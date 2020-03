Coronavirus in Deutschland: Siebter Todesfall bestätigt - Immer mehr Bundesländer schließen Schulen und Kitas

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weiter in Deutschland aus. Sieben Menschen sind bereits an Covid-19 gestorben. Der Höhepunkt soll wider Erwarten im Sommer sein.

Das Coronavirus* breitet sich in Deutschland weiter aus.

weiter aus. In Deutschland sind geschätzt über 3000 Menschen mit der Lungenkrankheit infiziert.

sind geschätzt über 3000 Menschen mit der Lungenkrankheit infiziert. Sieben Menschen sind bisher daran gestorben.

Update, 15.01 Uhr: In Nordrhein-Westfalen werden bis auf Weiteres keine Messen mehr stattfinden. „Alle Messen müssen abgesagt werden“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Des Weiteren hat Nordrhein-Westfalen beschlossen, Besuche in Alten- und Pflegeheimen zu verbieten. Das teilte Laschet ebenfalls mit. Damit ist es das zweite Bundesland nach Bayern, das sich zu diesem Schritt entschlossen hat.

Coronavirus in Deutschland: Siebter Todesfall bestätigt - Über 3100 Infektionen im Land

Update, 13.45 Uhr: Dass es einen siebten Coronavirus-Todesfall gibt, ist nun offiziell betätigt. Das teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit. Neben den beiden männlichen Todesfällen aus Baden-Württemberg gibt es vier Tote in Nordrhein-Westfalen. Ein weiterer Toter stammt aus Bayern. Die Patienten waren zwischen 67 bis 89 Jahre alt.

Wie die Berliner Morgenpost vermeldet, gibt es mittlerweile 3117 bestätigte Infektionen in Deutschland. 46 Personen waren mit dem Coronavirus infiziert, sind aber mittlerweile wieder gesund.

Coronavirus in Deutschland: Siebtes Todesopfer gemeldet - Erste Details bekannt

Update, 13.05 Uhr: Offenbar gibt es nun ein siebtes Todesopfer in Deutschland. Wie der SWR mitteilt, ist ein 80-jähriger Mann aus Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) verstorben. Er war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, so der SWR weiter. Es handelt sich dabei um den zweiten Todesfall aus Baden-Württemberg.

Coronavirus in Deutschland: Robert Koch-Institut spricht von „Stresstest“ für Bundesrepublik

Update, 12.30 Uhr: Wie das Robert Koch-Institut mitteilt, soll es bald einen besseren Überblick zu den Kapazitäten der Intensivstationen an Krankenhäusern in Deutschland geben. Eine Situation, ähnlich wie in Italien mit überlasteten Intensivstationen, gelte es in Deutschland zu vermeiden. Man könne sie aber nicht ausschließen. „Wir tun alles dafür, dass es nicht so kommt“, so Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts. Es sei sehr wichtig, die Beatmungsplätze in deutschen Kliniken so hoch wie möglich zu halten und zu steigern.

„Wir gehen davon aus, dass es ein Stresstest wird für unser Land“, sagte Wieler. Es gelte, das Gesundheitssystem optimal einzustellen, um alle Patienten versorgen zu können. Gleichzeitig erinnerte Wieler daran, dass vier von fünf der registrierten Erkrankten milde Verläufe durchlebten. Zur Eindämmung befürwortete er Schulschließungen und Besuchsverbote in Pflegeheimen. Er sagte aber auch, dass das Virus nicht aufzuhalten sei.

Coronavirus in Deutschland - Deutsche Bahn reagiert auf Ausbreitung

Update, 12.15 Uhr: Die Deutsche Bahn reagierte nun ebenfalls auf die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Angesichts der Pandemie bietet das Unternehmen vermehrt Umtauschmöglichkeiten für Tickets an. Ab kommender Woche können Reisende Spartickets und Flexpreis-Tickets in Gutscheine umgetauscht werden, erklärte Bahnchef Richard Lutz in Berlin.

