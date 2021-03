Corona: Erstes Bundesland steigt nach Ostern aus dem Lockdown aus - „Wollen neue Wege gehen“

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland zieht weiter an. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen über 100. Das erste Bundesland wendet sich von Lockdown ab. Alle Infos im News-Ticker.

In der Corona*-Pandemie zeichnet sich vor Ostern keine Entspannung vor Ostern ab.

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen. Das RKI* meldet am Donnerstag einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Die Corona-Lage in Deutschland ist leider wieder dynamisch. Der Blick auf die Zahl der Neuinfektionen erschreckt. 22.657 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet worden.

Es sind so viele wie schon lange nicht mehr. Seit dem 13. Januar (damals: 24.102 Corona-Fälle) sind die täglichen Corona-Fallzahlen eigentlich zurückgegangen. Nun nimmt das Infektionsgeschehen wieder Tempo auf. 228 Menschen starben zudem binnen eines Tages. Vor genau einer Woche hatte das RKI 17.504 Neuinfektionen und 227 neue Todesfälle verzeichnet.

Corona in Deutschland - Lockdown alternativlos

Ist das Coronavirus noch zu bremsen? „Etwa seit dem 10. März 2021 hat sich der Anstieg der Fallzahlen beschleunigt“, teilt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht vom Mittwochabend mit.

„Wir können diesen Anstieg nicht stoppen, es sei denn mit einem neuen Lockdown für das Land“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Mittwoch in einer Online-Veranstaltung der deutschen Botschaft in Washington. Andere „Werkzeuge“ zur Eindämmung der dritten Welle stünden derzeit nicht zur Verfügung.

Das RKI gehe davon aus, dass rund 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun sein müssten, um eine neue Welle zu stoppen. „Bis das erreicht ist, werden wir nicht sicher sein“, sagte Wieler. Bis die Impfkampagne so weit fortgeschritten sei, müssten die bekannten Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken und das Begrenzen von Kontakten weiter befolgt werden.

Corona in Deutschland: 7-Tage-Inzidenz weit über 100

Die 7-Tage-Inzidenz* liegt deutschlandweit bei 113,3 (Vortag: 108,3). Zehn Bundesländer haben den 100er-Wert geknackt. Thüringen liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 220,1 an der Spitze. Schleswig-Holstein weist den niedrigsten Wert von 59,8 auf.

In den 412 Städten und Kreisen, die das RKI in seinem Covid-19-Dashboard aufführt, gelten 384 als Corona-Hotspots. In 13 Kreisen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 250, wie aus dem RKI-Lagebericht hervorgeht. Hotspot ist aktuell der Landkreis Greiz (Thüringen) mit 491,8.

Saarland plant Lockerungen der Corona-Regeln nach Ostern

Das Saarland - aktuell mit einer 7-Tage-Inzidenz von 66,1 - will trotz aller Mahnungen raus aus dem Lockdown*. Das Land plant Lockerungen nach Ostern. „Wir wollen neue Wege in der Pandemiebekämpfung beschreiten“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Kontaktbeschränkungen alleine könnten nicht der Königsweg sein. „Es muss uns nach einem Jahr Corona-Pandemie mehr einfallen als nur zu schließen und zu beschränken“, sagte Hans. Die Regierung wolle den Menschen mit den Beschlüssen eine Perspektive geben, „um gerade im Frühling wieder etwas mehr Lebensqualität genießen zu können“.

Ab dem 6. April werde wieder mehr privates und öffentliches Leben möglich sein, sagte Hans am Donnerstag in Saarbrücken. Dafür sei eine neue Rechtsverordnung beschlossen worden.

Gastronomie, Sport und Kultur sollen geöffnet werden. Auch private Treffen und Veranstaltungen mit maximal zehn Teilnehmern im Außenbereich sollen wieder möglich sein. Allerdings: Für die Lockerungen sind eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sowie tagesaktuelle negative Coronatests.

Saarland Corona-Modellregion für Deutschland

Konkret sieht der Beschluss für die Gastronomie eine Öffnung der Außenbewirtung vor. Gäste müssen im Vorhinein einen Termin buchen, ihre Kontaktdaten werden erfasst. Pro Tisch dürfen maximal zehn Menschen Platz nehmen. Diese müssen dann einen negativen Coronatest vorweisen.

Kontaktsport wie Fußball wird im Freien ermöglicht. Kontaktfreier Sport darf drinnen ausgeübt werden. Auch Fitnessstudios dürfen öffnen. Für alle Sportarten wird ein negativer Coronatest vorausgesetzt. Theater, Kinos und Konzerthäuser dürfen mit Kontaktnachverfolgung und negativem tagesaktuellen Test öffnen. (ml mit Material der afp und dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA