Corona-Alarm in Deutschland: Viele Landkreise haben keine freien Intensivbetten mehr - RKI meldet neue Zahlen

Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland bleibt in der Coronavirus-Pandemie alarmierend. Die Corona-Neuinfektionen flachen dagegen auch an Weihnachten nicht ab. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland : Die Corona-Fallzahlen bleiben rund um Weihnachten und vor Silvester auf einem sehr hohen Niveau.

: Die bleiben rund um und vor auf einem sehr hohen Niveau. Der harte Lockdown* wegen der Corona-Krise * zeigt im Kampf gegen Covid-19* bislang keine Wirkung.

wegen der zeigt im Kampf gegen bislang keine Wirkung. Dieser News-Ticker wird ständig aktualisiert.

Update vom 26. Dezember, 8.40 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am zweiten Weihnachtsfeiertag 14.455 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland. Zudem wurden 240 weitere Todesfälle verzeichnet. Diese Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Das RKI rechnete während der Feiertage mit einer geringeren Zahl an Tests und mit weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern.

Am vergangenen Samstag waren noch 31.300 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland übermittelt worden. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die 7-Tage-Inzidenz, lag am Samstag bei 170,7. Am Dienstag war mit 197,6 ein Höchststand erreicht worden.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Hohe Covid-19-Fallzahlen in Baden-Württemberg und Hessen

Update vom 25. Dezember, 22.20 Uhr: Die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien hat die Bundesrepublik erreicht, die Covid-19-Fallzahlen sind hoch. Jetzt reagieren die Niederlande - und erklären Deutschland zum Corona-Risikogebiet*.

Update vom 25. Dezember, 21.30 Uhr: Schwedens Corona-Strategie* gilt in der Pandemie als heikler Sonderweg - auch für Kritiker und Befürworter aus Deutschland. Der schwedische König wirft seinem eigenen Land Versagen vor. Ein Problem lässt sich klar erkennen. (siehe Link)

Update vom 25. Dezember, 19.45 Uhr: An Weihnachten werden im Zuge der Corona-Pandemie von den Gesundheitsämtern weniger Daten übermittelt - und dennoch bleiben die Covid-19-Zahlen auch in der besinnlichen Zeit hoch.

So meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für Hessen an Heiligabend 2992 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - was beinahe ein Höchstwert gewesen wäre. In Hessen kamen ferner 65 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg verzeichnete Stand Freitag, 14 Uhr, dagegen innerhalb eines Tages weitere 1947 Corona-Fälle im Südwesten Deutschlands. Zudem wurden 27 weitere Todesopfer in Verbindung mit Virus registriert. Damit sind bislang insgesamt 4399 Menschen in Baden-Württemberg mit oder an einer Corona-Infektion gestorben.

Corona-Pandemie in Deutschland: Mehr als 25.500 Neuinfektionen am ersten Weihnachtsfeiertag gemeldet

Update vom 25. Dezember, 18.30 Uhr: Auch am ersten Weihnachtsfeiertag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) aus Berlin unter Berufung auf die regionalen Gesundheitsämter neue Zahlen zur Coronavirus-Pandemie in Deutschland herausgegeben.

Diese sehen wie folgt aus:

Corona-Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden: 25.533

binnen 24 Stunden: 25.533 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 binnen 24 Stunden: 412

in Verbindung mit binnen 24 Stunden: 412 Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland : 188,8

für ganz : 188,8 Erfasste Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie: 1.612.648

seit Beginn der Pandemie: 1.612.648 Corona-Tote in Deutschland seit Beginn der Pandemie: 29.182

Ziel der Bundesregierung ist es weiterhin, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken. Von diesem Ziel ist Deutschland aber seit Wochen sehr weit entfernt.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Bayern und Osten machen mit Blick auf Intensivstationen Sorgen

Erstmeldung vom 25. Dezember: München/Berlin - In der Coronavirus-Pandemie* hat die neuartige und hochansteckende Corona-Mutation B.1.1.7 kurz vor Weihnachten auch Deutschland erreicht.

Vorerst bis zum 10. Januar gilt ein harter Lockdown, der das gesellschaftliche und öffentliche Leben in der Bundesrepublik weitgehend herunterfährt. Vor Silvester bleibt die Corona-Lage* derweil ernst - das zeigt vor allem der Blick auf die Kapazitäten der deutschen Intensivstationen.

In vielen Landkreisen sind laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) keine oder kaum noch Intensivbetten frei. Besorgniserregend ist die Lage besonders in Bayern, in ländlichen Regionen Baden-Württembergs und im mittleren Osten Deutschlands.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Landkreise ohne freie Intensivbetten in der Bundesrepublik

Landkreis/Stadt: Intensivbetten belegt: Intensivbetten frei: davon Corona-Patienten: Rottweil (BaWü) 11/11 0 7 Offenbach (Hessen) 20/20 0 14 Fürstenfeldbruck (Bayern) 12/12 0 6 Aichbach-Friedberg (Bayern) 19/19 0 7 Landshut (Bayern) 6/6 0 3 Eichsfeld (Thüringen) 17/17 0 9 Saale-Orla-Kreis (Thüringen) 4/4 0 3 Oberspreewald-Lausitz (Brandenburg) 16/16 0 12 Prignitz (Brandenburg) 13/14 1 7 Hildburghausen (Thüringen) 4/5 1 3 Kitzingen (Bayern) 8/9 1 3 Regen (Bayern) 15/16 1 10 Landkreis München (Bayern) 9/10 1 1 Landsberg am Lech (Bayern) 10/11 1 7 Biberach (BaWü) 13/14 1 9

