Kretschmann und Söder wollen bundesweit FFP2-Maskenpflicht - „Ansteckungen fressen sich durchs Land“

Die Lage angesichts des Coronavirus in Baden-Württemberg wird bedrohlich. Winfried Kretschmann und Markus Söder fordern ihre Kollegen deshalb sofort zum Handeln auf.

Stuttgart - Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen wieder rasant an, doch bislang blieben großflächige, einschneidende Maßnahmen aus. Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Bayern, Winfried Kretschmann und Markus Söder, bereitet die Entwicklung offenbar große Sorge. In einem gemeinsamen Schreiben wandten die Politiker sich an ihre Amtskollegen in den übrigen Bundesländern. Wie BW24 berichtet, fordern Winfried Kretchmann und Markus Söder bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg gerät zusehends außer Kontrolle. Zuletzt lag die 7-Tage-Inzidenz deutlich über dem kritischen Wert von 100.