Coronavirus in Deutschland: Immer mehr Schulen und Kitas schließen - Übersicht über Bundesländer

Update, 11.55 Uhr: Immer mehr Bundesländer entschließen sich dazu, Schulen und Kitas komplett zu schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aktuell hat sich Bremen als fünftes Bundesland zu diesem Schritt entschlossen. Auch Schleswig-Holstein schließt nun die Schulen und Kitas.

Übersicht über Bundesländer mit Schulschließungen:

Bayern (ab 16. März)

Bremen (16. März)

Berlin (ab 17. März flächendeckend, teilweise schon ab 16. März)

Niedersachsen (ab 16. März)

Saarland (ab 16. März)

Schleswig-Holstein (ab 16. März)

Rheinland-Pfalz (ab 16. März)



Nordrhein-Westfalen (spätestens ab 18. März)

Mecklenburg-Vorpommern: Schulen in Rostock und im Landkreis Ludwigslust-Parchim (ab 16. März)



Baden-Württemberg (ab 17. März)



Hessen (genauer Zeitpunkt wird noch verkündet)

Thüringen (ab 17. März)



Hamburg (ab 16. März)

Sachsen (mit Zwischenschritt: ab 16. März findet kein Unterricht mehr statt - die Schulen bleiben aber geöffnet)

Die Liste wird laufend aktualisiert.

Coronavirus in Deutschland: Mittlerweile 2999 bestätigte Infektionen - Sechs Todesfälle

Update, 11. 25 Uhr: Die Zahl der Infizierten in Deutschland steigt weiter an. Am Freitagvormittag (13. März) um 11 Uhr gibt es 2999 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei sechs Patienten. 25 Menschen sind bereits wieder genesen. Das berichtet die Berliner Morgenpost.

Während in Deutschland die Infektionsfälle steigen, herrscht in Italien bereits Ausnahmezustand. In der Stadt Siena trotzen die Menschen dem Virus jedoch auf schöne Art und Weise*.

Coronavirus in Deutschland: Immer mehr Bundesländer schließen Schulen - Bundestag fasst Beschluss

Update, 11.20 Uhr: Es ist beschlossene Sache: In Bayern*, Niedersachsen und im Saarland kommt es zu Schulschließungen bis zum Ende der Osterferien. Auch alle Kindergärten und Kitas sind betroffen. In Berlin steht ebenfalls die stufenweise Schließung der Schulen an.

Währenddessen hat der Bundestag in einem beispiellosen Schnellverfahren einstimmig die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes beschlossen. Es gehe um den Schutz für Arbeitnehmer und Unternehmen "in außergewöhnlichen Zeiten", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus.

Coronavirus in Deutschland: Bundesliga will Spielbetrieb unterbrechen - Spieltag ohne Zuschauer

Update, 10.31 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag (17. März) an bis zum 2. April unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden.

Coronavirus in Deutschland: Schulen und Kitas in Bayern geschlossen

08.08 Uhr: Bayern schließt ebenfalls alle Schulen und Kitas ab Montag. Das erfuhr die dpa aus Regierungskreisen. Markus Söder wird um 09.00 Uhr eine Pressekonferenz geben.

Jedoch sollten Schulen und Kindergärten in ganz Deutschland nach Ansicht des Virologen Alexander Kekulé geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Bundesweite Schließungen seien seiner Meinung nach „absolut alternativlos“, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Jedes infizierte Kind würde statistisch gesehen zwei bis drei andere Kinder anstecken. Das würde eine „Infektionslawine“ auslösen, die nur schwer zu stoppen sei.

Coronavirus: Saarland schließt alle Schulen und Kitas

Update vom 13. März, 2020, 07.40 Uhr: Das Saarland plant wegen des Coronavirus die Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten ab der kommenden Woche. Schulen und Kitas sollten bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben, erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstagabend. Eine Notversorgung der Betreuung für Familien solle aber sichergestellt werden. Der Ministerrat soll noch über den Plan der Landesregierung beraten.

Wegen seiner direkten Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg stehe das Saarland vor besonderen Herausforderungen, erklärte Hans. Allen Berufspendlern aus Frankreich werde empfohlen, bis auf Weiteres zu Hause bleiben.

