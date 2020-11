Corona-Infizierte in Baden-Württemberg sollen sich eigenverantwortlich in Quarantäne schicken

Die Ausbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg belastet das Gesundheitssystem enorm. Um die Gesundheitsämter zu entlasten, beschließt die Regierung jetzt ein neues Verfahren.

Stuttgart - Der Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat für die gesamte Bevölkerung in Baden-Württemberg Konsequenzen. An vorderster Front kämpfen unter anderem die Gesundheitsämter gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. Diese sind durch die aktuelle Entwicklung allerdings am Limit.

Wie BW24* berichtet, sollen sich Corona-Infizierte in Baden-Württemberg bald selbst in Quarantäne schicken. Das Verfahren soll die Gesundheitsämter entlasten.

Wegen des Coronavirus in Baden-Württemberg hatten die Gesundheitsämter vor Überlastung gewarnt. Durch den Anstieg der Neuinfektionen haben die Angestellten dort jede Menge zu tun (BW24* berichtete). (*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)