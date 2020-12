Corona in Deutschland: RKI meldet erstmals mehr als 30.000 Neuinfektionen - Lage in Alten- und Pflegeheimen dramatisch

In Deutschland schnellen die Corona-Fallzahlen weiter in die Höhe. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mehr als 800 Tote - ausgerechnet vor Weihnachten.

Mit einem harten Lockdown* will Deutschland jetzt die Ausbreitung des Coronavirus bremsen.

Berlin - Bekommt Deutschland die Corona-Lage in den Griff? Die Fallzahlen explodieren in einigen Regionen Deutschlands. Die Schwelle von 30.000 ist gerissen. 33.777 neue Coronainfektionen vermeldet das Robert-Koch-Institut* (RKI) am Freitagmorgen (Datenstand: 18. Dezember, 0 Uhr). Die fehlenden 3.500 Fälle aus Baden-Württemberg wurden in die Statistik mit eingerechnet. Wegen einer technischen Panne wurden die Daten zu spät an das RKI übermittelt.

In den vergangenen 24 Stunden sind 33.777 neue Corona-Fälle und 813 weiter Todesfälle in Deutschland verzeichnet worden 1.439.938 Menschen in Deutschland haben sich bisher nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 24.938 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet worden Derzeit gibt es etwa 345.600 aktive Corona-Fälle in Deutschland

Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI meldet erstmals mehr als 30.000 Neuinfektionen

Der harte Lockdown gilt seit Mittwoch (16. Dezember). Am Tag 3 des Lockdowns sind diese Zahlen erschütternd. Besonders in Alten- und Pflegeheimen grassiert das Coronavirus. Schon der wochenlange Lockdown light konnte das nicht verhindert. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) haben dazu einen Bericht vorgelegt.

„Schützen Sie Oma und Opa“, mahnte RKI-Chef Lothar Wieler bereits auf einer Pressekonferenz Anfang Dezember. Besonders bei älteren Menschen ist das Risiko eines schweren Verlaufs groß. „Die Lage ist ernst“, wiederholt der RKI-Chef gebetsmühlenartig. Schon in der Altersgruppe der Ü-60-Jährigen ist die Inzidenz aktuell hoch. Sie liegt laut dem Covid-19-Lagebericht des RKI vom Donnerstagabend bei 173. Zum Vergleich: Die 7-Tage-Inzidenz in gesamt Deutschland liegt aktuell bei 184,8.

Immer mehr Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Momentan sind es 4.894, davon wird die Hälfte künstlich beatmet, wie aus den Daten des DIVI-Intensivregister hervorgeht. In den Krankenhäusern sind demnach noch 3.644 Betten auf der Intensiv frei. Fehlt es an Kapazitäten vor Ort, werden Patienten in weniger betroffene Regionen verlegt.

Corona in Deutschland - RKI meldet 813 Tote

813 Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden, teilt das RKI mit. In dieser Woche sind demnach bereits 2.963 Verstorbene verzeichnet. In der Vorwoche sind es 3.056 Todesfälle gewesen, twittert Olaf Gersemann, Wirtschafts-Ressortleiter bei der WELT (s.u.).

Fast 89 Prozent der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Schleswig-Holstein in den vergangenen drei Monaten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen gewesen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Gesundheitsministerium am Freitag in Kiel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Demnach sind 119 Heimbewohner in Schleswig-Holstein im Zeitraum 21. September bis 14. Dezember nach einer Corona-Infektion gestorben.

In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Menschen im Land, die an oder mit Covid-19 starben, nach Angaben der Landesregierung um insgesamt 134 von 161 (Stichtag 21. September) auf 295 (Stichtag 14. Dezember). Rechnerisch machen die 119 Toten aus Heimen rund 89 Prozent der insgesamt 134 erfassten Corona-Opfer in ganz Schleswig-Holstein in den drei vergangenen Monaten aus.

Mit den 813 #Corona-Toten in 🇩🇪, die dem RKI gestern gemeldet wurden, sind wir in dieser Woche bereits bei 2963 Verstorbenen.@welt pic.twitter.com/NEofCREti9 — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) December 18, 2020

Corona in Deutschland: Die häufigsten Covid-19 Symptome laut RKI

Klinisches Merkmal Prozent % mit klinischem Merkmal Husten 41 % Fieber 31 % Schnupfen 24 % Halsschmerzen 21 % Pneumonie 2 % Geruchs- oder Geschmacksverlust* 21 %

Antigen-Schnelltest sind gerade sehr beliebt, besonders vor Weihnachten. Aber Experten warnen: Die Corona-Tests vertreiben nicht alle Corona-Sorgen. Zumal die Tests unterschiedlich zuverlässig sind.