Am Donnerstag hatte bereits die Stadt Halle an der Saale die Schließung aller Schulen, Horte und Kitas beschlossen.

Coronavirus: Zahl der Infektionen steigt in Deutschland stündlich rasant - schon das sechste Todesopfer

Update um 21.30 Uhr: Merkel präsentiert Corona-Notfallplan: Deutschland plant neue drastische Maßnahmen - welche, lesen Sie hier.

Coronavirus: Merkel und Söder wollen Beatmungsmasken horten

Update um 21.20 Uhr: Was soll wegen des Coronavirus konkret beschafft werden und in den Krankenhäusern anlaufen? Merkel sagt: „Beatmungsmasken sollen beschafft werden.“ Söder meint: „Wir wollen Intensivbetten so schnell wie möglich aufbauen.“

Update um 21.15 Uhr: Bayerns Regierungschef Söder meint, dass die Entwicklungen im Zuge des Coronavirus „viel tiefgreifender“ seien, „als wir erahnen konnten. Das ist eine Bewährungsprobe für unser Land und unser Gesundheitssystem. Wir brauchen keine Panik, aber entschlossenes Handeln“, sagt er.

Söder nennt drastische Maßnahmen, und zwar, dass „OPs nach hinten geschoben werden wegen zu erwartenden Intensivpatienten, die kommen werden. Es darf nicht zu Zuständen wie in Italien führen, dass zwischen Patienten ausgewählt werden muss“.

+ Sprechen über Maßnahmen gegen das Coronavirus: Markus Söder (CSU), Angela Merkel (CDU) und Peter Tschentscher (SPD). © AFP / JOHN MACDOUGALL

Ergo:Intensivstationen und Beatmungsgeräte sollen wegen der Epidemie geblockt werden, um möglichst viele Menschen behandeln zu können. Zur Finanzierung solle es einen Schutzschirm für Krankenhäuser geben, erklärt der CSU-Boss.

Coronavirus in Deutschland: Bundeskanzlerin Merkel nennt Maßnahmen

Update um 21 Uhr: Bundespressekonferenz in Berlin: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprechen.

Merkel fordert einen „Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen unter 1.000 Besuchern. Das ist ein Aufruf an alle“. Erste Städte folgen diesem Aufruf der Regierungschefin stündlich.

Die CDU-Politikerin nennt eine Verlängerung der Osterferien für Schüler und Studenten als Option.

Update um 20.30 Uhr: Erste Städte in Deutschland gehen dazu über, Veranstaltungen über 100 Personen wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu verbieten - zum Beispiel die oberschwäbische Stadt Ravensburg (Baden-Würtemberg).

Auf der Website der Verwaltung heißt es dazu: „Die Ausbreitung des Coronavirus soll verlangsamt werden – Veranstaltungen ab 100 Personen finden nicht statt – alle Tanz- und Partyveranstaltungen werden untersagt – Konzerthaus schließt.“

+ Kampf gegen das Coronavirus: ein Abstrich-Zentrum in Stuttgart. © dpa / Sebastian Gollnow

Die Veranstaltungsabsagen sollten dazu beitragen, heißt es in der Erklärung der Stadt, „die Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen. Damit sollen vor allem die Risikogruppen, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, geschützt werden. Infektionsketten müssen dazu effektiv unterbrochen werden“.

Coronavirus in Deutschland: Weiteres Todesopfer in Heinsberg

Update um 20.15 Uhr: Es gibt ein sechstes Todesopfer in Deutschland.

Wie N24 berichtet, ist eine 78-jährige Frau aus dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg ihrer Coronavirus-Erkrankung erlegen.

Sie ist das bereits vierte Todesopfer in Folge der Epidemie aus Nordrhein-Westfalen.

Update um 20.05 Uhr:Die Zahl der in Deutschland am Coronavirus infizierten Personen steigt rasant.

LautCoronavirus-Monitor der Berliner Morgenpost sind, Stand Donnerstagabend, 20 Uhr, 2.745 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit erkrankt - das ist ein Anstieg um 230 Personen innerhalb von drei Stunden.

