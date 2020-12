Corona in Deutschland: RKI nennt beunruhigende Entwicklung - Spitzenpolitiker stellt Zahlen in Frage

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sind hoch. Es gibt wieder neue Hotspots. Die Zahl der Todesfälle ist weiter besorgniserregend. Alle Infos in unserem News-Ticker.

In Deutschland steigen seit September die Corona-Fallzahlen . Seit November wurden die Corona-Maßnahmen verschärft.

. Seit November wurden die Corona-Maßnahmen verschärft. Noch zeichnet sich keine deutliche Trendwende in der Corona-Krise ab.

in der Corona-Krise ab. Dieser News-Ticker zum Coronavirus in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 4. Dezember, 6.56 Uhr: Bei den Corona-Neuinfektionen gibt es weiterhin keine Entspannung. Das Robert-Koch-Institut* meldete am Freitagmorgen 23449 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Der Wert ist damit im Vergleich zur Vorwoche etwas erhöht. Es gab 432 neue Todesfälle an einem Tag. Das ist der dritthöchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Die Gesamtzahl der verstorbenen Menschen stieg auf 18034. Das 7-Tage-R lag laut Lagebericht bei 0,94. Das bedeutet, dass eine Person im Schnitt etwas weniger als eine andere Person ansteckt.

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki äußerte Kritik über die Orientierung an den Inzidenzwerten für Neuinfektionen. Er stellte die seriöse Ermittlung dieser Zahlen in Frage. „Das Festhalten an den Inzidenzwerten als ausschlaggebendem

Faktor der Corona-Bekämpfung wird immer absurder“, sagte er. „Nicht allein das Infektionsgeschehen bestimmt die Höhe der erfassten Neuinfektionen, sondern vor allem auch die jeweilige Teststrategie. Das gibt die Bundesregierung verhältnismäßig unverblümt zu.“

Die „historisch beispiellosen Grundrechtseinschränkungen“ müssten ständig überprüft werden, meint der FDP-Politiker.

Coronavirus in Deutschland: Reha-Klinik nach 66 Infektionen geräumt

Update vom 3. Dezember, 20.35 Uhr: Eine Reha-Klinik auf der Insel Usedom wurde vom Gesundheitsamt geräumt. Die gesamte Einrichtung ist jetzt geschlossen.

In der „Rehabilitionsklinik Seebad Ahlbeck“, das berichten Medien übereinstimmend, haben sich 53 Patienten und 13 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Alle Patienten wurden nach Hause geschickt. Die örtlichen Gesundheitsämtern über das Kommen der Erkrankten informiert. Bis sämtliche Mitarbeiter wieder als völlig genesen gelten, hat die Klinik einen Belegungsstopp verhängt.

Coronavirus in Deutschland: Leichter Anstieg der Fallzahlen - RKI fürchtet um Nachvollziehbarkeit

Update vom 3. Dezember, 19.33 Uhr: 22.046 neue bestätigte Corona-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag. Im Vergleich zum Vortag ist das eine Steigerung von fast 5.000 positiven Tests. Die bundesweite 7-Tage Inzidenz bestätigt, dass sich das Virus weiterhin ausbreitet. Sie liegt bei 134 Fällen pro 100.000 Einwohner.

In Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen liegt die 7-Tage-Inzidenz sogar noch darüber. Nur in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben sich in der letzten Woche weniger als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner angesteckt. Die hohen Zahlen erklärt das RKI mit Ausbrüchen in Haushalten, Alten- und Pflegeheimen sowie Schulen- und Kitas. Auch am Arbeitsplatz. Vor allem um Menschen über 60 Jahren sorgen sich die Experten. Der Inzidenzwert steigt in dieser Altersgruppe weiterhin, während sich jüngere Menschen seltener infizieren.

Das RKI fürchtet aber auch um die Kontrolle. Die Mediziner beschreiben zahlreiche „diffuse Ausbreitungen“. Es kam demnach oftmals zu Ansteckungen „ohne dass Infektionsketten eindeutig nachvollziehbar sind. Das genaue Infektionsumfeld lässt sich häufig nicht ermitteln.“ Das erklärte Ziel des Lockdown-„light“ war, diese Nachvollziehbarkeit wieder zu garantieren. Dass das Infektionsgeschehen nun eine schwer zu überwachende Form annimmt, wirkt dem natürlich entgegen. Rückt ein Ende nun weiter in die Ferne?

