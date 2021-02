Kurz vor Corona-Gipfel: Söder spricht über weitere Lockerungen in Bayern - und macht München große Hoffnung

Bayern zählt zu den Bundesländern mit der niedrigsten Corona-Inzidenz. Ministerpräsident Söder rät weiter zur Vorsicht. Trotzdem kann er sich weitere Lockerungen im Freistaat vorstellen.

Am kommenden Montag dürfen im Freistaat Blumenläden, Friseure und Baumärkte wieder öffnen.

Beim Corona*-Gipfel mit Merkel und den anderen Ministerpräsidenten berät sich Söder über den weiteren Verlauf der Krise.

Doch bereits vor dem Treffen macht Söder den Bayern Hoffnung auf weitere Lockerungen.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Der Februar neigt sich dem Ende zu - und mit ihm auch die beschlossene Lockdown-Verlängerung. Doch wie geht es danach im Freistaat weiter? In einigen Regionen Bayerns liegt die Inzidenz inzwischen bei unter 50, mancherorts sogar unter 35. Erste Lockerungen gibt es bereits am kommenden Montag, 1. März. Dann dürfen etwa Baumärkte, Gärtnereien und Friseure wieder öffnen.

Lockdown in Bayern: Corona-Gipfel-Treffen mit Merkel und Söder steht bevor

Zwei Tage später, am 3. März, berät sich Markus Söder mit Kanzlerin Merkel und den anderen Ministerpräsidenten über den weiteren Corona*-Kurs. Doch bereits vor dem Gipfel macht Söder den Bayern etwas Hoffnung. So sieht er etwa Spielraum für vorsichtige Lockerungen. „Wo der Inzidenzwert niedrig ist, sind mehr Kontakte verantwortbar - zum Beispiel, dass sich bei einem Wert unter 35 wieder zwei Haushalte treffen können“, sagt der CSU-Chef im Interview mit der „Abendzeitung“.



Für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur solle es genauso Perspektiven geben. Mithilfe von Schnelltests kann sich Söder Möglichkeiten für weitere Lockerungen gut vorstellen. Die Tests sollen vor allem an Schulen und Kitas zum Einsatz kommen. „Zudem könnten Pilotprojekte in den Kommunen für einzelne Öffnungen starten, zum Beispiel ein Schnelltest-Zentrum der Stadt vor dem Zoo, um diesen schneller öffnen zu können“, so der Ministerpräsident.

Corona in Bayern: Söder begrüßt Europäischen Impfpass - und verspricht Lockerungen für München

Die einzige Langzeitstrategie im Kampf gegen die Pandemie sieht Söder jedoch nach wie vor in der Corona-Impfung*. Hierbei distanziert er sich zwar von einer Impfpflicht, gleichzeitig stellt der CSU-Chef allerdings klar, „dass es auch nicht sein kann, dass diejenigen, die sich impfen lassen, weiter die gleichen Grundrechtseinschränkungen haben wie diejenigen, die sich dem Impfen verweigern.“

Aus diesem Grund würde Söder einen Europäischen Impfpass begrüßen. „Es ist doch einfach: Ein kleiner Piks und die Freiheit ist da.“ Der Ministerpräsident selbst würde sich demnach „sofort impfen lassen, um zu zeigen, dass es nicht gefährlich ist.“ Auch mit dem in der Kritik stehenden Impfstoff AstraZeneca.

Mit einer Inzidenz von 34,8 - Stand: Samstag, 27. Februar - zeigt die Landeshauptstadt München in den deutschen Millionenstädten nach wie vor den niedrigsten Wert auf. Trotzdem gab es für die von Oberbürgermeister Dieter Reiter geforderten Lockerungen vorerst keine Genehmigung. Hier mahnt Söder weiter zur Vorsicht. Trotzdem gibt es für die Münchner gute Neuigkeiten: „Für München wird es aufgrund der stabilen Werte sicher Verbesserungen geben können“, kündigt Söder an. Wie genau diese aussehen sollen, das behielt der Ministerpräsident noch für sich.

Corona in Bayern: Söder stellt klar - Biergärten bleiben erst einmal geschlossen, Wiesn 2021 noch ungewiss

Keine endgültige Aussage gibt es vom CSU-Chef ebenso zur Wiesn 2021. „Die Gefahr, dass ein solches Fest ein Superspreader-Event wird, ist zumindest theoretisch möglich. Trotzdem: Ich will heute weder was versprechen noch ausschließen, weil ich beides für nicht seriös halte. Wir werden sehen.“ Was Söder dafür jedoch klarstellt: Bis die Biergärten wieder öffnen - das wird wegen den hochansteckenden Corona-Mutationen* noch eine Weile dauern. „Das Schlimmste wäre, wenn wir in drei Wochen wieder alles zurückdrehen müssten“, begründet er seine Entscheidung.

Lehrer und Erzieher sind bei der Impf-Priorisierung inzwischen nach vorne gerückt. Viele müssen zwar trotzdem noch warten – doch die ersten haben ihre Impfung schon bekommen. Weitere wichtige Nachrichten aus Bayern gibt es hier. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. (kof)