+ Besonders vom Coronavirus betroffen: Heinsberg. © dpa / Roberto Pfeil

Eine Grauzone bzw. Dunkelziffer freilich nicht ausgeschlossen.

Update um 18.20 Uhr: Drastischer Anstieg der Coronavirus-Fälle in Deutschland.

Laut Coronavirus-Monitor der Berliner Morgenpost sind - Stand früher Donnerstagabend - haben sich mehr als 2.500 Personen hierzulande mit der Lungenkrankheit infiziert.

Den Angaben zufolge sind 25 Personen, die sich am Erreger angesteckt hatten, wieder gesund. Fünf Erkrankte sind in Deutschland bisher an Corona gestorben.

Coronavirus in Deutschland: Fünfter Todesfall - erstes Opfer in Bayern

Update um 16.10 Uhr: Es gibt einen fünften bestätigten Todesfall durch das Coronavirus in Deutschland.

Konkret: In Bayer n ist erstmals ein Patient nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben.

Der 80-Jährige hatte laut Agenturmeldung Vorerkrankungen und sei in der Nacht zum Donnerstag im Klinikum Würzburg seiner Krankheit erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in München mit.

Update um 14.21 Uhr: Die Coronavirus-Ausbreitung legt weiter große Teile des öffentlichen und kulturellen Lebens in Deutschland lahm. Nun überlegen auch die Veranstalter in Berlin, den diesjährigen Christopher Street Day abzusagen. Er soll eigentlich am 25. Juli stattfinden, das Organisationsteam sei aber in engem Kontakt mit den Behörden. „Wir beobachten die Lage weltweit sehr genau“, sagte Vorstandsmitglied Ralph Ehrlich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Coronavirus: Auch der Spitzensport ist betroffen - Geisterspiele in der Bundesliga

Auch auf den deutschen Spitzensport hat die Corona-Krise enorme Auswirkungen. So finden in den kommenden Tagen in der Bundesliga ausschließlich Geisterspiele ohne Publikum statt. Das betrifft am kommenden Samstag auch den deutschen Rekordmeister FC Bayern. Die Partie gegen Union Berlin können Fans dieses Mal nicht live im Stadion anschauen. Wer das Spiel trotzdem verfolgen möchte, kann das über den Live-Ticker auf unserem Nachrichtenportal.

Update um 13.36 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Umgang mit der Corona-Epidemie als „Probe für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt“ bezeichnet. Nach einem Treffen mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Donnerstag in Berlin erklärte er: „Das Virus fordert auch jeden Einzelnen von uns.“ Gefährdet seien in allererster Linie alte Menschen und chronisch Kranke.

Coronavirus: Vierter Todesfall in Deutschland - der erste außerhalb Nordrhein-Westfalens (NRW)

Update um 11.44 Uhr: In Baden-Württemberg ist erstmals ein auf das neuartige Coronavirus getesteter Mensch gestorben. Das gab das Gesundheitsministerium laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Stuttgart bekannt. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 67-jährigen Mann. Er ist deutschlandweit der vierte Coronavirus-Todesfall.

Erstmeldung vom 12. März 2020:

München - Fast 1.600 Menschen sind in Deutschland nachweislich laut des Robert-Koch-Institut (RKI) mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert (Stand: 10. März), drei Menschen hat das Virus bislang in Deutschland das Leben gekostet. Dazu kam ein Hamburger in Ägypten ums Leben. Zwei Personen aus dem schwer betroffenen Landkreis Heinsberg starben außerdem an COVID-19, sowie eine Person aus Essen.

Coronavirus in Deutschland: Verzicht auf Großveranstaltungen nicht ausreichend

Der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen, will neben zahlreichen Bundesländern nun auch Baden-Württemberg folgen.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus* reicht aus Sicht des RKI der Verzicht auf Großveranstaltungen jedoch nicht aus. Die Menschen müssten sich weiter auch überlegen, ob sie kleinere Veranstaltungen, etwa in Gaststätten oder im privaten Bereich noch besuchen wollten, insbesondere dann, wenn es dort noch enger und schlechter belüftet sei, so RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Mittwoch in Berlin.