Update vom 3. Dezember, 16.50 Uhr: Baden-Württemberg geht im Corona-Lockdown weiter einen harten Weg. Für Covid-19-Hotspots gilt im drittgrößten deutschen Bundesland ab sofort eine nächtliche Ausgangssperre.

Corona-Pandemie in Deutschland: Jens Spahn will Lehrern Covid-19-Selbsttests ermöglichen

Update vom 3. Dezember, 15.20 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn will Lehrerinnen und Lehrern regelmäßige Selbsttests ermöglichen. Auch Erzieher und Erzieherinnen sollen sich wöchentlich eigenständig auf eine Corona-Infektion überprüfen können. Am Freitag werde eine diesbezügliche Verordnung in Kraft treten, kündigt der CDU-Politiker an.

„Kitas und Schulen beziehungsweise ihre Träger können von Freitag an eigenständig Schnelltests beziehen und nutzen“, erklärte Spahn der Funke Mediengruppe. Das Ziel sei, die Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Kinder und Jugendlichen besser vor dem Virus zu schützen.

Hals-Nasen-Ohrenärzte und Chirurgen warnen allerdings massiv vor den Selbsttests. „Unsachgemäß durchgeführte Testungen durch Laienhände bergen das Risiko falsch-negativer Testergebnisse“, erläutern die Präsidenten der Berufsverbände der Deutschen Presse-Agentur, „die Sensitivität sämtlicher Corona-Tests hängt entscheidend von der Qualität der Abstrichentnahme ab.“

„Getestete Personen mit einem falsch-negativen Testergebnis erhöhen das Risiko der Ausbreitung des Corona-Virus. Wenn sich jemand in Sicherheit wähnt, nicht infiziert zu sein, verhält er sich in der Regel unvorsichtiger als vor dem Test. Genau dies kann zu gefährlichen Clusterbildungen und Super-Spreader-Ereignissen führen“, befürchten die Ärzte das Schlimmste. Ohne sachkundige Schulung seien die Selbsttests wenig sinnvoll. Die Berufsverbände schlagen vor, die Einrichtungen stattdessen besser auszustatten, sodass die Hygienekonzepte eingehalten werden könnten.

Corona in Deutschland: Krankschreibung per Telefon verlängert

Update vom 3. Dezember, 12.57 Uhr: Eine Krankschreibung per Telefon bei Erkältungen ist bis Ende März möglich. Die Sonderregelung wird bis zum 31. März 2021 verlängert. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken reagiert damit nach eigenen Angaben auf die „deutschlandweit anhaltend hohen Covid-​19-Infektionszahlen“.

Corona in Deutschland: „Jedem Karnevalisten blutet das Herz...“

Update vom 3. Dezember, 12 Uhr: Der traditionelle Rosenmontagsumzug in Düsseldorf fällt 2021 aus. Es bleibe wegen der Coronakrise keine andere Wahl, erklärte die Karnevalsgesellschaft.

„Jedem Karnevalisten blutet das Herz, wenn er den Höhepunkt einer Session ersatzlos streichen muss“, erklärte CC-Präsident Michael Laumen. Die Gesundheit der Menschen habe aber absoluten Vorrang. Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) sagte den für den 15. Februar 2021 geplanten Zug per Mitteilung vom Donnerstag endgültig ab.

Laut dem WDR wurde der Düsseldorfer Zug bisher erst zweimal abgesagt - 1991 aus Protest gegen den Golfkrieg und 2016 wegen eines Unwetters. Der Rosenmontagsumzug in Mainz wurde bereits im November abgesagt. Auch in Köln wird es wohl keinen wie üblich geben.

Update vom 3. Dezember, 11.15 Uhr: Die RKI-Pressekonferenz ist beendet. Die wichtigsten Punkte haben wir hier zusammengefasst:

„ Die Lage bleibt weiter sehr angespannt “, sagte RKI-Chef Lothar Wieler. Die Fallzahlen hätten sich stabilisiert, seien aber immer noch zu hoch.

