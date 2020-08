Coronavirus in Deutschland: Infektionszahlen weiter hoch - bedeutende Verschiebung in Statistik um Todesopfer

Warum steigen die Corona-Todesfälle in Deutschland gerade nicht so stark wie die Infektionszahlen? Ein Blick in die Statistik gibt Hinweise.

In Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an.

Im Verhältnis dazu bleiben die Todesfälle mit dem Sars-CoV-2-Virus relativ konstant.

In der Statistik gab es allerdings eine bedeutende Verschiebung.

In Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) bis vergangenen Sonntag (23. August) mehr als elf Millionen Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2* erfasst. Bei gut 274.000 davon wurde der Erreger* laut RKI nachgewiesen. Demnach stieg die erfasste Test-Anzahl (Mehrfachtestungen von Menschen inbegriffen) seit Beginn der Pandemie hierzulande stark an, während der Anteil der positiven Resultate nach dem Höhepunkt Anfang April deutlich sank.

Mehr Tests (zum Beispiel bei Reiserückkehrern) mit einem sinkenden Anteil an positiven Ergebnissen, klingen erst einmal gut - insgesamt steigen die Infektionszahlen in Deutschland laut RKI aber wieder. Das scheinbar Paradoxe daran: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 jedoch nicht. Etwa 230 Covid-19-Patienten werden nach Informationen des Spiegel aktuell bundesweit auf Intensivstationen behandelt - Tendenz sinkend. Zurzeit gibt es demnach in der Statistik durchschnittlich 5,7 weitere Tote pro Tag, die Zahl schwankte zuletzt zwischen 3,0 und 7,0. Nichts im Vergleich zu den steigenden Infektionszahlen.

Die Zahl der Corona-Tests in Deutschland ist gestiegen - und der Anteil der Jüngeren unter den positiv Getesteten

Coronavirus-Paradox in Deutschland? Die Altersverteilung hat sich verändert

Eine mögliche Erklärung dafür ist laut dem Bericht, dass - anders als zum Ausbruch der Pandemie - verstärkt jüngere Menschen unter 35 Jahren als positiv registriert werden (aktuell 60 Prozent der insgesamt positiv Getesteten im Vergleich zu 40 Prozent Anfang Juni). Bei ihnen verlaufe die Infektion in der Regel milder und sie fließen in die Todesstatistik nicht ein.

Bei Menschen dagegen, die älter als 60 Jahre sind, stiegen die Neuinfektionen in den vergangenen Wochen sogar langsamer als die Infektionszahlen insgesamt an. So seien in der Altersgruppe von 60 bis 79 Jahren die Neuinfektionen seit Anfang Juli zwar um 59 Prozent gestiegen (59 pro Tag im Vergleich zu zuvor 38) - die Zahl der positiven Tests über alle Altersgruppen habe sich seither aber auch um 180 Prozent erhöht.

Coronavirus in Deutschland: Warn-Beispiel Florida - Starker Anstieg bei Todesfällen

Das Magazin warnt angesichts dieser Zahlen aber vor Fahrlässigkeit: Zwar scheint die Gruppe 60+ derzeit etwas „abgekoppelt“ von der allgemeinen Corona-Entwicklung zu sein. „Dies könnte sich aber in den kommenden Wochen ändern, wie das Beispiel Florida zeigt. Dort waren im Juni zunächst vor allem die Infektionen bei jungen Menschen stark angestiegen. Im Juli schnellten dann aber auch die Fälle bei Älteren nach oben – und mit ihnen die Todeszahlen“, so der Spiegel.

Vor Corona-Gipfel mit Merkel: Debatte um Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)* mit den Länderchefs über neue Corona-Maßnahmen debattiert und in Berlin Veranstalter von Corona-Demos mobil machen, ergab eine Umfrage, dass fast die Hälfte der Bundesbürger eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz befürworten. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen hielten 46,5 Prozent der 5003 Befragten die Corona-Schutzmaßnahme für richtig. 37 Prozent lehnten sie ab ab. 16,5 Prozent äußerten sich unentschieden.

Die Ablehnung ist demnach unter Anhängern von AfD* und FDP am größten. Etwa drei von vier Wählern der AfD sprechen sich der Zeitung zufolge dagegen aus. Die Anhänger der anderen im Bundestag vertretenen Parteien seien mehrheitlich dafür. Während im Westen des Landes rund jeder Zweite eine Maskenpflicht befürworte, tue dies im Osten nur rund jeder Dritte.

Coronavirus in Deutschland: Ein Wert liegt weiterhin über 1000

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des RKI vom frühen Donnerstagmorgen 1507 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Tag zuvor waren es 1576. Am Samstag war mit 2034 neuen Fällen erstmals seit Ende April die 2000er-Marke überschritten worden.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten zeigen sich besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringt.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 237.936 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9285. Bis Donnerstagmorgen hatten etwa 211.900 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. (dpa/AFP/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

