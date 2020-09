Corona in Deutschland: Fallzahlen steigen - alarmierende Werte besonders in einem Bundesland

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland ist hoch. Auch die neuesten RKI-Meldungen geben keine Entwarnung. Ein Bundesland ist besonders betroffen. Der News-Ticker.

sorgt ein Kellner für einen - trotz positiven (siehe Update vom 8. September, 20.55 Uhr). Aktuell steigen besonders in einem Bundesland die Fälle rasant an.

Update vom 9. September, 06.24 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1176 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) bekannt. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 253.474 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2* infiziert. Bis Mittwochmorgen (9. September) hatten etwa 228.000 Menschen die Infektion überstanden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9338. Das sind neun weitere Todesfälle im Vergleich zum Vortag.

Die Reproduktionszahl (R-Wert*) lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Dienstag (8. September) bei 1,10 (Vortag: 1,12). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Corona in Deutschland: Fallzahlen in NRW explodieren

Aus den Daten des RKI-Lageberichts geht hervor, dass sich von den vom 31. August bis 6. September erfassten Infizierten, bei denen eine Angabe zum Infektionsland vorliegt, 32 Prozent wahrscheinlich im Ausland ansteckten. Auf vier Wochen betrachtet wurden Kroatien, der Kosovo, die Türkei, Bosnien und Herzegowina sowie Spanien als wahrscheinliche Infektionsländer am häufigsten genannt.

Wie zudem Focus Online berichtete, seien die Fallzahlen vor allem in Nordrhein-Westfalen zuletzt enorm angestiegen. Berichten vom Dienstagabend (8. September) zufolge wurden dort 844 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Dahinter folgten Bayern mit 413 neuen Fällen und Baden-Württemberg mit 257 Fällen.

Corona in Deutschland: Kellner geht trotz Infektion arbeiten - Konsequenzen für alle Gäste

Update vom 8. September, 20.55 Uhr: Der nächste Corona-Eklat - diesmal in Frankfurt am Main. Wie ntv.de berichtet, hat sich ein offenbar mit dem Coronavirus infizierter Kellner nicht an die Quarantäne-Regeln gehalten - und ist stattdessen wie gewohnt zur Arbeit gegangen.

Der positive Corona-Test sei ihm angeblich bekannt gewesen, heißt es weiter. Und: Das zuständige Gesundheitsamt müsse nun rund 400 Kontakte des Mannes überprüfen. Eine Kollegin, die den Kellner ohne Mundschutzmaske begrüßt habe, sei ebenfalls positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet worden. Bei den anderen Kontakten wird das Infektionsrisiko als niedrig eingestuft, da der Kellner ansonsten eine Maske getragen und sich an die Abstandsregeln gehalten habe. Wohl auch deshalb gilt für die Gäste keine Quarantäne - wohl aber für die Kollegen des Mannes.

Wie ntv.de weiter schreibt, müsse der Quarantäne-Brecher nun mit einer Strafe rechnen.

Update vom 8. September, 20.40 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Rahmen einer Pressekonferenz weitreichende Neuerungen der Corona-Maßnahmen in Bayern verkündet.

„Winter is coming“, sagte der Landeschef aus München nach einer Sitzung seines Kabinetts an diesem Dienstag: „Wir stehen vor einer Bewährungsprobe.“

Corona-Pandemie in Deutschland: Viele Gastronomen bangen um ihre Existenz

Update vom 8. September, 20.30 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie in Deutschland stellt die Wirtschaft der Bundesrepublik vor große Probleme. Das ist seit längerem bekannt, wird aber immer greifbarer.

Eine Umfrage des deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, DEHOGA, unter seinen Mitgliedern hat nun ergeben, dass fast zwei Drittel der Gastwirte nicht wissen, ob sie ihr Geschäft noch halten können. Demnach bangen 61,6 Prozent der Unternehmen um ihre Existenz.

Dehoga: Gastgewerbe erwartet 50 Prozent Umsatzminus https://t.co/mnCQChntnM via @faznet — DEHOGA Bundesverband (@DEHOGA_BV) September 8, 2020

Der Umfrage zufolge erwarten die Gastronomen, dass ihre Umsätze in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und deren Folgen um die Hälfte einbrechen. Der Verband spreche von der größten Krise der Nachkriegszeit, berichtet die ARD-Tagesschau.

Update vom 8. September, 18.50 Uhr: Ein Epidemiologe warnt vor der Gefahr, vieler mit dem Coronavirus infizierter Kinder* durch den Start der Schulen. Auch für die Kontrolle der Corona-Pandemie in Deutschland sei das sehr schlecht.

Corona-Pandemie in Deutschland: Angela Merkel bedankt sich bei Gesundheitsämtern

Erstmeldung vom 8. September: Die Corona-Pandemie ist in Deutschland weiterhin das bestimmende Thema. Eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Krankheit spielen hierzulande die Gesundheitsämter.

Auf einer Online-Konferenz über den öffentlichen Gesundheitsdienst am Dienstag (8. September) lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Arbeit der Behörden. In einer aktuellen Umfrage sehen das eine Mehrheit der Deutschen ebenfalls so.

Coronavirus in Deutschland: Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht noch Verbesserungspotenzial

Auf einer virtuellen Konferenz zur Arbeit der Gesundheitsämter in Deutschland hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Mitarbeitern für ihre Arbeit bedankt.

