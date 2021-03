Corona in Deutschland: RKI mit „Problemen“ - Aktuelle Zahlen nicht vollständig, doch der Trend ist deutlich

Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstagmorgen mit technischen Problemen zu kämpfen. Die aktuellen Corona-Zahlen wurden daher verspätet gemeldet.

Die Zahl der Neuinfektionen*, sowie die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigen weiterhin an. (siehe Update vom 18. März, 10.20 Uhr)

Das Robert-Koch-Institut (RKI)* hat am Donnerstagmorgen mit technischen Problemen zu kämpfen. (siehe Erstmeldung)

Dieser News-Ticker zur Corona-Krise in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 18. März, 10.18 Uhr: Das RKI hat die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland am Donnerstagmorgen mit deutlicher Verspätung auf seiner Homepage veröffentlicht. Das RKI-Dashboard wird nach wie vor aktualisiert.

Das RKI meldete für Deutschland am Donnerstagmorgen 17.504 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist erneut ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 13.435 gemeldeten Neuinfektionen vom Mittwoch. Das RKI weist zudem darauf hin, dass aus Hamburg keine Daten übermittelt wurden. Die tatsächliche Zahl der neuen Corona-Fälle dürfte daher noch höher liegen.

Auch die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg erneut an: Von 86,2 am Vortag auf 90. Vor rund vier Wochen hatte sie noch bei 57 gelegen. Die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle ist in der Tabelle auf der Homepage des RKI nicht explizit angegeben. Dort findet man allerdings die Gesamtzahl der bisherigen Todesfälle in Deutschland. Diese lag am Donnerstag bei 74.132. Am Mittwoch waren es insgesamt 73.905. Daraus lässt sich folgern, dass die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI innerhalb von 24 Stunden 227 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet haben.

Corona in Deutschland: RKI mit „Problemen“ - Aktuelle Zahlen verzögern sich

Erstmeldung vom 18. März: Berlin - Die Corona-Zahlen in Deutschland sind zuletzt wieder deutlich angestiegen. Am Mittwochmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 13.435 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 86,2. Sowohl RKI-Präsident Lothar Wieler als auch zahlreiche Experten erklärten bereits, dass Deutschland sich in der dritten Welle der Corona-Pandemie* befindet.

Am Donnerstagmorgen lassen die aktuellen Corona-Fallzahlen* für Deutschland bislang noch auf sich warten. „Die Daten werden derzeit aktualisiert. Bitte schauen Sie später wieder vorbei“, heißt es beim Aufruf des RKI-Dashboards. Der Link auf die Homepage des RKI führt ebenfalls nur zu den gestrigen Corona-Zahlen.

+ Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

„Aufgrund von technischen Problemen stehen die aktuellen Fallzahlen an dieser Stelle und auf dem COVID-19-Dashboard corona.rki.de heute erst mit Verzögerung zur Verfügung“, klärt das Institut dort auf. Sobald die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland verfügbar sind, werden wir Sie hier informieren. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/dpa