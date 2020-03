Coronavirus: Zugang zu Abtreibung eingeschränkt

Das Coronavirus Sars-CoV-2 hat Folgen für Kanzlerin Merkel. Auch sie ist in Quarantäne und muss von zuhause aus arbeiten.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) warnt in der Coronakrise vor „bis zu zehn Millionen Infizierten“ in Deutschland

warnt in der vor „bis zu zehn Millionen Infizierten“ in Für Bayern wird die erste Ausgangssperre in Deutschland verhängt

Coronavirus Sars-CoV-2 weiter auf dem Vormarsch: So ist die Situation in Europa und in der Welt

+++ 23.3.2020, 11.30 Uhr: Ärzte sorgen sich wegen der Coronakrise um ungewollt schwangere Frauen, die einen Abbruch planen. Es könne sein, dass diese wieder zu unsicheren Abtreibungsmethoden griffen, „mit der Gefahr von gesundheitlichen Schäden wie Entzündungen, Sterilität, Blutungen, bis hin zum Tod“, erklärte die Gießener Ärztin Kristina Hänel gemeinsam mit einem Netzwerk aus Ärzten, die die Eingriffe anbieten.

Wegen Corona: Sorge um Frauen

Derzeit gebe es große Einschränkungen in Beratungsstellen sowie Praxen und Kliniken. Zu befürchten sei zugleich, dass es wegen der Ausgangsbeschränkungen zu mehr unerwünschten Schwangerschaften infolge einer Zunahme häuslicher und sexueller Gewalt komme.

Das Netzwerk aus Ärzten und Verbänden wie Pro Familia fordert unter anderem, Videoberatung oder telefonische Beratung der Frauen zu ermöglichen. Ansonsten müssten die vor den Eingriffen vorgeschriebene Pflichtberatung und die Wartefrist ausgesetzt werden.

+++ 23.3.2020, 10.00 Uhr: Kanzlerin Merkel wird aus der häuslichen Quarantäne heraus per Telefonschalte an der Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen. Das teilte ein Regierungssprecher mit.

Wie zuletzt tagen die Ministerinnen und Minister demnach wegen der Corona-Krise nicht wie üblich im Kabinettssaal des Kanzleramts in Berlin, sondern im viel größeren Internationalen Konferenzsaal - so können sie den notwendigen Abstand voneinander einhalten, um Ansteckungen zu verhindern.

Wirtschaft fordert wegen Corona schnelle Hilfe

+++ 23.3.2020, 7.45 Uhr: Angesichts dramatischer Folgen der Coronavirus-Krise mit akuter Gefahr für Betriebe und Jobs warten Unternehmen dringend auf Staatshilfen.

„Soforthilfe ist das Gebot der Stunde - und absolut wörtlich zu nehmen“, sagte Wolfgang Ewer, Präsident des Bundesverbandes der Freien Berufe, der Presse. Beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hieß es, die Folgen der Corona-Pandemie seien „verheerend“. Existenzen seien mehr als akut gefährdet, Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Die Politik müsse nun schnell, umfassend und zielgerichtet helfen.

Wirtschaft und Private wartet in Coronakrise dringend auf Staatshilfen

„Es müssen schleunigst liquide Mittel in den Unternehmen wirklich ankommen, nur so lassen sich Betriebe und Beschäftigung retten“, sagte der Verbandspräsident der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée. Die aktuelle Situation sei dramatisch. „Großen Teilen des Dienstleistungsbereichs wie Hotels, Restaurants, Reiseunternehmen, Eventagenturen steht das Wasser bereits an der Oberlippe, denn es kommen schon seit Anfang März keine Buchungen mehr rein, nur noch Stornierungen. Aber die Kosten laufen ja weiter.“ Eben-Worlée forderte mehr Hilfen für den Mittelstand.

+++ 22.3.2020, 20.45 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will das Bundeskabinett am Montag umfassende Maßnahmen beschließen. Dabei geht es um große Schutzschirme für Unternehmen, Beschäftigte und Kliniken. Geplant sind umfangreiche Rechtsänderungen. Im Schnellverfahren soll am Mittwoch bereits der Bundestag zustimmen, am Freitag der Bundesrat.

Die Sitzung dürfte von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) geleitet werden - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) musste sich in häusliche Quarantäne begeben. Sie wird voraussichtlich per Video oder Telefon zugeschaltet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel in häuslicher Quarantäne

+++ 22.3.2020, 19.00 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Sonntag selbst wegen der Gefahr einer Corona-Infektion in häusliche Quarantäne begeben. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend mitteilte, wurde sie darüber unterrichtet, dass ein Arzt, der Freitag eine Pneumokokken-Impfung bei ihr vorgenommen hatte, mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Merkel werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, „weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre“, erklärte Seibert weiter. Die Kanzlerin werde aus der Quarantäne heraus ihren Dienstgeschäften nachgehen.

Gaststätten und Friseure schließen

+++ 22.3.2020, 16.50 Uhr: Bund und Länder wollen Restaurants und Gaststätten unverzüglich schließen - wo dies noch nicht der Fall ist. Darauf einigten sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag in ihrer Telefonkonferenz. „Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause“, heißt in dem Beschluss.

