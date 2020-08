59 Corona-Infizierte bei Hamburger Werft Blohm und Voss

Corona-Krise bei der Hamburger Traditionswerft Blohm und Voss in Steinwerder. 59 Personen sollen sich infiziert haben. Das Unternehmen steht still.

Hamburg – Corona-Schock am Hamburger-Hafen*! Bei dem Hamburger* Traditionsunternehmen Blohm und Voss haben sich 59 Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus* infiziert. Das gab das Unternehmen selbst in einer Pressemitteilung bekannt. Alle Mitarbeiter mussten sich zwischen Montag, 3. August und Mittwoch, 5. August 2020 einem Corona-Test unterziehen. Das Unternehmen steht bis mindestens Montag, 10. August still.

24hamburg.de berichtet über die Hintergründe, dass 48 der insgesamt 59 infizierten Personen keine Festangestellten von Blohm und Voss sind. Der Großteil der Infizierten setzt sich aus Werkvertragsnehmern und Zeitarbeitern zusammen. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.