Corona: Deutschland zofft um Lockdown-Lockerungen - währenddessen Massenausbruch in NRW entdeckt

Während sich Deutschland offenbar auf erste Lockerungen in der Corona-Pandemie freuen kann, infizieren sich bei einem Massenausbruch in Herne in NRW mindestens 43 Personen. Alle Infos im News-Ticker.

Das Coronavirus* breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus.

Auf einer Baustelle in Herne infizierten sich nun mindestens 43 Personen.

Währenddessen beratschlagen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten am Mittwoch im Rahmen des Corona-Gipfels*.

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Das Coronavirus scheint sich in den vergangenen Wochen durch die strikten Maßnahmen und den durch die Politik beschlossenen Lockdown* in Deutschland langsamer auszubreiten, als noch zu Beginn des Winters. Am Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen, erste Details sickerten bereits vorab durch. Währenddessen verzeichnet NRW den nächsten großen Massenausbruch.

Corona in Deutschland: Erste Details vor Merkels Corona-Gipfel - Kommen nun erste Lockerungen?

Die frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage dürften das Bedürfnis vieler Bürger nach Lockerungen in der Coronavirus-Pandemie noch einmal verstärkt haben. Während bereits erste Details vor dem Corona-Gipfel durchgesickert sind, die möglicherweise auf Lockerungen schließen lassen, verdeutlicht ein Massenausbruch in NRW nun noch einmal die Sorge vor einer dritten Welle. Wie nun die WAZ unter Berufung auf die Stadt Herne berichtet, sollen sich auf einer Baustelle in Herne im Ruhrgebiet bislang mindestens 43 Bauarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch die besonders ansteckende Virus-Mutation aus Großbritannien sei bei manchen von ihnen festgestellt worden.

Während einige Experten aus Angst vor einer durch Mutationen ausgelösten dritten Welle vor zu großen Öffnungsschritten warnen, könnten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch erste Lockerungs-Maßnahmen beschließen. Bund und Länder streben einem Bericht zufolge zwar eine grundsätzliche Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März an - es soll aber zugleich weitere Lockerungen geben. Bereits ab Montag sollten weniger strenge Kontaktbeschränkungen gelten, berichteten unter anderem die Bild und das Magazin Business Insider am Dienstag unter Berufung auf einen Beschlussentwurf von Montagabend.

Corona in Deutschland: Wann darf auch der Einzelhandel wieder öffnen? Corona-Gipfel am Mittwoch

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sollen demnach einheitlich in allen Bundesländern öffnen dürfen - derzeit gibt es hier einen Flickenteppich. Voraussetzung seien Hygienekonzepte und eine Begrenzung auf einen Kunden pro 20 Quadratmeter. Abhängig vom Infektionsgeschehen zeigt der Entwurf demnach weitere Öffnungsperspektiven auf. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 solle der Einzelhandel öffnen dürfen. Dies war bereits bei der vorangegangenen Bund-Länder-Runde am 10. Februar vereinbart worden.

Bund und Länder wollen dem Bericht zufolge allerdings auch eine „Notbremse“ einführen. Welche konkreten Maßnahmen die Corona-Pandemie in den nächsten Wochen beherrschen sollen, wird dann im Laufe des Mittwochs verkündet. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA