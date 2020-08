Bayern will Corona-App an Schulen nicht erlauben: Jugendbeirat tobt - Lage in München bleibt bedenklich

In Bayern gibt es immer mehr Corona-Infizierte. Da könnte ein Einsatz der Corona-Warn-App den Behörden bei der Bekämpfung des Virus helfen. Doch an Schulen bleibt sie verboten.

Die Corona*-Zahlen in Bayern steigen weiter konstant an.

In Regensburg* hat der Jugendbeirat die Nutzung der Corona-App während der Schulzeit gefordert. Die Kultusministerium hat die Forderung jedoch abgelehnt.

Hier finden Sie die Corona-News aus Deutschland. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Bayern.*

Update vom 30. August, 19.57 Uhr: In München kamen am Samstag 54 neue Corona-Fälle hinzu, am Freitag waren es 67. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt damit bei 8.697. Die kreisfreie Stadt München ist einer von zwölf Kreisen in Deutschland, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 25 liegt. In der Landeshauptstadt gab es in den letzten sieben Tagen 35,13 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner. Dieser Wert ist in jüngster Vergangenheit gestiegen und hat bereits erste Auswirkungen auf die Münchner Bevölkerung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz soll lokale Ausbruchsereignisse rechtzeitig eindämmen. Dabei gilt ein Signalwert von 35 als „Frühwarnung.“ Daraus resultierend ordnete die Stadt ein nächtliches Alkoholverkauf- und -konsumverbot im öffentlichen Raum an. Diese Regelung ist von Freitag, 28. August, an für mindestens sieben Tage gültig.

In #München wurden für Samstag, 29. August (Stand 23.59 Uhr), 54 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind bislang insgesamt 8.697 Infektionen gemeldet. Mehr Infos unter https://t.co/8EsX6vLnyK pic.twitter.com/cmFvoggdSi — Stadt München (@StadtMuenchen) August 30, 2020

Corona in Bayern: Freistaat will staatliche Warn-App an Schulen nicht erlauben - Jugendbeirat tobt

Erstmeldung vom 30. August, 10.17 Uhr: München/Regensburg - In vielen Teilen Bayerns steigt die Zahl der an dem Coronavirus Erkranken stetig an. Vor allem Reiserückkehrer aus Risikogebieten bringen das Virus aus dem Urlaub mit. Bald sind die Ferien vorbei und viele Kinder müssen zurück in die Schule. Um auch dort die Verbreitung der Krankheit verhindern zu können - oder zumindest Infektionsketten verfolgen zu können, könnte die Corona-Warn-App helfen. Die ist aber während des laufenden Schulbetriebs nicht erlaubt.

Corona in Bayern: Jugendbeirat scheitert mit Corona-App-initiative

Der Regensburger Jugendbeirat hatte in einer Initiative gefordert, dass das Smartphone auch während der Schulzeit für den Betrieb der Corona-App eingeschaltet werden darf. Doch das Kultusministerium in München widersprach. Nur in Einzelfällen darf die Anwendung genutzt werden. Und zwar nur dann, wenn sich Schüler dadurch sicherer fühlen. Denn generell sei das Nutzen eines Handys auf dem Schulgelände für Kinder und Jugendliche im gesamten Freistaat verboten. Außer es wird im Rahmen einer Schulstunde für Unterrichtszwecke genutzt. Diese Einstellung vor dem Hintergrund einer drohenden zweiten Welle* stößt beim Jugendbeirat auf Unverständnis.

Nutzung von Corona-App in Schule bleibt tabu - via BR24 https://t.co/eSWXZmjCFI pic.twitter.com/AX5RtOyQDS — Dominic Grzbielok (@krautsource) August 30, 2020

Eine Unterstützerin der Initiative des Jugendbeirats ist die Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). Sie findet, dass in Hinblick auf die Corona-Pandemie* das Einschalten des Handys an Schulen erlaubt sein sollte. Dem widersprach der Ministerialbeauftragte für Gymnasien in der Oberpfalz, Franz X. Huber. Die Nutzung der Warn-App an Schulen sei nicht erforderlich. Man könne, im Vergleich zum öffentlichen Raum, Infektionsketten dort auch ohne App schnell erkennen und nachverfolgen, so Huber.

Corona-Warn-App: Derweil wirbt die Bundesregierung weiter, die Anwendung zu nutzen (Video)

Coronavirus in Bayern: Jugendbeirat sieht in der Entscheidung ein fatales Zeichen

Das Kultusministerium versucht aber dennoch, die App als sinnvolles Corona*-Bekämpfungsmittel anzupreisen. Ein Sprecher sagte: „Während des Schulweges ist die freiwillige Nutzung der App ohnehin uneingeschränkt möglich.“ Nur während der Schulzeit muss das Handy dann ausbleiben. Für die Vorsitzende des Jugendbeirats, Leyla Stanojevic, ist die Entscheidung eine Farce. „Wenn die vom Staat entwickelte App schon nicht in staatlichen Einrichtungen benutzt werden darf, kann der Staat dies auch kaum von privaten Unternehmen erwarten“, sagte sie. (tel/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Weitere Infos aus ganz Bayern finden Sie hier.