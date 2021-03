2.500 „Querdenker“ versammeln sich am Samstag in Stuttgart auf dem Wasen

Coronavirus in Baden-Württemberg: Im Frühjahr 2020 nahmen noch deutlich mehr Menschen an einer Querdenker-Demo auf dem Cannstatter Wasen teil.

Zahlreiche Kundgebungen geplant

von Valentin Betz

Die Corona-Infektionen in Baden-Württemberg steigen, doch Versammlungen sind weiterhin erlaubt. In Stuttgart sind am Wochenende gleich mehrere Demonstrationen geplant.