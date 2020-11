Corona in Deutschland: Weiteren Landkreisen gehen die Intensivbetten aus - rund um München ist die Lage ernst

Deutschland ist tief im zweiten Lockdown der Coronavirus-Pandemie. Weitere Landkreise haben keine Intensivbetten mehr. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Die Corona-Fallzahlen sind auch im Lockdown Light konstant hoch.

Immer mehr Landkreise vermelden keine freien Intensivbetten mehr - auch in und rund um München wird es knapp. (Erstmeldung vom 16. November)

Dieser News-Ticker wird ständig aktualisiert.

Update vom 16. November, 16.45 Uhr: Das erklärte Ziel der Politik in der Coronavirus-Pandemie ist, die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder auf 50 zu drücken. Doch zuletzt lag diese bundesweit im Schnitt bei rund 140.

Anhand der folgenden Grafik können Sie die 7-Tage-Indzidenz*, die die Ansteckungen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen misst, für Ihren Landkreis nachvollziehen.

Erstmeldung vom 16. November: München/Berlin - Die Coronavirus-Pandemie* bestimmt das öffentliche Leben in Deutschland - und das voraussichtlich noch bis tief ins kommende Jahr hinein.

Corona-Pandemie in Deutschland: Reichen die Intensivbetten in der Covid-19-Krise aus?

Im Winter, also der Haupt-Erkältungszeit, steht in der Corona*-Krise eine Frage im Fokus: Reichen die Intensivbetten überall aus, um die Covid-19*-Patienten notfalls intensivmedizinisch zu behandeln?

Stand Montag, 16. November, hatten vier Landkreise keine Kapazitäten mehr auf ihren Intensivstationen. Das geht aus dem Intensivregister des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI)* hervor.

Corona-Pandemie in Deutschland: Landkreise mit keinen freien Intensivbetten (16. November)

Landkreise (Bundesland) Intensivbetten insgesamt Intensivbetten belegt durch Covid-19-Patienten Fürstenfeldbruck (Bayern) 10 10 30 % Dachau (Bayern) 28 28 14,29 % Kitzingen (Bayern) 8 8 50 % Hochtaunuskreis (Hessen) 26 26 30,77 %

Auffällig ist: Die Landkreise, denen die Kapazitäten auf den Intensivstationen ausgehen, wechseln. Und sie sind eher im ländlichen Raum zu verorten. Unverändert kritisch ist aber die Lage im nordbayerischen Kitzingen. Schon seit mehreren Tagen gibt es in der unterfränkischen Mittelstadt (rund 90.000 Einwohner) keine freien Intensivbetten mehr.

Corona-Pandemie in Deutschland: In und rund um München werden die Intensivbetten knapp

Auffällig ist auch: In und rund um München (rund 1,56 Millionen Einwohner) ist die Lage ernst. In der bayerischen Landeshauptstadt selbst waren laut Intensivregister am 16. November 82 Prozent aller Intensivbetten belegt. Die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck grenzen an.

Und auch in den Landkreisen Freising nordöstlich von München und Landsberg am Lech (jeweils noch zwei freie Betten) südwestlich der Isar-Metropole wird es eng. Dasselbe gilt für die Bundeshauptstadt: In Berlin sind 87 Prozent aller Intensivbetten besetzt - davon rund ein Viertel durch Covid-19-Patienten.

