns: So viel öffnen wie möglich! Der Verstand mahnt aber eindeutig zur Vorsicht“, sagte der CSU-Chef weiter. „Wir haben kein schlechtes Gewissen dabei, aber wir haben schon Sorgen und Bedenken.“

Söder-Warnung zu Ostern: „Entweder eine schöne Zeit oder vielleicht den nächsten Lockdown“

„Wir haben die zweite Welle besiegt, und die dritte Welle rollt." Die Gefahr und Dimension der dritten Welle hänge von jedem Einzelnen ab. „Deshalb müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht unbedacht in den nächsten großen Lockdown kommen. Wenn viele über Ostern reden, dann haben wir Ostern entweder eine schöne Zeit oder vielleicht den nächsten Lockdown." Deshalb habe man jetzt „einen Dreiklang aus Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung" beschlossen. Eine besondere Kontaktregelung für Ostern wurde nicht beschlossen. (kam/dpa)