Die Pandemie sorge dort für Aufgaben, „die in einem unfassbaren Mehraufwand resultieren“, sagte sie. Was die Beschäftigten Tag für Tag leisteten, sei „ungewöhnlich“, so Merkel. Den Gesundheitsämtern komme in der Krise eine „zentrale Rolle“ bei der Bekämpfung von Infektionsketten zu. Sie hätten einen „wesentlichen Anteil" daran, das Deutschland bei den Infektionszahlen relativ stabil sei, so die Kanzlerin. Die zweite Welle* laufe so nur langsam an. In anderen Ländern sehe das häufig nicht so aus. Besonders in Österreich steigen die Infektionszahlen wieder besorgniserregend an.

Der Bund investiert 4 Mrd. Euro in den Öffentlichen Gesundheitsdienst der Bundesländer. @jensspahn: "Ziel ist ein vernetztes System moderner Gesundheitsbehörden in ganz Deutschland." pic.twitter.com/rKjYz6aqK4 — BMG (@BMG_Bund) September 5, 2020

Die Bundeskanzlerin sieht aber noch Verbesserungsbedarf - besonders im technischen Bereich. Die „digitalen Möglichkeiten" der Gesundheitsämter lassen noch zu wünschen übrig, so Merkel. Auch beim Personal könnte man noch besser aufgestellt sein. Deshalb hatten sich Bund und Länder im "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" geeinigt, 5000 neue Stellen zu schaffen. Insgesamt sind vier Milliarden Euro für alle Maßnahmen vorgesehen.

Corona in Deutschland: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit klarer Botschaft

Auf der Veranstaltung sprachen auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Der öffentliche Gesundheitsdienst sei noch nie „so wertvoll“ gewesen wie heute, sagte Söder in seiner Begrüßung. In den vergangenen Monaten sei dort „Übermenschliches“ geleistet worden.

Er ließ dem Lob aber auch eine Forderung folgen. „Nur zu loben oder zu klatschen“, wäre zu wenig, mahnte der CSU-Chef. Die Arbeitsbedingungen müssten nachhaltig verbessert werden. Für den Sozialdemokraten Tschentscher gehe es besonders darum, die Gesundheitsämter personell zu stärken und technisch besser auszustatten. Die Vernetzung zu anderen Teilen des Gesundheitswesens müsse verbessert werden.

+ Coronavirus in Deutschland: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert bessere Arbeitsbedingungen. © Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/dpa-Bildfunk

Corona in Deutschland: Großteil der Deutschen zufrieden mit den Corona-Maßnahmen

In einer aktuellen Umfrage zeigten sich auch eine große Mehrheit der Bürger mit der Arbeit auf kommunaler Ebene - also in den Landrats- und Gesundheitsämtern - zufrieden.

60 Prozent der Befragten finden, dass sich die Maßnahmen bei der Eindämmung des Virus* bewährt haben, wurde auf dem Deutschen Landkreistag bekannt gegeben. Mit 67 Prozent war die Zustimmung bei den 30- bis 39-Jährigen am höchsten. „Die Menschen sind mit der Arbeit der Landkreise und Gemeinden im Umgang mit der Pandemie weit überwiegend zufrieden“, erklärte Landkreistagspräsident Reinhard Sager (CDU).

Coronavirus in Deutschland: „Die Pandemie kann dezentral gut beherrscht werden“

Sager, der aus dem schleswig-holsteinischen Kreis Ostholstein kommt, führte weiter aus, dass die Bekämpfung der Pandemie in den Händen der Landkreise und Kommunen gut aufgehoben sei. „Wenn wir im vergangenen halben Jahr eines lernen konnten, dann dies: Die Pandemie kann dezentral gut beherrscht werden.“

Der Landkreistagspräsident sprach sich noch einmal dafür aus, dass Maßnahmen nicht überall gleich sein dürften, sondern an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden müssten.

Coronavirus: Das sind die aktuellen Zahlen in Deutschland

Nach den neusten Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben die Gesundheitsämter 1499 neue Fälle am Montag (Stand: 8. September 0 Uhr) gemeldet. Somit haben sich seit Beginn der Pandemie 252.298 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. 226.500 Personen haben die Krankheit bereits überstanden. Nach vier weiteren Todesfällen liegt die Zahl der Opfer der Corona-Pandemie bei 9329.

1499 #Coronavirus-Fälle in 🇩🇪 meldet das RKI für gestern. Davon kommen aus:



Bayern 506

Baden-Württemberg 269

NRW 262

Hessen 133

Niedersachsen 88

Rheinland-Pfalz 70

Berlin 65

Hamburg 41

Schleswig-Holstein 24

Brandenburg 12



Die anderen 6 Bundesländer lagen bei <15.@welt pic.twitter.com/3XFMSRVy8b — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 8, 2020

Die Reproduktionszahl* - auch R-Wert genannt - liegt mittlerweile bei 1,12. Er ist damit in den vergangen vier Tagen konstant von 1.0 gestiegen. Am Vortag betrug der Wert noch 1,10. Somit steckt eine infizierte Person mehr als einen weiteren Menschen mit dem Virus an. Das RKI gibt außerdem einen Sieben-Tage-R-Wert an. Dieser liegt bei 0,95. Während die erste Zahl das Infektionsgeschehen der letzten sieben Tage widerspiegelt, beschreibt die zweite Zahl einen Zeitraum von vor acht bis 16 Tagen und ist somit aussagekräftiger. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

In Argentinien stirbt eine Professorin während einer Online-Vorlesung an den Folgen ihrer Corona-Infektion.

