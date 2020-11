Coronavirus: Deutschland nimmt wieder Intensiv-Patienten von Nachbarn auf - „Uns fehlen Betten“

Deutschland hilft in der Coronavirus-Pandemie wieder Nachbarn durch Intensivbetten. Der landesweite Corona-Lockdown gilt bis mindestens Ende November. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie * in Deutschland : Bis Ende November gilt in der Bundesrepublik ein Lockdown Light *.

: Bis Ende November gilt in der Bundesrepublik ein Mehr als 440.000 Corona-Infizierte in Deutschland werden als wieder genesen eingestuft.

werden als wieder genesen eingestuft. Deutschland nimmt schwer erkrankte Covid-19*-Patienten aus Frankreich auf - Intensivstationen im Fokus.

nimmt schwer erkrankte aus auf - im Fokus. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 10. November, 22.50 Uhr: Geht es nach den Erhebungen der Johns Hopkins Universität, ist die Zahl der Corona-Toten in Deutschland binnen 24 Stunden nochmal deutlich gestiegen.

Demnach wurden bis Dienstagabend, 22 Uhr, 195 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem heimtückischen Coronavirus registriert. Noch im Verlauf des Tages hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) aus Berlin 154 Covid-19-Todesopfer innerhalb von 24 Stunden vermeldet.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: 15.332 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Erstmeldung vom 10. November: München/Dortmund - 15.332 neue Corona*-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der registrierten Toten, die sich mit dem Coronavirus* infiziert hatten, stieg um 154 - an nur einem Tag.

Die Zahlen vom Dienstag, 10. November, veranschaulichten nochmal deutlich, wie ernst die Lage in der Pandemie in diesem Monat in Deutschland ist. Und das nur kurz nach der Meldung, dass offenbar ein wirksamer Corona-Impfstoff* entwickelt wurde.

Corona-Pandemie in Deutschland: Bundesrepublik nimmt Covid-19-Patienten aus Frankreich auf

441.200 Menschen gelten mittlerweile bundesweit als von Corona* genesen. Die Anspannung ist weiter greifbar - überall. Und doch scheint Deutschland weiter vergleichsweise gut durch diese Covid-19-Krise zu kommen. Wenn man das in diesem Kontext überhaupt sagen kann. Für diesen Eindruck genügt ein Blick zum westlichen Nachbarn Frankreich.

41.094 Menschen sind dort, ebenfalls Stand 10. November, an oder mit dem Coronavirus gestorben. Und: Die Intensivstationen sind offensichtlich am Limit. Deutschland nimmt deshalb wieder Patienten aus Frankreich auf, um sie hierzulande in intensiv medizinisch zu behandeln.

Konkret: Am Dienstag wurde zum Beispiel ein schwer an Covid-19 erkrankter Mann per Helikopter aus Frankreich nach Dortmund gebracht. Das berichtet das heute journal.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Intensivstationen und Intensivbetten im Fokus

„Uns fehlen Betten. Durch die Verlegungen können wir andere Erkrankte aufnehmen. Das Bett dieses Patienten wird in wenigen Stunden wieder belegt sein,“ erklärte der französische Notfallarzt Fabien Lambiotte dem ZDF. Hilft Deutschland mit weiteren Intensivbetten? Fakt ist: Die Intensivstationen stehen in dieser Phase der Corona-Krise mehr denn je im Fokus - auf beiden Seiten des Rheins.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Deutschland hier im News-Ticker. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks