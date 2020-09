Corona in Deutschland: RKI unterläuft Panne - Zahlen fast doppelt so hoch

Die Zahl hätte so ermutigend sein können. Beim Robert-Koch-Institut gab es bei der Statistik der täglichen Neuinfektionen aber eine Störung.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) teilt täglich die Zahl der Corona-Neuinfektionen vom Vortag mit.

Jetzt berichtet das RKI von technischen Problemen - unter anderem auf Twitter.

- unter anderem auf Twitter. Die Panne wird sich auch auf die 7-Tage-Inzidenz auswirken.

Update vom 4. September, 14.35 Uhr: Scharfe Kritik an der Quarantäne-Pflicht für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten.

„Das System davor war ganz klar das Bessere und hat weniger Schaden angerichtet“, sagte Jens Bischof, Vorstandschef von Eurowings, dem Nachrichtenmagazin SPIEGEL. Die Buchungssituation habe sich für die Fluglinie deutlich verschlechtert, nachdem Bund und Länder beschlossen hatten, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten mindestens fünf Tage lang selbst isolieren müssen, erzählte der Manager.

Deshalb streiche die Airline absehbar zahlreiche Flüge nach Spanien und nach Kroatien. Spanien als gesamtes Land und Teile Kroatiens gelten laut Robert-Koch-Institut (RKI) als Covid-19-Risikogebiete - das Auswärtige Amt sprach entsprechende Reisewarnungen aus.

Coronavirus in Deutschland: Armin Laschet äußert sich zu Quarantäne-Plänen

Update vom 4. September, 14.15 Uhr: In Deutschland wird wegen Corona eifrig darüber diskutiert, die Dauer der Quarantäne bei Covid-19-Verdachtsfällen zu verkürzen. Jetzt hat sich auch Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (NRW), in die Debatte eingeklinkt.

„Es würde das ganze System erleichtern“, sagte Laschet an diesem Freitag in Düsseldorf. Menschen weniger als 14 Tage Quarantäne zuzumuten, erhöhe die Akzeptanz für die Maßnahme. Allerdings müsse ein solcher Schritt wissenschaftlich abgesichert sein. „Und wenn es am Ende Konsens aller Virologen sein sollte, dass in der Tat sieben oder acht Tage ausreichen für eine Quarantäne, dann wird sich die Politik dem nicht verschließen“, meinte der CDU-Politiker.

Corona-Pandemie in Deutschland: Mächtige Panne beim Robert-Koch-Insitut (RKI)

Erstmeldung vom 4. September: Berlin - Technik-Panne beim Robert-Koch-Institut (RKI): Aufgrund technischer Probleme sind am 3. September nach 16 Uhr keine von den zuständigen Landesbehörden mitgeteilten Daten mehr in die Tagesstatistik mit eingeflossen. Daher wurden etwa 650 Corona-Fälle zu wenig ausgewiesen. Das RKI meldete für Tag 782 neue Infektionsfälle.

Das führt dem RKI zufolge auch dazu, dass die 7-Tage-Inzidenzen* in einigen Kreisen unterschätzt werde. Mit der nächsten Aktualisierung um Mitternacht sollen die Daten wieder auf Stand sein.

Coronavirus in Deutschland: „Zuwachs an Fallzahlen hat sich stabilisiert“ (RKI)

Die korrigierte Zahl der Neuinfektionen in Deutschland am 3. September beläuft sich auf 1430. Seit Beginn der Corona-Krise* haben sich demnach rund 247.600 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2* infiziert. Bis Freitagmorgen hatten etwa 221.900 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Das RKI schrieb im Lagebericht von Donnerstagabend: „Der seit Mitte Juli beobachtete Zuwachs in den übermittelten Fallzahlen hat sich in der letzten Woche stabilisiert und die 7-Tage-Inzidenz ist bundesweit wieder gesunken.“

+ Szene an einer Corona-Teststation am Flughafen Dresden: Dem RKI ist bei den täglichen Fallzahlen in Deutschland eine technische Panne unterlaufen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Coronavirus in Deutschland: Sieben-Tage-R bleibt gleich

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert*, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Donnerstagabend bei 0,77 (Vortag: 0,80). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 0,91 (Vortag: 0,91). Er zeigt das Infektionsgeschehen* von vor 8 bis 16 Tagen. (dpa/AFP/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

