Corona in Deutschland: RKI meldet neuen Rekordwert - Großstadt verschärft Regeln deutlich

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Die erste Großstadt hat ihre Regeln für das Einkaufen verschärft.

Eine neue Mutation droht die Corona*-Lage in Europa weiter zu verschärfen.

weiter zu verschärfen. Das RKI meldet am Montag für Deutschland den höchsten 7-Tage-Inzidenz-Wert seit Beginn der Pandemie.

meldet am Montag für den höchsten seit Beginn der Pandemie. Die Hansestadt Lübeck legt harte Corona-Regeln für das Einkaufen fest.

legt harte für das Einkaufen fest. Dieser News-Ticker zum Thema Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 21. Dezember, 10.35 Uhr: Die Stadt Lübeck hat sich mit einem 7-Tage-Inzident-Wert von über 200 zum Corona-Hotspot Schleswig-Holsteins entwickelt. Daher hat die Hansestadt nun ihre Allgemeinverfügung verschärft. Ab Montag darf nur noch eine Person pro Haushalt einen Supermarkt betreten oder einen Wochenmarkt besuchen. Kinder dürfen ihre Eltern nur begleiten, sollte es keine andere Betreuung geben. Im öffentlichen Raum sind nur noch Treffen zwischen einem Haushalt und einer Person eines zweiten Haushalts erlaubt. Insgesamt dürfen höchstens fünf Menschen zusammenkommen.

Wie der Focus berichtet, gilt die Verfügung bis zum 28. Dezember. Sie beruht auf einem Erlass, den die Landesregierung am Wochenende herausgegeben hatte. Kreisfreie Städte und Kreise müssen demnach schärfere Maßnahmen ergreifen, sobald der 7-Tage-Inzidenz-Wert über 200 steigt. Laut dem Erlass des Landes Schleswig-Holstein sollen zudem Maßnahmen zur Begrenzung des Tagestourismus getroffen werden. Auf Grundlage einer früheren Allgemeinverfügung durften Tagestouristen bereits am vergangenen Wochenende nicht mehr nach Lübeck-Travemünde reisen.

Corona in Deutschland: RKI meldet mehr als 16.000 Neuinfektionen - über 200 Todesfälle

Update vom 21. Dezember, 7.19 Uhr: Zum Wochenstart melden die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut* (RKI) wie immer vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen, da am Wochenende unter anderem weniger getestet wird. Dennoch bleiben die Zahlen auf hohem Niveau. Innerhalb eines Tages wurden 16.643 neue Fälle übermittelt, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab. Am vergangenen Montag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 16.362 etwas darunter gelegen.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten zudem 226 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Vor genau einer Woche hatte dieser Wert bei 188 gelegen. Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 26.275.

Corona in Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz auf Höchststand

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) gab das RKI am Montag mit 197,1 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Die Lage in den Krankenhäusern und Kliniken, so wird immer wieder berichtet, ist dramatisch. Von diesem Montag an fährt nun Deutschlands und Europas größte Universitätsklinik, die Berliner Charité, für zunächst zwei Wochen den Betrieb auf ein Notfallprogramm zurück. Auf diese Weise soll Personal zusammengezogen werden, um weitere Covid-19-Intensivkapazitäten aufzubauen. Planbare Eingriffe werden damit über Weihnachten und den Jahreswechsel nicht gemacht, wie die Klinik vergangene Woche ankündigt hatte. Notfälle werden aber weiter behandelt und Tumoroperationen vorgenommen. Auch der Betrieb in den Rettungsstellen geht weiter.

Corona-Mutation treibt Spahn um: Mahnende Worte vor Weihnachten

Erstmeldung vom 20. Dezember, 20.05 Uhr: München - In Großbritannien wurde eine neue Coronavirus-Mutation* nachgewiesen. Die veränderte Form soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein als das ursprüngliche Virus. Boris Johnson hat daher angekündigt: Lockerungen zu Weihnachten wird es in den stark von der Pandemie betroffenen Regionen Großbritanniens nicht geben. „Wir opfern die Möglichkeit, unsere Lieben dieses Weihnachten zu sehen, damit wir eine bessere Chance haben, ihr Leben zu schützen, damit wir sie bei zukünftigen Weihnachten sehen können“, so der Premierminister am Samstag.

Nun hat auch die Bundesregierung auf die Mutation reagiert: Passagierflüge von Großbritannien und von Südafrika nach Deutschland werden gestrichen. Denn: auch in Südafrika wurde die neuartige Mutation festgestellt. Die Regelung gilt ab Montag (21. Dezember), 00.00 Uhr. „In Deutschland ist die Mutation bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden“, erklärte Jens Spahn (CDU) am Sonntagabend im Interview mit „Bericht aus Berlin“ (ARD). „Aber wir nehmen natürlich die Meldung aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich sehr ernst. Wir sind im intensiven Austausch auf allen Ebenen.“ Vor allem sei es jetzt wichtig die Mutation und ihre Folgen zu untersuchen. Das deutsche Robert Koch-Institut arbeite eng mit den internationalen Kollegen zusammen.

„Dass Viren sich verändern, ist nicht ungewöhnlich, aber eine deutlich schnellere Übertragbarkeit, wie sie in diesem Fall vermutet wird, die würde natürlich viel verändern“, erklärte Gesundheitsminister Spahn. Deshalb müsse der Eintritt nach Deutschland verhindert werden.

Corona-Mutation treibt Spahn um: „Würde natürlich viel verändern“

In Großbritannien wurden die geplanten Lockerungen für Weihnachten in manchen Regionen wieder zurückgezogen. Droht in Deutschland dasselbe? Diese Frage wollte Jens Spahn weder verneinen noch bejahen. „Es geht nicht darum, dass jeder die Regeln ausreizt. Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger machen es nicht, sondern bemühen sich, Weihnachten im engsten Familienkreis zu feiern“, sagte der CDU-Politker.

"Ab Mitternacht jeder Flug aus Großbritannien nach Deutschland untersagt" – Gesundheitsminister @jensspahn zu den Maßnahmen bezüglich der neuen Coronavirus-Mutation. #BerichtausBerlin pic.twitter.com/EonOiU4ns9 — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) December 20, 2020

„Wir sehen ja jeden Tag an der Zahl an Neuinfektionen, in der Intensivmedizin, die stark belastet ist, aber eben auch an den hohen Todeszahlen, wie wichtig es ist, die Kontakte zu reduzieren“, erklärte Spahn seinen Standpunkt. „Es ergibt ja wenig Sinn, die Schulen, die Geschäfte, die Gastronomie zu schließen, wenn wir nicht gleichzeitig die Kontakte im privaten - auch an Weihnachten - reduzieren.“ Wie die Weihnachtstage in Deutschland verlaufen und vor allem wie sich die Corona-Infektionszahlen danach entwickeln werden, wird sich zeigen. (lb) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © TOBIAS SCHWARZ/dpa