Mutationen: Merkel-Regierung verschärft Einreiseregeln - Deutschland gibt Tschechien tausende Impfstoff-Dosen ab

Die Politik reagiert auf sich ausbreitende Corona-Mutanten. Zu den 13 Virusvariantengebiete kommt eine hinzu. Tschechien wird zudem mit Impfstoffen unterstützt.

Besonders ansteckende Corona-Varianten breiten sich in rasant aus Europa.

Nun verschärft die Bundesregierung deshalb die Einreiseregeln an der Grenze zu Frankreich.

Tschechien, das am stärksten betroffene Land der EU, soll am Montag außerdem mit 150.000 Impfstoff-Dosen unterstützt werden (Update vom 28. Februar, 16.09 Uhr).

Update vom 1. März, 6.41 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz hat sich in Deutschland laut RKI auf 65,8 erhöht. Damit stieg er nun den vierten Tag in Folge. Binnen 24 Stunden sind 4732 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, überdies 60 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Ziel von Bund und Ländern ist es aktuell, die 7-Tage-Inzidenz auf einen Wert unter 35 zu drücken. Am Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs über das weitere Vorgehen beraten.

Corona: Deutschland unterstützt Virusvariantengebiet Tschechien mit Impfstoff-Dosen

Update vom 28. Februar, 16.09 Uhr: Auch Tschechien zählt zu den sogenannten Virusvariantengebieten. Um eine Verbreitung der hoch-ansteckenden Mutationen nach Deutschland zu vermeiden, verschärfte die Bundesregierung auch hier die Einreisebeschränkungen. Sachsen, Bayern und Thüringen setzen sich jetzt auch für eine Unterstützung des Nachbarlandes ein. Wie Sachsens Regierungssprecher Ralph Schreiber am Sonntag ankündigte, planen die angrenzenden Bundesländer eine unterstützende Lieferung von insgesamt 15.000 Impfstoff-Dosen. Die Lieferung sei für Montag geplant und die tschechische Regierung werde anschließend über die Verteilung des Corona-Impfstoffes entscheiden.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) kündigte laut dpa an, der Freistaat werde einige Tausend Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs zur Verfügung gestellt. Bei den Dosen handele es sich um Sicherheitsreserven, die für den Fall von Lieferausfällen angelegt wurden. „Ich halte diese Hilfsmaßnahme angesichts der Tragödie für alternativlos“ betonte Werner am Sonntag. Mit seit Beginn 1,2 Millionen Corona-Infektionen auf 10,7 Millionen Einwohner, ist Tschechien das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der EU.

Erstmeldung vom 28. Februar: Berlin - Ab Dienstag (2. März) gelten strengere Einreisebeschränkungen nach Deutschland. Die Bundesregierung hat das französische Département Moselle laut RKI* zum Virusvariantengebiet erklärt. Es grenzt an das Saarland und Rheinland-Pfalz*.

Als Virusvariantengebiete werden Regionen oder Länder eingestuft, in denen besonders häufig ansteckendere Mutanten des Coronavirus auftreten. Aus den betroffenen Gebieten dürfen nur noch einreisen:

Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland.

Ausnahmen gibt es für Pendler und den Warenverkehr.

Mitte Februar waren mit Tschechien und Tirol in Österreich* erstmals Gegenden mit einer Landgrenze zu Deutschland als Virusvariantengebiete eingestuft worden. Die Liste umfasst noch viele weitere Staaten, etwa Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien.

+ Kontrollen bei Einreisenden in der Corona-Pandemie (Archivbild): Die Liste der Virusvariantengebiete wurde erweitert. © Boris Roessler/dpa

Was müssen Einreisende aus dem Départment Moselle (etwa eine Million Einwohner) nun beachten?

Einen negativen Corona-Test* vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Ein Schnelltest ist dabei ausreichend.

Fluggesellschaften sowie Bus und Bahnunternehmen dürfen keine Passagiere mehr aus Moselle nach Deutschland befördern.

Reaktion auf verschärfte Grenzkontrollen wegen Corona-Mutanten: „Brutal“ und „einseitig“

Stationäre Grenzkontrollen soll es an der Grenze zu Frankreich nach dpa-Informationen nicht geben. „In diesen ganzen Überlegungen stehen bis zur Stunde Grenzkontrollen nicht zur Diskussion“, hatte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU*) schon am Freitag versichert. Ähnlich hatte sich zuvor Bundeskanzlerin Angela Merkel* (CDU*) geäußert.

Frankreichs* Europa-Staatssekretär Clément Beaune sagte, er bedauere die Entscheidung. Man habe in Moselle die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus verschärft. Der Präsident der Region Grand Est (zu der Moselle gehört), Jean Rottner, nannte die Entscheidung im Sender France Info „brutal“ und „einseitig“.

Nach Angaben von Premierminister Jean Castex handelt es sich bei 60 Prozent der Corona-Fälle in Moselle um die südafrikanische Variante. Frankreich hatte in Absprache mit der deutschen Seite in der vergangenen Woche bereits seine Einreiseregeln in die Region Moselle verschärft. Nur Grenzpendler, die aus beruflichen Gründen einreisen, sind von einem Test befreit. Generell braucht jeder, der nach Frankreich einreist, einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. (dpa/AFP/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA