Corona in Deutschland: Professor trifft harte Aussage gegen Impfgegner - Striktes Durchgreifen bei Erkrankung

In Deutschland schnellen die Corona-Fallzahlen weiter in die Höhe. Ein Ethikrat-Mitglied hat eine spezielle Forderung an Impfgegner.

Mit einem harten Lockdown* will Deutschland jetzt die Ausbreitung des Coronavirus bremsen.

bremsen. Sachsen gilt momentan als Corona*-Hotspot. Thüringen entwickelt sich zum neuen Sorgenkind.

gilt momentan als Corona*-Hotspot. entwickelt sich zum neuen Sorgenkind. Ethikrat-Professor fordert knallhartes Vorgehen bei Impfgegnern.

Dieser News-Ticker zum Thema Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 19. Dezember, 07.40 Uhr: In einem Brandbrief an alle Impfgegner äußerte sich der Professor des Ethikrates Dr. Wolfram Henn mit einer knallharten Aussage: Wer sich nicht impfen lassen will, soll auf ein Intensivbett verzichten! Konkret schreibt Henn darin, wie die Bild zitiert: „Wer partout das Impfen verweigern will, der sollte, bitte schön, auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift: ,Ich will nicht geimpft werden! Ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen! Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen.‘“

Dass viele Menschen noch Fragen haben oder auch skeptisch gegenüber der neuen Impfung sind, kann er verstehen. „Eine Impfpflicht gibt es nicht. Auch weil viele noch skeptisch sind und Fragen haben. Das ist verständlich. ABER: Bitte stellen Sie diese Fragen an Menschen, die sich wirklich auskennen“, äußert er weiter einen Appell an die Menschen, denn für Henn ist es wichtig zu betonen: „ Forscher weltweit haben mit riesigem Aufwand das Tempo erhöht, aber nicht auf Kosten der Sicherheit.“ Darüber hinaus ist sich Henn sicher, dass bald Impfstoff normaler Bauart, wie etwa bei der Grippe oder auch Hepatitis, gegeben wird.

„Diesen Panikmachern empfehle ich dringend, mal ins nächste Krankenhaus zu gehen und ihre Verschwörungstheorien den Ärzten und Pflegern zu präsentieren, die gerade völlig ausgepowert von der überfüllten Intensivstation kommen. Die werden ihnen was husten ...“, setzt er noch gegen „Impfgegner und Querdenker“ nach, denn denen solle man nicht das Feld überlassen.

Corona in Deutschland: Regierung berät über Änderungen für Reiserückkehrer

Update vom 18. Dezember, 22.26 Uhr: Reisende, die aus Corona-Hotspots nach Deutschland kommen, sollen künftig spätestens drei Tage nach der Einreise entweder einen negativen Corona-Test, einen Nachweis über eine Impfung oder einen Nachweis vorlegen, dass sie schon Corona hatten. Das sieht ein Referentenentwurf für eine „Corona-Schutzverordnung“ des Bundesgesundheitsministeriums vor, der der dpa vorliegt. Zuvor hatte die Bild darüber berichtet.

Einschränkend heißt es aber auch, dass die genannten Regeln gelten „wenn und soweit die oberste Landesgesundheitsbehörde dies durch Allgemeinverfügung festgelegt hat“. Es liegt also in der Zuständigkeit der Bundesländer, ob und wie sie das umsetzen. Die Verordnung soll dem Entwurf zufolge im Laufe des Januars in Kraft treten und bestehende Regelungen für Reiserückkehrer ablösen. Ein Ministeriumssprecher äußerte sich auf Anfrage nicht dazu und verwies darauf, dass sie momentan Gegenstand einer regierungsinternen Abstimmung sei.

Corona-Impfstoff für Deutschland befindet sich aktuell noch in Belgien

Update vom 18. Dezember, 21.05 Uhr: Der für Deutschland vorgesehene Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer befindet sich derzeit noch in Belgien. Erst nach der Zulassung durch die Europäische Kommission könne der Transport der Dosen von dem Pfizer-Werk im belgischen Puurs nach Deutschland an eine zentrale Anlieferstelle beginnen, teilte Biontech-Geschäftsvorstand Sean Marett am Freitag mit. Von dort aus werde der Impfstoff zu den einzelnen Verteilzentren der Bundesländer gebracht.

In Deutschland und der Türkei ist Biontech nach eigenen Angaben für die Auslieferung zuständig, in allen anderen Ländern übernimmt das Pfizer. Genaue Angaben zur Menge der Impfdosen, die in Kürze an die EU-Mitgliedsländer ausgeliefert werden sollen, machte Marett nicht. Die Verteilung erfolge nach einem Schlüssel der EU, sagte er.

Corona in Deutschland: Spahn unterzeichnet Impfverordnung

Am kommenden Montag will die europäische Arzneimittelagentur EMA ihre Beurteilung über den Impfstoff von Biontech und Pfizer abgeben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterzeichnete am Freitag die Corona-Impfverordnung. Sie regelt die Reihenfolge für die zunächst begrenzt verfügbaren Impfungen. Spahn erwartet nach eigenen Angaben, dass die EU-Kommission das Serum am Dienstag zulässt. Das in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut prüfe dann bei den Lieferchargen, ob die Impfdosen der Zulassung entsprechen.

Das Paul-Ehrlich-Institut habe inzwischen erste Prüfmuster erhalten und mit Untersuchungen begonnen, teilte eine Sprecherin am Freitagabend mit. Nach dieser Prüfung werde der Bund das Serum an die Länder verteilen. Diese verteilten es auf die mehr als 400 Impfzentren und organisierten mit den Kommunen die Impfungen vor Ort.