“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler. Die Fallzahlen hätten sich stabilisiert, seien aber immer noch zu hoch. In Alten- und Pflegeheimen sind aktuell besonders von Corona-Ausbrüchen betroffen.

sind aktuell besonders von Corona-Ausbrüchen betroffen. Die Zahl der schweren Verläufe und Todesfälle steige von Woche zu Woche. RKI-Präsident Wieler erwartet „viele weitere Tote“.

steige von Woche zu Woche. RKI-Präsident Wieler erwartet „viele weitere Tote“. AHA +L-Regeln : Wieler appelliert Regen zu Abstand , Hygiene und Alltagsmasken - und besonders auch das Lüften „immer und überall“ zu beherzigen.

: Wieler appelliert Regen zu , und - und besonders auch das „immer und überall“ zu beherzigen. Es sei „prinzipiell machbar“ die 7-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 50 zu senken.

Update vom 3. Dezember, 11.07 Uhr: „Zunächst möchte ich dieses Virus bekämpfen“, antwortet RKI-Chef Wieler auf die Frage, ob MERS, der nächste Pandemie-Kandidat sei. Virologe Christian Drosten hatte das tödliche MERS-CoV wieder ins Gespräch gebracht.

Was sicher kommt, sei die Influenza. Unklar sei bisher, wie stark die Grippe-Welle dieses Jahr ausfallen würde, räumt er ein. Die aktuellen Corona-Maßnahmen seien aber auch ein Grippe-Schutz. „Bei der Influenza wissen wir, dass Kinder die Treiber in der Grippewelle sind“, so Wieler. In Schulen schlägt er einen Hygienebeauftragten für Corona-Schnelltests vor.

Corona in Deutschland: „Es muss nicht eine große Party sein“, so RKI-Chef Wieler

Update vom 3. Dezember, 10.40 Uhr: Ein Problem mit den Corona-Zahlen und aktuellen Daten liegt, laut Wieler, am Meldesystem. „Es gibt in Deutschland keine einheitliche Meldesoftware. Es gibt leider verschiedene. Das verlangsamt den Prozess“, erklärt er. Mehr als die Hälfte seien angeschlossen.

Update vom 3. Dezember, 10.31 Uhr: Eine Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb sieben Tage sei möglich, sagt Dr. Ute Rexroth auf die Frage einer Journalistin. Hamburg sei ein gutes Beispiel. „Hier sehen wir einen rückläufigen Trend“, so Rexroth. Allerdings müsse sich die Bevölkerung an die Hygienemaßnahmen und Regeln halten.

Kontakte zu reduzieren sei das A und O. „Das Virus verbreitet sich überall, wo Menschen zusammenkommen. Es muss nicht immer eine große Party sein“, betont RKI-Chef Wieler. Der Schutz der besonders gefährdeten Gruppen sei wichtig.

Corona in Deutschland: RKI-Chef Wieler mahnt - „Sie tun es auch für Oma und Opa“

Update vom 3. Dezember, 10.10 Uhr: „Das Virus zirkuliert derzeit in den jüngeren Altersgruppen“, erklärt Dr. Ute Rexroth vom RKI. Dadurch würden die verletzlichen Altersgruppen besonders gefährdet. Im aktuellen RKI-Lagebericht seien die Altersgruppen jetzt in unterschiedlichere eingeteilt. Dort lasse sich erkennen, dass bei jungen Erwachsenen (15 bis 29-Jährigen) sehr hoch sei. Auch in der Altersgruppe der über 60-Jährigen steigen die Corona-Fälle.

Sie tun es auch für Oma und Opa.

