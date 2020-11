Coronavirus: Amtsärztin fordert Extrem-Maßnahme für ganz Deutschland - und erhält prompt Gegenwind

In Deutschland ist die Corona-Lage weiterhin brisant. Seit 2. November gilt ein „Lockdown-Light“. Eine Amtsärztin forderte härtere Maßnahmen.

Deutschland befindet im Corona*-Lockdown.

Amtsärztin Alexandra Barth scheinen die aktuellen Beschränkungen nicht strikt genug.

Sie schlug eine „komplette Ausgangssperre“ vor.

München/Kiel - Deutschland befindet sich seit 2. November im „Lockdown Light“. Wie RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag sagte, sei die Corona-Lage nach wie vor „sehr ernst“ und die Fallzahlen „viel zu hoch“.

Am Montag (16. November) fand der Corona-Gipfel statt. Kanzlerin Angela Merkel* und die Länder-Chefs sprachen zur Halbzeit des Lockdowns dringliche Appelle aus. In den Augen der leitenden Amtsärztin des Gesundheitsamts Neumünster Alexandra Barth sind die aktuellen Beschränkungen scheinbar zu harmlos.

Coronavirus in Deutschland: Amtsärztin bezeichnet striktere Maßnahmen als „sehr notwendig“

„Wenn die Einschränkungen lasch bleiben, werden wir auch in Schleswig-Holstein bald nicht mehr handlungsfähig sein“, äußerte sich Alexandra Barth am Mittwoch im Landtag von Schleswig-Holstein. So seien die meisten Übertragungen im privaten Bereich, etwa bei Familienfeiern, zu finden. Das führe dazu, dass man „sämtliche Familienfeiern am liebsten verbieten“ würde, so die Amtsärztin. Denn da seien „die Hotspots der Übertragung“ vorzufinden. „Insofern macht es auch wirklich Sinn, da sehr starke einschränkende Maßnahmen vorzunehmen.“ Dass das juristisch nicht einfach sei, sei klar - dennoch bezeichnete Barth es als „sehr notwendig und sehr effektiv“.

Coronavirus: Deutsche Ärztin fordert „komplette Ausgangssperre“

In Schleswig-Holstein sind die Corona-Zahlen* im Vergleich zu anderen Bundesländern noch relativ überschaubar. Seit Beginn der Pandemie wurden nahezu 12.000 Corona*-Fälle registriert, 227 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Das geht aus dem RKI-Lagebericht hervor. Zum Vergleich: In Bayern haben sich bislang 164.288 Menschen infiziert, 3.262 Menschen sind gestorben.

Barth sprach, wie FOCUS berichtete, eine Warnung aus, sich aufgrund der niedrigen Zahlen in Schleswig-Holstein in Sicherheit zu wiegen. In Bezug auf Deutschland forderte sie strengere Maßnahmen: „Wenn wir in Deutschland einen Monat eine komplette Ausgangssperre haben, dann läuft sich die Epidemie tot.“ Die sei nicht nur für die Menschen und die Lage auf den Intensivstationen von Bedeutung, sondern auch für die Wirtschaft. Einen solchen „harten Lockdown“ hat zuletzt Österreich beschlossen.

Harter Lockdown in Deutschland? - Idee, „die auf einer kleinen Südsee-Insel funktioniert“

Für ihren Vorschlag bekam Alexandra Barth indes bereits Gegenwind aus der Politik. Tino Sorge (CDU) sprach gegenüber der BILD-Zeitung von der „völlig falschen Zeit für einen Überbietungswettbewerb der heftigsten Maßnahmen“. Des Weiteren hätte diese Maßnahme in vielen Ländern „nicht zum kompletten Verschwinden der Pandemie geführt“. Von einer Idee, „die auf einer kleinen abgeschotteten Südsee-Insel funktioniert“, sprach indes Prof. Jonas Schmid-Chanasit (Tropeninstitut Hamburg).

Ob es in Deutschland tatsächlich zu einem „harten Lockdown“ kommen wird, ist noch nicht abzusehen. Den rechtlichen Unterbau für neue Corona-Maßnahmen sollte das neue Infektionsschutzgesetz schaffen. Dieses wurde am Mittwoch (18. November) von Bundesrat und Bundestag beschlossen. Am 25. November wird erneut ein Corona-Gipfel stattfinden. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digial-Redaktionsnetzwerks (mbr)