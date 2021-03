Lockdown verlängert, Stufenplan verkündet: Söder erläutert neue Corona-Strategie in Regierungserklärung

Der Corona-Lockdown wurde verlängert - auch in Bayern. Ministerpräsident Markus Söder hält heute eine Regierungserklärung zur neuen Strategie. Alle News im Ticker.

Der Corona-Lockdown* wurde verlängert.

Der bayerische Landtag muss der neuen Corona*-Strategie noch zustimmen.

Markus Söder* (CSU*) hält heute dazu eine Regierungserklärung.

München - Auf dem Corona-Gipfel* am Mittwoch wurde die Verlängerung des Lockdowns bis 28. März beschlossen. Zuvor hatten Kanzlerin Angela Merkel* und die Länderchefs Stunden beraten - am Ende stand auch ein Stufenplan mit Lockerungen bei bestimmten Inzidenzen. Einen Überblick über die neuen Regeln finden Sie in unserer Übersicht.*

Auf dem Gipfel wurde teils heftig diskutiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geriet sogar mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD*) aneinander. Er müsse „gar nicht so schlumpfig herumgrinsen“, sagte der CSU-Chef*. Der Bundesfinanzminister nahm die Kritik aber mit Humor. „Das mit den Schlümpfen gefällt mir super. Die sind klein, listig und gewinnen immer“, sagte er am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Markus Lanz.

Nach Corona-Gipfel: Söder will Beschlüsse für Bayern umsetzen

Am Tag nach dem Corona*-Gipfel tagte das bayerische Kabinett zu den Ergebnissen des Gipfels. Fazit: Bayern setzt den Lockdown im Kampf gegen Corona* fort, lockert aber an manchen Stellen. Der Freistaat setzt also die Beschlüsse des Corona-Gipfels um. Laut Söder erfahren damit 87 Prozent der Bayern eine „schrittweise Verbesserung.“ Nach dem bayerischen Kabinett muss am Freitag auch noch der Landtag der neuen Corona-Strategie für die kommenden Wochen zustimmen.

Die neue Strategie setzt nicht nur auf eine Verlängerung des Lockdowns, sondern auch auf einen Stufenplan für weitere Öffnungen. Je nach Infektionsgeschehen sind aber auch Verschärfungen vorgesehen.

Corona-Lockdown verlängert: Stufenplan beschlossen - Inzidenz bleibt entscheidend

Entscheidend für das Vorgehen auf kommunaler Ebene bleibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Liegt die Inzidenz* stabil unter 50, sind mehr Lockerungen möglich, etwa für Schulen, Handel, Kultur oder Sport. Liegt sie über 100, greift eine Notbremse, die wieder einen harten Lockdown in Kraft setzt. Flankiert werden soll das Vorgehen durch weitere Impfungen* und massenhafte Corona-Tests.*

+ Die Öffnungsmatrix, auf die sich Bund und Länder Mittwochnacht geeinigt haben. © Bundesregierung

Corona-Lockdown verlängert: Söder erläutert neue Strategie in Regierungserklärung

Vor der Aussprache der Fraktionen in der Sondersitzung des Landtags will Söder die neue Strategie in einer Regierungserklärung erläutern. (kam/dpa)

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa/dpa-Bildfunk