Dies ist sehr gefährlich, warnt RKI-Chef Wieler. Denn in Pflege- und Altenheimen würden sich immer mehr Menschen anstecken und auch sterben. Bewohner und auch Pfleger infizieren sich mit dem Coronavirus. Die Fälle seien derzeit so hoch wie im Frühjahr. „Es gelingt nicht die Ausbreitung in den Alten- und Pflegeheimen einzudämmen“, sagt Wieler. In den Krankenhäusern sei es mit Blick auf die RKI-Daten gelungen. „Schützen Sie Opa und Oma“, mahnt der RKI-Chef. „Halten Sie sich bitte an die AHAL-Regeln.“

Update vom 3. Dezember, 10 Uhr: „Die Zahlen sind immer noch zu hoch“, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. In Senioren- und Pflegeheimen sind die Corona-Infektionszahlen gestiegen. Jeder solle sich an die Hygienemaßnahmen einhalten. Auch Lüften sei wichtig, wenn der Nachbar einmal für einen kurzen Besuch vorbeikommt, betont Wieler.

Update vom 3. Dezember, 9.25 Uhr: Zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland kündigt das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Pressekonferenz an. RKI-Chef Lothar Wieler (59) äußerst sich zur Entwicklung der Pandemie.

Update vom 3. Dezember, 9.10 Uhr: Flixbus nimmt seinen Betrieb wieder auf, zumindest vorübergehend. Das Fernbus-Unternehmen will ab dem 17. Dezember 150 Ziele anfahren. Das Angebot bleibe zunächst bis zum 11. Januar begrenzt, teilt Flixbus mit. Wegen der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hatte das Busunternehmen seinen Betrieb am 3. November vorübergehend eingestellt.

Corona in Deutschland - RKI meldet rund 289.100 aktive Fälle in Deutschland

Update vom 3. Dezember, 6.19 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet 22.046 neue Corona-Infektionen (Vortag: 17.270/Vorwoche: 22.268) innerhalb 24 Stunden. 479 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren, sind verstorben. Allein aus Nordrhein-Westfalen werden 100 Todesfälle gemeldet. In Deutschland gibt es momentan rund 289.187 aktive Corona-Fälle.

Der sogenannte 7-Tage-R liegt laut RKI-Lagebericht vom Mittwoch bei 0,89 (Vortag: ebenfalls 0,89). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Bisher haben sich in Deutschland 1.106.789 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 liegt laut RKI bei 17.602.

in Verbindung mit Sars-CoV-2 liegt laut RKI bei Rund 800.000 Infizierte sind nach Schätzungen des RKI genesen.

Derzeit gibt es in Deutschland rund 289.187 aktive Corona-Fälle.

Corona in Deutschland - Beschränkungen werden bis 10. Januar verlängert

Update vom 2. Dezember, 20.16 Uhr: Der Teil-Lockdown in Deutschland mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch beschlossen, wie die CDU-Politikerin im Anschluss mitteilte. „Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist“, sagte Merkel.

Corona in Deutschland: Hotspots im Land unter 500er-Marke, zwölf Kreise weiter besonders betroffen

Update vom 2. Dezember, 18.36 Uhr: Positive Nachrichten von Deutschlands Corona-Hotspots. Die Stadt Passau sowie der Landkreis Hildburghausen liegen in puncto Sieben-Tages-Inzidenz nicht mehr über der 500er-Marke. Wie aus dem aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts hervorgeht, ist die Lage mit 479,1 beziehungsweise 458,9 Fällen pro 100.000 Einwohner jedoch immer noch angespannt. Insgesamt zwölf der 401 deutschen Stadt- und Landkreise weisen momentan eine Inzidenz von mehr als 300 auf.

