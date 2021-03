Corona: Merkel und Spahn blockieren Söders Impf-Vorstoß - Sogar Laschet schaltet sich ein

Kurz vor dem Corona-Gipfel am 3. März kommt es zu Spannungen zwischen Söder und Berlin. Grund dafür ist ein Vorstoß des bayerischen Landeschefs zur Auflockerung der Impf-Reihenfolge.

Markus Söder fordert, den Impfstoff* der Firma AstraZeneca an alle Impfwilligen zu verteilen.

Merkel*, Spahn und Laschet sind gegen diesen Vorschlag.

Der bayerische Landeschef hat aber auch Unterstüzer.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Markus Söder (CSU) ist dafür bekannt, gerne mal seinen eigenen Weg zu gehen - besonders in Zeiten der Corona-Krise*. Erst jüngst beschloss er im Alleingang und ohne die anderen Bundesländer miteinzubeziehen, Blumenläden und Baumärkte zu öffnen. Und das knapp eine Woche vor dem nächsten Corona-Gipfel am 3. März in Berlin. Meist schauen Merkel, Spahn und Co. nur zu, was der bayerische Ministerpräsident so macht. Doch bei Söders jüngstem Vorpreschen bekam er ordentlich Gegenwehr.

Corona in Bayern und Deutschland: Söder fordert die Impf-Priorisierung aufzuheben

Was war nun der Stein des Anstoßes, der sogar in Berlin so große Wellen schlug. Markus Söder* hatte sich überlegt, die Impf-Priorisierung für den britischen Impfstoff von AstraZeneca aufzuheben. Aber nicht nur in Bayern, sondern für ganz Deutschland. Die Beweggründe des Ministerpräsidenten sind einleuchtend. Laut Angaben der Bild, die sich auf das Bundesgesundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut* (RKI) berufen, wurden 1,4 Millionen Dosen des britischen Impfstoffs nach Deutschland geliefert. Verimpft wurden bisher jedoch nur knapp 450.000 Dosen. Folglich liegt rund 70 Prozent des Impfstoffs einfach rum. Und das, obwohl es immer wieder Kritik gab, dass in Deutschland zu langsam geimpft werde.

Bisher wurde der Impfstoff lediglich an die erste Priorisierungsgruppe verabreicht. Zu der zu einem großen Teil die 80-Jährigen zählen. Das Problem bei dem Mittel von AstraZeneca ist aber, dass es für Menschen über 65 nicht zugelassen wurde. Deshalb bekommen die Senioren die Impfstoffe* von Biontech und Moderna, während lediglich das medizinische Personal und Pflegekräfte mit dem britischen Mittel geimpft werden Aber auch nicht immer. Deshalb sagte Söder in der BamS am Wochenende: „Bevor er liegen bleibt, impfen wer will. Es darf keine Dose von AstraZeneca* übrig bleiben oder weggeschmissen werden.“

Corona-Impfung: Merkel und Spahn wollen lieber abwarten

Obwohl Söders Vorschlag - Impfwillige unter 65 schnell zu impfen - erst einmal durchaus vernünftig klingt, stößt er in Berlin auf wenig Gegenliebe. Sowohl Gesundheitsminister Jens Spahn* (CDU) sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel* (CDU) sind laut Bild-Informationen dagegen, die Impf-Reihenfolge zu ändern. Man wolle lieber abwarten, bis die Ständige Impfkommission (STIKO) den AstraZeneca-Impfstoff auch für über 65-Jährige zulässt.

Ablehnung kam auch aus Nordrhein-Westfalen. Söders Amtskollege Armin Laschet* (CDU) ist der Meinung, dass es eine „deutliche Ausweitung der Impfungen des AstraZeneca-Impfstoffs“ nicht brauche. In NRW werde das Vakzin bereits erfolgreich bei Lehrer:innen und Erzieher:innen verimpft. Söders Idee hat aber auch Unterstützer. Die Landeschefs aus Hessen, Volker Bouffier (CDU), Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), und Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), befürworten eine Auflockerung der Impf-Reihenfolge. Der Mittwoch-Gipfel dürfte eine Entscheidung bringen.

Corona in Bayern und Deutschland: Neue Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs bereits auf dem Weg

Bayern will diesen Weg nun auch gehen und diese Gruppen ebenfalls impfen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) dazu in einer Pressemitteilung: „Wir müssen Berufsgruppen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko schützen. Dazu gehören Erzieher und Beschäftigte an Grund- und Förderschulen, denn klar ist: Auch Kinder können sich mit Corona* infizieren und andere Menschen anstecken.“

Fakt ist jedoch, dass sehr viele Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs derweil noch ungenutzt herumliegen. Und auch wenn Sachsen und Bayern in einer Konferenz am Montag* (1. März) beschlossen haben, 15.000 Dosen davon nach Tschechien zu schicken. Und auch, wenn nun neue Berufsgruppen in der Priorisierung nach vorne rutschen. Die Bestände werden wohl nicht so schnell abgebaut, vor allem, da wohl bis Ende März noch weitere 2,5 Millionen Dosen nach Deutschland geliefert werden sollen.

In der Heimat des Impfstoffs* nimmt man die deutsche Zurückhaltung bei der Verimpfung des AstraZeneca-Mittels nicht sonderlich gut auf. Die britische Zeitung Metro schreibt dazu: „Use it ... or lose it“. Also „nutzt ihn oder gebt ihn wieder her“. Wahrscheinlich würde es weltweit viele Länder geben, die händeringend den in Deutschland gelagerten Impfstoff nehmen würden. (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa