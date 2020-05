Sommerurlaub trotz Corona: Was ist möglich?

Urlaub und Reisen in der Coronavirus-Zeit? Einige Länder wollen im Sommer wieder Touristen empfangen. Aber in welchem Land ist was möglich?

Baden-Württemberg - Egal ob relaxen am Mittelmeer in Frankreich oder wandern in Österreich: Viele Wunsch-Touristen in Baden-Württemberg hoffen noch immer auf einen Sommerurlaub trotz Coronavirus* und Kontaktbeschränkungen. Und der wird im Sommer aller Voraussicht nach möglich sein. In Deutschland, aber auch im europäischen Ausland.

Guten Nachrichten also für alle Urlaubsträumer in Baden-Württemberg, die das Reisen im Sommer kaum noch erwarten können. Dumm nur, dass in jedem Land andere Coronavirus-Regeln gelten. Und: Nicht alle Länder werden im Sommer für Touristen aus Deutschland zugänglich sein. echo24.de* fasst deshalb die wichtigsten Maßnahmen der einzelnen Länder für einen Urlaub innerhalb Europas* übersichtlich zusammen.