Corona in Deutschland: Reiserückkehrer aus Hotspots müssen in Mecklenburg-Vorpommern in Quarantäne

Update vom 18. Dezember, 17.42 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern müssen Reiserückkehrer aus deutschen Corona-Hotspots in eine Zwangsquarantäne, wenn sie nur entfernte Verwandte oder Freunde, nicht aber engste Familienangehörige besucht haben. Das beschloss die Landesregierung am Freitag in einer weiteren Corona-Sondersitzung. Mit dieser umstrittenen Vorschrift soll eine verstärkten Einschleppung des Coronavirus im Zuge der anstehenden Feiertage verhindert werden.

Die Deutsche Bahn will über die Weihnachtsfeiertage an 14 Bahnhöfen sogenannte FFP2-Masken vor allem an ältere Fahrgäste verteilen. Die Masken würden ab sofort an den Bahnsteigen vor dem Einsteigen ausgehändigt, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das Alter werde dabei nicht kontrolliert, hieß es. Die Ausgabe erfolgt demnach nach Augenmaß. Auch jüngere Menschen, die etwa gesundheitlich vorbelastet sind, sollen eine Maske erhalten können. Bei den Bahnhöfen handelt es sich um die Hauptbahnhöfe in Berlin, Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg und Stuttgart.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI meldet erstmals mehr als 30.000 Neuinfektionen

Corona in Deutschland: RKI-Chef Lothar Wieler auf einer Pressekonferenz

Erstmeldung vom 18. Dezember: Berlin - Bekommt Deutschland die Corona-Lage in den Griff? Die Fallzahlen explodieren in einigen Regionen Deutschlands. Die Schwelle von 30.000 ist gerissen. 33.777 neue Coronainfektionen vermeldet das Robert-Koch-Institut* (RKI) am Freitagmorgen (Datenstand: 18. Dezember, 0 Uhr). Die fehlenden 3.500 Fälle aus Baden-Württemberg wurden in die Statistik mit eingerechnet. Wegen einer technischen Panne wurden die Daten zu spät an das RKI übermittelt.

In den vergangenen 24 Stunden sind 33.777 neue Corona-Fälle und 813 weiter Todesfälle in Deutschland verzeichnet worden 1.439.938 Menschen in Deutschland haben sich bisher nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 24.938 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet worden Derzeit gibt es etwa 345.600 aktive Corona-Fälle in Deutschland

Der harte Lockdown gilt seit Mittwoch (16. Dezember). Am Tag 3 des Lockdowns sind diese Zahlen erschütternd. Besonders in Alten- und Pflegeheimen grassiert das Coronavirus. Schon der wochenlange Lockdown light konnte das nicht verhindert. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) haben dazu einen Bericht vorgelegt.

„Schützen Sie Oma und Opa“, mahnte RKI-Chef Lothar Wieler bereits auf einer Pressekonferenz Anfang Dezember. Besonders bei älteren Menschen ist das Risiko eines schweren Verlaufs groß. „Die Lage ist ernst“, wiederholt der RKI-Chef gebetsmühlenartig. Schon in der Altersgruppe der Ü-60-Jährigen ist die Inzidenz aktuell hoch. Sie liegt laut dem Covid-19-Lagebericht des RKI vom Donnerstagabend bei 173. Zum Vergleich: Die 7-Tage-Inzidenz in gesamt Deutschland liegt aktuell bei 184,8.

Immer mehr Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Momentan sind es 4.894, davon wird die Hälfte künstlich beatmet, wie aus den Daten des DIVI-Intensivregister hervorgeht. In den Krankenhäusern sind demnach noch 3.644 Betten auf der Intensiv frei. Fehlt es an Kapazitäten vor Ort, werden Patienten in weniger betroffene Regionen verlegt.

Corona in Deutschland - RKI meldet 813 Tote

813 Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden, teilt das RKI mit. In dieser Woche sind demnach bereits 2.963 Verstorbene verzeichnet. In der Vorwoche sind es 3.056 Todesfälle gewesen, twittert Olaf Gersemann, Wirtschafts-Ressortleiter bei der WELT (s.u.).

Fast 89 Prozent der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Schleswig-Holstein in den vergangenen drei Monaten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen gewesen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Gesundheitsministerium am Freitag in Kiel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Demnach sind 119 Heimbewohner in Schleswig-Holstein im Zeitraum 21. September bis 14. Dezember nach einer Corona-Infektion gestorben.

In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Menschen im Land, die an oder mit Covid-19 starben, nach Angaben der Landesregierung um insgesamt 134 von 161 (Stichtag 21. September) auf 295 (Stichtag 14. Dezember). Rechnerisch machen die 119 Toten aus Heimen rund 89 Prozent der insgesamt 134 erfassten Corona-Opfer in ganz Schleswig-Holstein in den drei vergangenen Monaten aus.

Corona in Deutschland: Die häufigsten Covid-19 Symptome laut RKI

Klinisches Merkmal Prozent % mit klinischem Merkmal Husten 41 % Fieber 31 % Schnupfen 24 % Halsschmerzen 21 % Pneumonie 2 % Geruchs- oder Geschmacksverlust* 21 %

Antigen-Schnelltest sind gerade sehr beliebt, besonders vor Weihnachten. Aber Experten warnen: Die Corona-Tests vertreiben nicht alle Corona-Sorgen. Zumal die Tests unterschiedlich zuverlässig sind. (ml; dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

