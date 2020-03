Coronavirus: Vierter Todesfall in Deutschland - der erste außerhalb Nordrhein-Westfalens  

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weiter in Deutschland aus. Vier Menschen sind bereits an Covid-19 gestorben. Der Höhepunkt soll wider Erwarten im Sommer sein.

Das Coronavirus* breitet sich in Deutschland weiter aus.

Zahlreiche Großveranstaltungen wurden bereits abgesagt.

In Deutschland sind 1.300 Menschen infiziert. Drei Menschen starben.

Update um 11.44 Uhr: In Baden-Württemberg ist erstmals ein auf das neuartige Coronavirus getesteter Mensch gestorben. Das gab das Gesundheitsministerium laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Stuttgart bekannt. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 67-jährigen Mann. Er ist deutschlandweit der vierte Coronavirus-Todesfall.

Erstmeldung vom 12. März 2020:

München - Fast 1.600 Menschen sind in Deutschland nachweislich laut des Robert-Koch-Institut (RKI) mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert (Stand: 10. März), drei Menschen hat das Virus bislang in Deutschland das Leben gekostet. Dazu kam ein Hamburger in Ägypten ums Leben. Zwei Personen aus dem schwer betroffenen Landkreis Heinsberg starben außerdem an COVID-19, sowie eine Person aus Essen.

Coronavirus in Deutschland: Verzicht auf Großveranstaltungen nicht ausreichend

Der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen, will neben zahlreichen Bundesländern nun auch Baden-Württemberg folgen.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus* reicht aus Sicht des RKI der Verzicht auf Großveranstaltungen jedoch nicht aus. Die Menschen müssten sich weiter auch überlegen, ob sie kleinere Veranstaltungen, etwa in Gaststätten oder im privaten Bereich noch besuchen wollten, insbesondere dann, wenn es dort noch enger und schlechter belüftet sei, so RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Mittwoch in Berlin.

„Wir müssen Abstand zwischen die Menschen bringen, damit es nicht zu Übertragungen kommt“, so Schaade weiter. Man appelliere hier an die Eigenverantwortung.

Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag nun berichtet, habe der Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, vom Senat entschiedenere Schritte gegen die Corona-Ausbreitung gefordert. Larscheid sagte am Donnerstag im Inforadio vom „rbb“, das öffentliche Leben in der Stadt müsse zum Schutz der Bevölkerung* weitestgehend eingestellt werden.

„Wir wissen mittlerweile sehr genau, dass wir in der jetzigen Phase der Pandemie* praktisch alle sozialen Kontakte unterbinden müssen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, die Zahl der Infizierten möglichst niedrig zu halten.“

Die Entscheidung, Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern abzusagen, sei zu wenig. Vielmehr müssten nun auch Clubs und Bars zu schließen und alle Veranstaltungen mit Publikum absagen. Alles müsse geschlossen werden, wo Menschen zusammen kommen*. „Sonst werden wir es nicht mehr kontrollieren können“, so Larscheid.

Coronavirus in Deutschland: Ausbreitung soll sich mit steigenden Temperaturen nicht verlangsamen

Unterdessen stellten Experten weitere Forschungen an* und warfen bisherige Annahmen über den Haufen. Noch bis vor kurzem nahmen Experten an, dass es sich bei SARS-CoV-2* um ein saisonales Phänomen handelt und sich die Infektionen mit steigenden Temperaturen vermindern werden. Forscher in den USA simulierten mittels Daten die Übertragung des SARS-CoV-2 bis zum Jahr 2025. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Ausbreitung nicht mit steigenden Temperaturen verlangsamen wird.

„Wir müssen wohl damit rechnen, dass wir trotz steigender Temperaturen direkt in eine Epidemiewelle hineinlaufen werden“, sagte Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, wie focus.de berichtet. Der saisonale Effekt sei nicht so groß wie bei anderen Erkältungsviren, erklärte er weiter in Bezug auf die Studie.

+ Virologe Christian Drosten geht von einem Höhepunkt des Coronavirus im Sommer aus. © dpa / Bernd von Jutrczenka

Coronavirus in Deutschland: „Maximum von Fällen in der Zeit von Juni bis August“

In einem Podcast des NDR sagte er: „Im Moment ist meine Einschätzung mehr, dass wir doch eine direkt durchlaufende Infektionswelle bekommen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass ein Maximum von Fällen in der Zeit von Juni bis August auftreten wird.“ Das Frühjahr und die Temperatur würden zwar helfen, einen Stillstand der Infektionswelle dürfe man jedoch nicht erwarten.

Wie weiter im Podcast erläutert wird, geht Drosten davon aus, dass die jüngere Generation dann gegen das Coronavirus weitflächig immun werde. Derweil räumt ein anderer Virologe Ulf Dittmer aus Essen mit dem Mythos auf, dass sich das Virus in einem offenen Stadion nicht verbreiten könne. Unterdessen steht die Bundesliga vor einem historischen Wochenende.

Viele Menschen fragen sich weiterhin, was die Symptome der Krankheit* sind? Die Forschungen zu einem Impfstoff* laufen derweil auf Hochtouren. In Italien ist die Lage kritisch - und Österreich stellt den Zugverkehr nach und von Italien ein. Auch in Bayern gibt es Hunderte Infizierte - lesen Sie im Ticker auf Merkur.de*

