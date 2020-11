Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen: Wirkt der „Lockdown Light“? RKI-Pressekonferenz JETZT live

Die Corona-Zahlen scheinen sich zu stabilisieren - doch ein wichtiger Wert steigt ausgerechnet bei Kindern, Jugendlichen und alten Menschen.

Corona in Deutschland : Die Fallzahlen sind auch im Lockdown Light * konstant hoch.

: Die sind auch im konstant hoch. Künftig soll ein Infektionsschutzgesetz * konkrete Vorgaben für die vor allem von den Ländern verhängten Corona-Maßnahmen machen.

* konkrete Vorgaben für die vor allem von den verhängten machen. Das Robert-Koch-Institut (RKI)* verzeichnet nach einem vormaligen Rückgang wieder mehr Neuinfektionen.

Update vom 19. November, 10.08 Uhr: RKI-Lagezentrum-Leiterin Ute Rexroth eröffnet die PK mit der aktuellen Corona-Statistik für Deutschland: „Die Neuinfektionszahlen haben sich auf hohem Niveau stabilisiert“, resümiert sie - und geht bald auf den aktuell geltenden „Lockdown Light“ ein: „Wir denken, dass diese Zahlen ein Hinweis darauf sind, dass die Maßnahmen greifen. Das ist eine sehr gute Nachricht und zeigt uns, dass die Menschen sich an sie halten.“

Update vom 19. November, 9.57 Uhr: In wenigen Minuten beginnnt eine Pressekonferenz mit RKI-Leiter Lothar Wieler in Berlin. Wir berichten an dieser Stelle fortlaufend von der Online-Veranstaltung.

Corona in Deutschland: Neuinfektionszahl wieder gestiegen - Besonders eine Altersgruppe betroffen

Erstmeldung vom 19. November: Berlin - Eigentlich macht der Trend Hoffnung: Drei Tag in Folge waren die Corona-Neuinfektionen in Deutschland (im Vergleich zur Vorwoche) gesunken. Für den Mittwoch allerdings verzeichnete des Robert-Koch-Institut (RKI) wieder mehr als 20.000 Ansteckungen binnen 24 Stunden (konkret: 22.609 Fälle) - rund 5000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle mit Covid-19 beläuft sich laut RKI nun auf 13.370.

Was bei den jüngsten Zahlen aufhorchen lässt: Es gab zuletzt in Deutschland auch weniger Corona-Tests - eine Strategieänderung. Erst am Dienstag hatte der Virologe Hendrick Streeck vermutet, alleine dadurch „würde man wahrscheinlich bereits einen Rückgang der Neuinfektionszahlen erwarten“.

Anfang November wurden die Testkriterien verändert - es sollen nun insbesondere Menschen mit Symptomen untersucht werden. Zur Veranschaulichung: In der Woche vom 9. bis 15. November machten die Labore nach eigenen Angaben rund 1,26 Millionen PCR-Tests. In den beiden Kalenderwochen davor waren es jeweils mehr als 1,44 Millionen Tests gewesen.

Corona in Deutschland: Inzidenz steigt bei zwei Altersgruppen

Vergleicht man die Woche vom 9. bis 15. November mit der Vorwoche, so ist die Sieben-Tagen-Inzidenz laut RKI vor allem in den mittleren Altersgruppen zurückgegangen. Bei den über 70-Jährigen und bei den unter 20-Jährigen ist sie dagegen gestiegen.

Ob nun die Dunkelziffer steigt, ist nicht sicher. „Dies ist nicht zwingend der Fall. Es kann auch sein, dass inzwischen gezielter getestet wird“, vermutete der Epidemiologe Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. „Das wäre zu begrüßen.“

Lage auf den deutschen Intensivstationen: Rund 2000 Patienten werden aktuell beatmet

Auf den Intensivstationen, wo sich das Infektionsgeschehen erst zeitverzögert bemerkbar macht, ist nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) von einer Entspannung nichts zu sehen. Die Zahl der Patienten stieg auf 3561 Patienten (Stand Mittwochmittag, Vortag: 3517), davon wurden 57 Prozent beatmet. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.