Alles Wichtige zu #COVID19 für Fachöffentlichkeit unter https://t.co/iJY09qgMvt, u.a. mit



Steckbrief (Übertragung, Inkub.zeit, Verlauf uvm)

Risikobewertung für D

Fallzahlen

FAQ

Labordiagnostik

Infektionsschutz

Hygiene



wird kontinuierlich aktualisiert.#Coronavirus #SARSCoV2 — Robert Koch-Institut (@rki_de) March 6, 2020

„Wir müssen Abstand zwischen die Menschen bringen, damit es nicht zu Übertragungen kommt“, so Schaade weiter. Man appelliere hier an die Eigenverantwortung.

Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag nun berichtet, habe der Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, vom Senat entschiedenere Schritte gegen die Corona-Ausbreitung gefordert. Larscheid sagte am Donnerstag im Inforadio vom „rbb“, das öffentliche Leben in der Stadt müsse zum Schutz der Bevölkerung* weitestgehend eingestellt werden.

„Wir wissen mittlerweile sehr genau, dass wir in der jetzigen Phase der Pandemie* praktisch alle sozialen Kontakte unterbinden müssen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, die Zahl der Infizierten möglichst niedrig zu halten.“

Die Entscheidung, Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern abzusagen, sei zu wenig. Vielmehr müssten nun auch Clubs und Bars zu schließen und alle Veranstaltungen mit Publikum absagen. Alles müsse geschlossen werden, wo Menschen zusammen kommen*. „Sonst werden wir es nicht mehr kontrollieren können“, so Larscheid.

Coronavirus in Deutschland: Ausbreitung soll sich mit steigenden Temperaturen nicht verlangsamen

Unterdessen stellten Experten weitere Forschungen an* und warfen bisherige Annahmen über den Haufen. Noch bis vor kurzem nahmen Experten an, dass es sich bei SARS-CoV-2* um ein saisonales Phänomen handelt und sich die Infektionen mit steigenden Temperaturen vermindern werden. Forscher in den USA simulierten mittels Daten die Übertragung des SARS-CoV-2 bis zum Jahr 2025. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Ausbreitung nicht mit steigenden Temperaturen verlangsamen wird.

„Wir müssen wohl damit rechnen, dass wir trotz steigender Temperaturen direkt in eine Epidemiewelle hineinlaufen werden“, sagte Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, wie focus.de berichtet. Der saisonale Effekt sei nicht so groß wie bei anderen Erkältungsviren, erklärte er weiter in Bezug auf die Studie.

+ Virologe Christian Drosten geht von einem Höhepunkt des Coronavirus im Sommer aus. © dpa / Bernd von Jutrczenka

Coronavirus in Deutschland: „Maximum von Fällen in der Zeit von Juni bis August“

In einem Podcast des NDR sagte er: „Im Moment ist meine Einschätzung mehr, dass wir doch eine direkt durchlaufende Infektionswelle bekommen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass ein Maximum von Fällen in der Zeit von Juni bis August auftreten wird.“ Das Frühjahr und die Temperatur würden zwar helfen, einen Stillstand der Infektionswelle dürfe man jedoch nicht erwarten.

Wie weiter im Podcast erläutert wird, geht Drosten davon aus, dass die jüngere Generation dann gegen das Coronavirus weitflächig immun werde. Derweil räumt ein anderer Virologe Ulf Dittmer aus Essen mit dem Mythos auf, dass sich das Virus in einem offenen Stadion nicht verbreiten könne. Unterdessen steht die Bundesliga vor einem historischen Wochenende.

Viele Menschen fragen sich weiterhin, was die Symptome der Krankheit* sind? Die Forschungen zu einem Impfstoff* laufen derweil auf Hochtouren. In Italien ist die Lage kritisch - und Österreich stellt den Zugverkehr nach und von Italien ein. Außerdem gibt es nun die ersten Todesfälle auf Mallorca und in Polen. Auch in Bayern gibt es Hunderte Infizierte - lesen Sie im Ticker auf Merkur.de*

mbr/pm

*Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweites Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Oliver Berg