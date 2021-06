Corona in Deutschland: Spahn erhofft sich „guten Sommer“ - mehrere Bundesländer lockern weiter

Trotz eines minimalen Anstiegs der Neuinfektionen geht der Trend bei den Corona-Zahlen klar nach unten. Gesundheitsminister Spahn hofft auf einen tollen Sommer. Der News-Ticker.

Die Corona*-Lage in Deutschland entspannt sich, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals wieder knapp anstieg.

Das Robert Koch-Institut stufte die Gefahrenlage in der Bundesrepublik herab. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn sieht einen positiven Trend.

Unterdessen darf Biontech seine Impfstoff-Produktion für die EU deutlich hochfahren (siehe Update vom 1. Juni, 19.40 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona-Lage in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 1. Juni, 20.55 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) konnte sich bislang nicht zu einer Empfehlung von Corona-Impfungen bei Kindern durchringen. Obwohl die EMA den Biontech/Pfizer-Impfstoff inzwischen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren freigab. Dafür kassierte die Stiko viel Kritik. Nun wehrte sich deren Vorsitzender Thomas Mertens und warb um Verständnis. „Den Kindern bietet man ja kein Lakritzbonbon an, das ist ein medizinischer Eingriff, und der muss eben entsprechend indiziert sein“, erklärte Mertens im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“.

Und mahnte die Politik zu überlegtem Handeln. Mertens ist der Überzeugung, dass in der Debatte um die Kinderimpfungen viele Argumente „leichthin genannt“ wurden, „die einer Nachprüfung nicht standhalten“. Insbesondere die Verknüpfung der Bereiche Schule und Kinderimpfung erachtete der Stiko-Chef als „nicht besonders sinnvoll“. Mertens weiter: „Die Stiko - und ich glaube auch viele andere vernünftige Leute - halten

diese sprachliche Verbindung von Impfung als Voraussetzung für das normale Leben der Kinder für einen Irrweg.“

Corona in Deutschland: Biontech/Pfizer darf Impfstoff-Produktion deutlich hochfahren

Update vom 1. Juni, 19.40 Uhr: Biontech/Pfizer darf in seinem belgischen Werk in Puurs deutlich mehr Corona-Impfstoff produzieren als bisher. Am Dienstag stellte die europäische Arzneimittelbehörde EMA ihre Empfehlung aus, an besagtem Standort eine Genehmigung für weitere Herstellungs- und Abfüllkapazitäten zu erteilen.

Laut Angaben der EMA werde dies in der EU „erhebliche und sofortige Auswirkungen auf die Versorgung“ mit dem COVID-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer haben. „Das ist ein sehr willkommener Schritt hin zur Erhöhung unserer Produktionskapazität in der Europäischen Union und zur schnelleren Lieferung von Impfstoffen in alle Welt“, kommentierte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides die Entscheidung bei Twitter.

Corona in Deutschland: Kinderärzte warten mit Impfung auf Stiko-Empfehlung

Update vom 1. Juni, 18.36 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn hat via Twitter den aktuellen Stand der deutschen Corona-Impfkampagne verkündet. „Über 50 Millionen COVID-19-Impfungen gab es bisher in Deutschland: 36 Millionen (43,3 %) sind mindestens einmal geimpft, 15 Mio (18 %) haben einen vollen Impfschutz. Für den Juni erwarten wir bis zu 25 Millionen weitere Impfungen“, hieß es dort.

Ab 7. Juni ist auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren eine Corona-Impfung möglich. Mit der Umsetzung wollen einige Kinderärzte aber offenbar noch warten - trotz der Freigabe des Biontech/Pfizer-Impfstoffs durch die EMA. „Wir freuen uns über die Zulassung eines Impfstoffes für Zwölf- bis 15-Jährige in Europa“, erklärte Axel Gerschlauer der WAZ. Der Sprecher des Bezirks Nordrhein beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ergänzte allerdings: „Für uns Kinder- und Jugendärzte ist aber entscheidend, was die Stiko zur Impfung von Jugendlichen sagt, denn der Bundesgerichtshof hat die Stiko-Empfehlungen als medizinischen Standard anerkannt.“ Impfinteressenten seien bereits in großer Zahl vorhanden, so Gerschlauer weiter: „Die Leute rennen uns die Bude ein.“

Corona in Deutschland: Spahn optimistisch - „Es kann ein guter Sommer werden“

Erstmeldung vom 1. Juni, 16.43 Uhr: München – Dass der Sommer in Deutschland mit großen Schritten Einzug erhält, merkt man dieser Tage auch an den gestiegenen Temperaturen. Die Menschen zieht es mehr und mehr nach draußen. Die Corona-Lage hat sich inzwischen deutlich entspannt.

Zwar musste das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen (1. Juni) erstmals seit Tagen wieder einen leichten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz vermelden. Mit 35,2 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag die Inzidenz nur knapp über dem Wert des Vortags (35,1). Einen Anstieg der Inzidenz gab es zuletzt vom 9. auf den 10. Mai zu vermelden, seitdem war diese stetig gesunken.

Der aktuelle Anstieg sei aber nicht ungewöhnlich, beruhigte RKI-Präsident Lothar Wieler. Auch aufgrund möglicher Nachmeldungen von Corona-Fällen durch die Gesundheitsämter. Insgesamt ist die Situation stark verbessert, befand Wieler. Dies bestätigt auch ein Blick auf die Zahlen der Vorwoche, als der Inzidenzwert noch bei 58,4 gelegen hatte. Unterdessen stufte das RKI die Corona-Gefahrenlage in Deutschland von „sehr hoch“ auf „hoch“ herab.

„Es kann ein guter Sommer werden“, meinte auch Gesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag auf der wöchentlichen PK zur aktuellen Corona-Lage. „Wir haben uns das hart erarbeitet - durch viel Verzicht, durch testen und durch impfen.“

Corona in Deutschland: Einige Bundesländer erlauben wieder Innengastronomie

Der positive Trend erlaubte es einigen Bundesländern bereits, weitere Lockerungen anzugehen. In Brandenburg dürfen Gastronomiebetriebe ab Donnerstag neben dem Außenbereich auch wieder Innenräume ohne Testpflicht öffnen. Einen Tag später will dies auch Berlin erlauben. In Hamburg geht man vorsichtiger vor: Ab dem Wochenende dürfen Restaurants ihre Gäste auch wieder innen bedienen, allerdings brauchen diese einen negativen Test.

Derweil läuft die Impfkampagne in Deutschland inzwischen nach Plan. Laut Gesundheitsminister Spahn könne man bis Mitte Juli nach aktuellem Stand 80 bis 90 Prozent der Impfwilligen eine Impfung anbieten. (kh)