Stadt Passau : 479,1 Fälle pro 100.000 Einwohner

: 479,1 Fälle pro 100.000 Einwohner Kreis Hildburghausen : 458,9

: 458,9 Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge : 440,2

: 440,2 Erzgebirgskreis : 411,4

: 411,4 Kreis Bautzen : 382,6

: 382,6 Kreis Regen : 382,4

: 382,4 Stadt Nürnberg : 365,0

: 365,0 Kreis Freyung-Grafenau : 365,0

: 365,0 Kreisfreie Stadt Schwabach : 341,6

: 341,6 Kreis Passau : 331,2

: 331,2 Kreis Zwickau : 331,1

: 331,1 Kreis Görlitz: 317,3

Corona in Deutschland: Steinmeier sorgt sich vor seelischen Folgen der Pandemie

Update vom 2. Dezember, 14.54 Uhr: „Wir alle sind jetzt seit langer Zeit wieder ernsthaft mit der Verletzlichkeit unseres Lebens konfrontiert“, sagt Frank-Walter Steinmeier im Interview mit der Zeit. „Viele erleben das als Angriff auf ihr Selbstwertgefühl, als Verunsicherung, und bei manchen ruft das Ablehnung hervor.“ Dem Bundespräsidenten machen die seelischen Folgen der Corona-Pandemie Sorgen. Das Jahr 2020 habe viele Belastungsproben verursacht, „für den eigenen Gefühlshaushalt, für den Zusammenhalt der Gesellschaft, eine Belastungsprobe für die Demokratie, für Europa sowie die internationalen Beziehungen.“

Der Bundespräsident beklagt die großen Opfer, die die Pandemie fordere. Viele Menschen seien „einen bitteren, einsamen Tod gestorben“. Die Situation habe gewichtige Auswirkungen auf die Menschen. Um das als Gesellschaft besser verarbeiten zu können wünscht er sich zur gegebenen Zeit „öffentliches Trauergedenken für die vielen Toten der Corona-Pandemie und ihre Angehörigen, die häufig noch nicht einmal Beistand leisten konnten“.

Schwer tut er sich auch mit Extremismus und Antisemitismus der sich hinter vermeintlichen Corona-Protesten verbirgt. „Ich zwinge mich dann, mir zu sagen: Das ist unerträglich, aber es ist nur eine kleine Minderheit.“

Corona in Deutschland: Sachsen fährt einen harten Kurs und verhängt Ausgangsbeschränkungen

Update vom 2. Dezember, 10.39 Uhr: Sachsen fährt in Sachen Corona nach Angaben von Ministerpräsident Michael Kretschmer einen harten Kurs. „Es gilt nahezu im gesamten Freistaat bis auf die drei großen Städte, die ein anderes Infektionsgeschehen haben, eine Ausgangsbeschränkung“, sagt er im ZDF-„Morgenmagazin“. Haus oder Wohnung dürfen nur noch mit triftigem Grund verlassen werden. Zudem wurden die Maskenpflicht ausgeweitet und Alkoholverbote erlassen. Sachsen Ministerpräsident hält die Schließung von Gastronomie und Hotels auch bis in den Januar wahrscheinlich.

Sachsen verzeichnet derzeit eine 7-Tage-Inzidenz von 257 und damit bundesweit die höchste Rate an Neuinfektionen binnen 7 Tagen je 100.000 Einwohner. Laut dem RKI-Dashboard überschreitet inzwischen auch Chemnitz (219,6) die kritische 200er-Marke. In Chemnitz gelten ab diesem Mittwoch auch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. In Dresden ( 187,9) treten strengeren Corona-Regeln erst in Kraft, wenn an fünf Tagen hintereinander die 200er-Grenze gerissen wurde. Leipzig (113,3) will heute schon neue Corona-Regeln veröffentlichen, teilt der MDR Sachsen mit.

Corona in Deutschland: Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle - aber Sorge wegen Lockerungen

Update vom 2. Dezember, 9.55 Uhr: Trotz einer Rekordzahl von Corona-Todesfällen sieht der Chef der Intensivmediziner-Vereinigung Divi, Uwe Janssens, die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle.

„Wir hoffen sehr stark, und wir sehen es in den letzten Tagen auch, dass wir in eine sehr hohe Stabilisierungsphase auf deutschen Intensivstationen eintreten“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

Die Zuwächse bei den Zahlen seien nicht mehr in dem Umfang da, „das heißt, wir kommen auf ein Plateau“. Wenn es so bliebe, könnte es in 14 bis 20 Tagen einen leichten Rückgang der Belastung geben.

Janssens sagte, die hohen Sterbezahlen seien Ergebnis der hohen Infektionszahlen der letzten Wochen. „Es dauert halt, bis ein an Covid-19 erkrankter Patient leider Gottes diesen schweren Weg nimmt und verstirbt“, sagte er.

