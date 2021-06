Ab Montag ist der digitale Impfpass in Baden-Württemberg erhältlich

Immer mehr Menschen sind gegen das Coronavirus in Baden-Württemberg geimpft. Doch der Nachweis im gelben Impfheft nervt viele - eine App soll jetzt Abhilfe schaffen.

Berlin/Stuttgart - Die Impfungen gegen das Coronavirus gehen voran. Immer mehr Menschen lassen sich den Impfstoff verabreichen, dafür haben Geimpfte dann auch Vorteile im Alltag. Allerdings müssen sie stets das gelbe Impfheft mit sich tragen, um diese auch genießen zu können. Für viele Geimpfte ist der analoge Nachweis ein Ärgernis. Die Lösung ist ein Nachweis via App auf dem Smartphone, der in Apotheken oder bei Ärzten ausgestellt werden kann. Wie BW24* berichtet, kommt der digitale Impfpass „CovPass“ ab Montag in Baden-Württemberg.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg ist auf dem Rückzug. Die Inzidenz sinkt seit Tagen rapide (BW24* berichtete).