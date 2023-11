Sterbefallzahlen und Übersterblichkeit seit 2020 – was uns die Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen

Von: Karolin Schäfer

Grippe, Rekordhitze im Sommer und Corona prägten die Sterbefallzahlen der vergangenen Jahre. Vor allem die Pandemie sorgte wohl für eine Übersterblichkeit in Deutschland.

Frankfurt – Das Thema Übersterblichkeit ist in den vergangenen Jahren rauf und runter debattiert worden. Gerade Skeptikerinnen und Skeptiker der Corona-Pandemie, während der laut Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit über 20 Millionen Menschen ums Leben kamen, bezweifelten, dass in den Jahren seit 2020 mehr Menschen starben als sonst.

Umso relevanter erscheint bei diesem Hintergrund die Erhebung des Statistischen Bundesamts (Destatis), welche untersucht, wie sich besondere Ereignisse auf das Sterbe­geschehen in Deutschland auswirken. Den Angaben zufolge machte sich die Pandemie erstmals Ende März 2020 auf die Entwicklung der Sterbe­fallzahlen bemerkbar. Diese gingen zwar im Mai wieder etwas zurück, ab August stiegen die Sterbe­fallzahlen dann wieder. Das führte das Bundesamt auf die Hitzeperiode zurück. Im Dezember lag die Zahl der Verstorbenen 32 Prozent über dem mittleren Wert der Vorjahre (Median). Auch in Italien war die Sterberate besonders hoch.

Sterbegeschehen in Deutschland ab 2020: Grippe, Hitze und Corona

Im Jahr 2021 lagen die Zahlen den Angaben zufolge lediglich im Februar und März unter dem mittleren Wert der Vorjahre, trotz neu aufgetretener Covid-19-Todesfälle. Doch eine Grippewelle blieb in diesem Jahr weitgehend aus. Im Juni fielen die erhöhten Sterbefallzahlen erneut mit einer Hitzewelle zusammen. Im weiteren Jahresverlauf wurden mit der vierten Corona-Welle wieder deutlich erhöhte Zahlen festgestellt. „So starben im November 22 Prozent und im Dezember 25 Prozent mehr Menschen als im Mittel der vier Vorjahre“, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Die erhöhten Zahlen zum Ende des Jahres 2021 ließen sich jedoch nur zum Teil auf Corona zurückführen. Neben unerkannten Covid-Todesfällen könnte auch die „zeitliche Verschiebung von Sterbefällen innerhalb eines Jahres infolge der zum Jahresbeginn ausgefallenen Grippewelle eine Rolle spielen“. Denkbar sei auch der Einfluss von verschobenen Operationen und Vorsorgeuntersuchungen.

Zu Jahresbeginn 2022 hatte sich das außergewöhnlich hohe Sterbe­geschehen in der Bundesrepublik weitgehend normalisiert. Die Sterblichkeit mit Blick auf das Corona-Virus machte sich erst wieder im April und Mai bemerkbar. Die hohen Temperaturen von Juni bis August sorgten erneut für viele Todesopfer.

Corona-Infektionen sorgen in ersten Pandemie-Jahren für Übersterblichkeit

„Die Vergleichswerte wurden jedoch auch in kühleren Wochen innerhalb der Sommer­monate zum Teil deutlich über­schritten“, hieß es. Bis Ende Juli stiegen nämlich auch die Corona-Todesfallzahlen wieder an. Zum Jahresende wurden dann außergewöhnlich viele Atemwegserkrankungen festgestellt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurde ab November ein Niveau erreicht, das über dem Höhepunkt schwerer Grippewellen der Vorjahre lag.

„In den ersten Pandemiejahren konnten wir relativ sicher sein, dass Corona-Infektionen für die Übersterblichkeit gesorgt haben“, sagte Sebastian Klüsener, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), der Tagesschau. Dabei bedeutet Übersterblichkeit, dass mehr Menschen sterben, als erwartet worden wäre. Ein Anstieg der Todesfälle bedeutet dabei aber nicht automatisch auch eine Übersterblichkeit.

Keine Korrelation von Corona-Impfung und Übersterblichkeit: „Sehe einfach keinen Zusammenhang“

Laut Destatis starben 2020 und 2021 70.000 bis 100.000 Menschen mehr als erwartbar gewesen wäre. Im Jahr 2022 lag die Übersterblichkeit in einzelnen Monaten bei mehr als 20 Prozent über dem Median der Vorjahre. Im Januar 2023 sorgte die Grippewelle für eine höhere Sterblichkeit. „Auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle erreichte zu dieser Zeit erneut ein zwischenzeitliches Maximum“, hieß es in der jüngsten Sonderauswertung zu Sterbefallzahlen in Deutschland. Mit dem Ende der Grippewelle gingen die Sterbefallzahlen wieder zurück. Im Frühjahr und Sommer lagen die Werte wieder etwas über dem Wert der vier Vorjahre.

Einen Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und der Übersterblichkeit sehen Fachleute nicht. „Als Wissenschaftler will ich mir alle Möglichkeiten offenhalten, aber ich sehe einfach keinen Zusammenhang“, schilderte Jonas Schöley, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock, der Tagesschau. Hätten Impfstoffe zu einer erhöhten Sterbefallzahl geführt, wäre dies bereits in der medizinischen und epidemiologischen Forschung nachgewiesen worden.

Insgesamt habe sich die Saisonalität der Sterblichkeit jedoch verändert, erklärte Klüsener. „Was wir jetzt vermehrt sehen, ist, dass auch andere Monate eine hohe Sterblichkeit aufweisen.“ Das mache Prognosen zu erwartbaren Sterbefallzahlen schwieriger. Zuvor sei die höchste Sterblichkeit im Winter verzeichnet worden. Darauf folgten dann normalerweise Monate mit niedriger Sterblichkeit. „Hitze und Übersterblichkeit korrelieren sehr, sehr deutlich“, sagte Schöley. Mit dem Herbst kommt auch die neue Corona-Variante „Pirola“ nach Deutschland, die sich mit ungewöhnlichen Symptomen bemerkbar macht. (kas)