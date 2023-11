Deutlich mehr Todesfälle in Deutschland nach Corona – ein Bereich steigt besonders stark an

Von: Helmi Krappitz

2022 gab es weniger Corona-Tote als im Vorjahr, aber insgesamt mehr Todesfälle. Besonders Atemwegserkrankungen sollten nicht unterschätzt werden.

Wiesbaden – Die Corona-Pandemie gilt als überstanden: Die Zahl der Corona-Toten ging im vergangenen Jahr zurück, die Zahl der Todesfälle in Deutschland stieg hingegen an. Besonders Atemwegserkrankungen sind im Jahr 2022 in Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich gestiegen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden teilte Daten zu Todeszahlen und -ursachen mit.

Demnach sind 2022 rund 1,07 Millionen Menschen gestorben – 2021 waren es rund 1,02 Millionen. Mit einem Drittel (33,6 Prozent) aller Todesfälle waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache. Krebsleiden als Ursache wurde bei gut einem Fünftel (21,7 Prozent) verzeichnet.

Laut Statistischem Bundesamt: Weniger Menschen sterben an einer Corona-Infektion

Verschwunden ist der Coronavirus aber noch nicht. Laut Statistischem Bundesamt wurde 2022 bei 52.357 Verstorbenen (4,9 Prozent) Covid-19 als ausschlaggebende Todesursache festgestellt. Im Vorjahr lag die Zahl bei 71.331 Verstorbenen, also ein Anteil von 6,9 Prozent. 2021 war eine Corona-Erkrankung noch die dritthäufigste Todesursache. Wichtig bei den Zahlen ist, dass sie keine Fälle enthalten, in denen Covid-19 auf dem Totenschein als Begleiterkrankung dokumentiert wurde. Diese Zahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, hieß es.

Trotzdem warnen Experten, dass die Corona-Pandemie nicht vorbei ist. Derzeit zeigt sich auch wieder ein deutlicher Anstieg an Corona-Infektionen. Im Abwasser weisen Städte vermehrt Coronaviren nach, was auf eine hohe Zahl an Neuinfektionen schließen lässt.

Grippe und Co.: Atemwegserkrankungen als Todesursache steigen überdurchschnittlich

Einen überraschenden Anstieg weist ein Bereich auf: Die größte Veränderung zeigen die Zahlen der Todeszahlen mit einer Atemwegserkrankung als Ursache. Diese sind überdurchschnittlich um 18 Prozent gestiegen. Das heißt: 2022 sind 67.633 Menschen an Krankheiten des Atmungssystems verstorben. Dazu zählen Menschen, die an der Grippe oder einer Lungenentzündung gestorben sind. Diese Erkrankungen seien entscheidend für den Anstieg der Zahlen, so die Statistiker. Covid-19 zähle das Bundesamt in dieser Statistik nicht zu den Atemwegserkrankungen, da es als Pandemie-Ursache gesondert betrachtet werde, sagte ein Sprecher.

Aktuell steigen auch wieder die Zahlen an Atemwegserkrankungen, unter anderem Grippe und RSV. Ärzte empfehlen deswegen alten Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu einer Grippeimpfung, um schwere Verläufe zu vermeiden.

Corona-Effekt fällt weg: Es sterben wieder Menschen in Verkehrsunfällen

Zugenommen hat auch die Zahl der Sterbefälle mit nicht-natürlichen Todesursachen. Mit einem Zuwachs von rund elf Prozent gegenüber dem Vorjahr starben 47.912 Menschen an einer sogenannten äußeren Ursache. Der höchste Anstieg wurde bei Stürzen verzeichnet, auf diesem Weg kamen 20.311 Menschen ums Leben (plus 11,7 Prozent).

2022 waren wieder mehr Autos auf den Straßen unterwegs, gleichzeitig nahm auch die Zahl der Todesfälle wieder zu – um acht Prozent auf 3141 Fälle. Auch hier zeigt sich deutlich der wegfallende Pandemie-Effekt: mehr Transportmittelunfälle, insbesondere Straßenverkehrsunfälle.