Coronavirus in Deutschland: In einigen Regionen noch 20 bis 30 Prozent freie Intensivbetten

In einigen Regionen Deutschlands seien noch viele Intensivbetten frei, 20 bis 30 Prozent etwa in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Im theoretischen Fall wieder steigender Infektionszahlen müsste man demnach erst diese Ressourcen durch Verlegungen ausnutzen. Erst dann sei man an einer Grenze angekommen, er und viele seiner Kollegen gingen aber nicht davon aus, dass es so weit komme.

Gleichzeitig erneuerte der Intensivmediziner seine Sorge über die Lockerung der Corona-Maßnahmen über die Feiertage.

+ Uwe Janssens, Chef der Intensivmediziner-Vereinigung Divi. © Kay Nietfeld/dpa

Corona in Deutschland: RKI meldet neuen Rekord an Todesfällen - neue Situation in den beiden Super-Hotspots

Erstmeldung vom 2. Dezember 2020

Berlin - Das Robert-Koch-Institut* (RKI) hat innerhalb 24 Stunden 17.270 neue Corona-Infektionen verzeichnet. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 487 Menschen - das ist ein neuer Rekord seit Beginn der Pandemie.

Der bisherige Höchstwert war am Freitag mit 426 Todesfällen erreicht worden. Nach dem steilen Anstieg der Corona-Fälle war von Experten auch eine Zunahme bei den Todesfällen erwartet worden.

Corona in Deutschland: RKI meldet fast 500 Todesfälle

Bislang sind 17.123 Menschen mit oder an einer Virusinfektion gestorben, teilt das RKI mit.

mit oder an einer Virusinfektion gestorben, teilt das RKI mit. Seit Beginn der Pandemie wurden 1.084.743 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 (Datenstand: 2. Dezember, 0 Uhr) registriert.

(Datenstand: 2. Dezember, 0 Uhr) registriert. Nach Schätzungen sind rund 779. 500 Menschen inzwischen genesen. So gibt es in Deutschland momentan etwa 288.120 aktive Corona-Fälle.

Corona in Deutschland: R-Wert bei 0,89

Der sogenannte 7-Tage-R-Wert* liegt laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,89 (Vortag: 0,91). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert spiegelt das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der 7-Tage-Wert längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Corona-Hotspots in Deutschland

Die aktuelle Corona-Lage in Deutschland bliebt dynamisch. Landkreis Hildburghausen und die Stadt Passau hatten schon die 500er-Marke bei der Inzidenz gerissen. Am Mittwoch sind die beiden Mega-Hotspots nach RKI-Daten wieder deutlich unter diesen Wert gerutscht. Auf dem RKI-Dashboard sind momentan keine Regionen in Deutschland pink markiert.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt deutschlandweit bei 137 Fällen pro 100.000 Einwohner (EW). In den Bundesländern Bayern (171), Berlin (180), Hessen (153), Nordrhein-Westfalen (143), Sachsen (257) und Thüringen (143) liegt sie darüber.

Stadt Passau : 479,1 (Vortag: 549,2) Fälle pro 100.000 Einwohner

: 479,1 (Vortag: 549,2) Fälle pro 100.000 Einwohner Kreis Hildburghausen : 458,9 (Vortag: 519,0)

: 458,9 (Vortag: 519,0) Kreis Bautzen : 382,6 (Vortag: 413,7)

: 382,6 (Vortag: 413,7) Erzgebirgskreis : 411,4 (Vortag: 400,1)

: 411,4 (Vortag: 400,1) Kreis Regen : 382,4 (Vortag: 377,2)

: 382,4 (Vortag: 377,2) Kreis Passau : 331,2 (Vortag: 344,7)

: 331,2 (Vortag: 344,7) Kreis Görlitz : 317,3 (Vortag: 328,8)

: 317,3 (Vortag: 328,8) Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge : 440,2 (Vortag: 377,2)

: 440,2 (Vortag: 377,2) Stadt Nürnberg : 365,0 (Vortag: 306,7)

: 365,0 (Vortag: 306,7) Kreis Zwickau: 331,1 (Vortag: 344,1)

