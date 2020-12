Erstmals Triage in Deutschland bestätigt: Krankenhaus muss zwischen Patienten entscheiden

Welcher Corona-Patient wird behandelt und welcher Patient muss abgewiesen werden? Ein ärztlicher Direktor bestätigt nun erstmals: Die Triage wird auch in Deutschland bereits angewendet.

Oberlausitz - Das Coronavirus* greift weiter um sich, die Zahl der Todesfälle in Deutschland steigt rapide. Am Mittwoch, 16. Dezember, wurden in Deutschland fast 1.000 Corona-Tote innerhalb eines Tages gezählt. Auch erste Kliniken kommen an ihre Belastungsgrenze. Erstmals in Deutschland hat ein ärztlicher Direktor nun bestätigt, dass auch in Deutschland das Prinzip der Triage angewendet wird. Nicht mehr jeder Patient kann die Behandlung erhalten, die er benötigt.

Corona in Deutschland: Klinik in Zittau/Sachsen muss erstmals Triage anwenden

Wie t-online berichtet, habe der ärztliche Direktor in einem Videoforum am Dienstagabend bestätigt, dass Ärzte in seiner Klinik vor der Entscheidung stünden, welchem Patienten noch geholfen werden könne. Und welche Patienten nicht mehr behandelt werden könnten. Dr. Mathias Mengel, Ärztlicher Direktor des Klinikums Oberlausitzer Bergland GmbH, bestätigt demnach, dass in dem Krankenhaus in Zittau in Sachsen bereits mehrfach das Prinzip der Triage angewendet werden musste. Gegenüber t-online bestätigte der Mediziner, dass ein kleines Team kurzfristig entscheide, wem noch geholfen werden könne.

Corona in Deutschland: Nicht jeder Patient bekommt ein Beatmungsgerät - Mediziner mit schwerer Entscheidung

Da nicht genügend Intensivbetten* mit Beatmungsgeräten zur Verfügung gestanden hätten, mussten Ärzte eine schwerwiegende Entscheidung treffen. „Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht“, so der Mediziner weiter. Die Patienten, die in ihrer Klinik nicht mehr behandelt werden könnten, würden auf andere Kliniken verlegt. „Aber wir sind im Epizentrum“, verdeutlicht Mengel weiter. Es gebe viele Kliniken, die Patienten nicht mehr aufnehmen würden.

Corona-Triage in Deutschland: Für manche Patienten kann bereits jetzt nichts mehr getan werden

In manchen Fällen bedeute diese Entscheidung demnach auch, dass für den Patienten nichts mehr getan werden könne. Dies sei laut t-online bereits der Fall gewesen. Nun werde überlegt, Patienten in großem Umfang in andere Bundesländer zu verlegen. In den vergangenen Stunden wurden in Sachsen rund 5.603 neue Corona-Infektionen* verzeichnet, insgesamt 1.855 Menschen verstarben mittlerweile in dem Bundesland an den Folgen einer Corona-Infektion.

Der Landkreis Görlitz, zu dem auch das nun betroffene Zittau zählt, verzeichnet laut Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch, 16. Dezember 2020, eine Inzidenz von 532,6. Doch auch andere Landkreise in Sachsen stoßen offenbar an ihre Belastungsgrenzen, wie das aktuelle Dashboard des RKI zeigt.

„Die Lage in Sachsen ist außer Kontrolle“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in seiner Rede im Landtag. Mehr als die Hälfte der Kreise in Sachsen liegen über einer 7-Tage-Inzidenz von 500. Die Bevölkerung ignoriere größtenteils die Abstandsregeln und das Tragen der Maske. Die Mobilität in Sachsen sei weiter extrem hoch, betonte Kretschmer.

+ Die Corona-Situation in Deutschland spitzt sich zu. © Screenshot Robert Koch-Institut

Doch nicht nur Sachsen scheint die Kontrolle über die Situation in der Corona-Pandemie* zu verlieren, ein Kollaps des Gesundheitssystems könnte laut Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans auch im Saarland bald eintreffen. Krankenhäuser hätten „die Grenzen ihrer Belastbarkeit“ erreicht, beim Pflegepersonal gebe es bereits „erhebliche Engpässe“, sagte er am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag in Saarbrücken. „Wenn wir verhindern wollen, dass zu viele Menschen sterben, wenn wir verhindern wollen, dass unsere Ärztinnen und Ärzte, unsere Pflegekräfte vor der Entscheidung stehen, wen sie noch behandeln können, dann müssen wir jetzt handeln.“

Corona in Deutschland: Was bedeutet Triage?

Das Wort „Triage“ leitet sich von dem franzözischen Wort „trier“ ab. Darunter wird das „aussortieren“ bzw. „sortieren“ der Patienten verstanden. Sollte in einer Klinik ein großer Ansturm von Patienten zur gleichen Zeit zu bewältigen sein, müssen Ärzte über die Reihenfolge der Behandlung entscheiden. Dabei werden die Patienten jedoch nicht immer nach der Schwere ihrer Erkrankung behandelt. Oftmals werden Patienten auch nach der klinischen Erfolgsaussicht eingeteilt. Die Gesellschaft der Intensivmediziner DIVI hatte bereits im Frühjahr eine erste Behandlungsempfehlung bei Corona-Patienten veröffentlicht. Demnach könne der Verzicht einer Behandlung bei den Patienten erfolgen, bei denen Mediziner nur geringe Heilungschancen sehen. *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.