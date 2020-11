Corona in Deutschland: Erste Landkreise haben keine freien Intensivbetten mehr - auch eine Großstadt ist darunter

In der Coronavirus-Pandemie vermelden erste deutsche Landkreise keine freien Intensivbetten mehr. Die Corona-Fallzahlen bleiben trotz Lockdowns hoch. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland : Die Corona-Fallzahlen sind trotz des Lockdowns* sehr hoch.

: Die sind trotz des sehr hoch. Die Vorbereitungen für die Verteilung des Corona-Impfstoffes * laufen an - erste deutsche Landkreise und eine Großstadt melden keine freien Intensivbetten mehr. (siehe Erstmeldung vom 13. November)

laufen an - erste und eine Großstadt melden keine freien mehr. (siehe Erstmeldung vom 13. November) Dieser News-Ticker wird ständig aktualisiert.

München/Karlsruhe - Die Geduldsprobe wird länger und länger. In der Coronavirus-Pandemie* ruhen in Deutschland alle Hoffnungen jetzt auf dem angekündigten Corona-Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer.

Während die Politik die Verteilung des Wirkstoffes für das kommende Frühjahr plant, wird die Situation auf deutschen Intensivstationen immer ernster.

Corona-Pandemie in Deutschland: Intensivbetten werden laut RKI in vielen Regionen knapp

Am Freitag, 13. November, meldeten erste Landkreise bundesweit: Alle Intensivbetten sind belegt, keine mehr frei! Darunter war auch die baden-württembergische Großstadt Karlsruhe (knapp 310.000 Einwohner). Das geht aus dem Intensivregister des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

Landkreise / Städte Intensivbetten insgesamt Intensivbetten belegt durch Covid-19-Patienten Karlsruhe Stadt 30 30 40 % Oberspreewald-Lausitz 12 12 58,33 % Kitzingen 9 9 33,33 % Wittmund 8 8 12,5 %

Auch in weiteren Gegenden werden in der Corona-Krise die Intensivbetten knapp. So zum Beispiel in der Millionenstadt Köln, in der am 13. November von 459 Intensivbetten nur noch 39 frei waren. 20,48 % der Betten waren laut dem Intensivregister in der Rheinmetropole mit Covid-19*-Patienten belegt.

Corona-Pandemie in Deutschland: Intensivstationen auf dem Land haben weniger Kapazitäten

Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn waren dagegen von 13 Intensivbetten zwölf belegt, sechs durch Corona*-Patienten, die allesamt beatmet werden mussten. Im badischen Landkreis Waldshut an der Grenze zur Schweiz, wo Ärzte bereits zur Triage gezwungen sind, waren wiederum von 14 Intensivbetten zwölf belegt - fünf davon durch Covid-19-Patienten.

Eine alarmierende Beobachtung lässt sich feststellen: Dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen im ländlichen Raum teils viel begrenzter sind als in den Ballungsgebieten und Großstädten - und damit im schlechtesten Fall auch schneller aufgebraucht.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Deutschland hier im News-Ticker. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks