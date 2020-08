Corona-Warn-App: Grünen Politiker fordert Verwendungspflicht

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll Sicherheit bieten und Infektionsketten aufzeigen. Bislang verwendet jedoch nur ein geringer Teil der Bevölkerung die App. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer fordert eine Verwendungspflicht.

Tübingen - Das Coronavirus verbreitet sich inzwischen wieder schneller, auch in Baden-Württemberg. Die am 16. Juni kostenlos zur Verfügung gestellte Corona-Warn-App soll Begegnungen aufzeigen und so mögliche Infektionsketten nachvollziehen können. Der Grünen-Politiker Boris Palmer fordert eine Verwendungspflicht der App, da sie seiner Meinung nach noch zu wenig Verwendung findet.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg breitet sich in den letzten Wochen wieder schneller aus. Die Angst vor einer zweiten Welle und eines erneuten Lockdowns wächst.