Auch Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege müssen schließen. Davon betroffen sind etwa Friseure, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und Massagesalons. Medizinisch notwendige Behandlungen sollen weiter möglich bleiben.

+++ 22.3.2020, 15.50 Uhr: Bund und Länder wollen eine Art „Kontaktverbot“ im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschließen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich nach Angaben aus Länderkreisen bei einer Telefonkonferenz darauf, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

+++ 22.3.2020, 14.20 Uhr: Kanzlerin Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten haben am Sonntag ihre Beratungen über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie begonnen.

Kanzlerin berät über Ausgangssperren

In der Telefonkonferenz soll es darum gehen, ob es bundesweite Ausgangsbeschränkungen gibt. Neben Merkel nehmen auch die für den Kampf gegen die Ausbreitung und die Folgen des Coronavirus wichtigsten Minister teil. So sollen neben Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auch Innenminister Horst Seehofer (CSU), Außenminister Heiko Maas (SPD), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dabei sein. Ein Statement wird um 17.30 Uhr erwartet.

+++ 22.3.2020, 10.30 Uhr: Die Beratungen von Kanzlerin Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Maßnahmen in der Coronakrise beginnen am Sonntag um 14 Uhr.

Corona: Einschränkungen abhängig vom Verhalten der Menschen

In der Schaltkonferenz geht es darum, ob zur Eindämmung des Coronavirus weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens nötig sind. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert wollen die Kanzlerin und die Länderchefs eine „sehr ernste, schonungslose Analyse der Lageentwicklung“ der vergangenen Tage vornehmen.

Ob es weitere Einschränkungen für die Bürger geben wird, soll vor allem von deren Verhalten an diesem Wochenende abhängig gemacht werden.

+++ 22.3.2020, 9.15 Uhr: In Bayern besonders von Todesfällen durch das Coronavirus betroffen ist Würzburg. Neun Senioren aus einem Pflegeheim in der Stadt sind inzwischen gestorben, bestätigte das Heim am Wochenende. Insgesamt seien 34 Bewohner positiv getestet worden, hieß es.

Sieben würden in Krankenhäusern liegen. 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten das Virus ebenfalls. Man habe die Tagespflegestation und das Geriatriezentrum geschlossen, damit die Beschäftigten aus diesen Bereichen die Kollegen unterstützen könnten.

+++ 22.3.2020, 9.00 Uhr: Am Samstag ist die Zahl der Corona-Infizierten erstmals auf mehr als 22.000 gestiegen. Gemäß den Daten der Kreis- und Gesundheitsämter sind in Deutschland 22.364 Menschen positiv auf das Virus getestet. 84 Menschen starben bereits.

Das Robert-Koch-Institut übermittelt teils andere Zahlen. Die Abweichungen lassen sich durch eine Verzögerung erklären, die im Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung der Zahlen an das RKI begründet liegt.

Kanzlerin Merkel will über bundesweite Ausgangssperre beraten

+++ 21.3.2020, 19.40 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten beraten an morgigen Sonntag (22.03.2020, ab 14.00 Uhr) über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. In der Telefonkonferenz wird es vor allem darum gehen, ob es bundesweite Ausgangsbeschränkungen gibt.

Neben Merkel nehmen auch die für den Kampf gegen die Ausbreitung und die Folgen des Coronavirus wichtigsten Minister teil. So sollen neben Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auch Innenminister Horst Seehofer (CSU), Außenminister Heiko Maas (SPD), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dabei sein.

Erleichterungen für Hartz-IV-Empfänger geplant

+++ 21.03.2020, 16.30 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in der Coronavirus-Krise bei einem Hartz-IV-Antrag die Vermögensprüfung für ein halbes Jahr aussetzen. „Wir sorgen jetzt dafür, dass die aufwendige Vermögensprüfung für sechs Monate ab dem 1. April entfällt“, sagte Heil der „Bild am Sonntag“. „Außerdem kann jeder weiter in seiner Wohnung bleiben.“ Die Leistungen der Grundsicherung würden schnell und unbürokratisch gewährt. „Das hilft erst einmal, um nicht ins Bodenlose zu stürzen.“

+++ 21.3.2020, 15.40 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will schärfere Regel beim Infektionsschutz im Eilverfahren auf den Weg bringen. Der Bund soll demnach künftig mehr Eingriffsmöglichkeiten im ganzen Land erhalten. Das Gesetz soll gemeinsam mit weiteren Hilfs- und Schutzgesetzen der Regierung in einem großen Paket bereits kommende Woche beschlossen werden.

„Um einer Destabilisierung des gesamten Gesundheitssystems vorzubeugen, muss die Bundesregierung in die Lage versetzt werden, schnell mit schützenden Maßnahmen einzugreifen. Die Bundesregierung wird zur Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ermächtigt“, heißt es in dem Entwurf.

Coronavirus-Pandemie: AfD verliert in Krisenzeiten an Zustimmung

+++ 21.3.2020, 13.45 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie hat großen Einfluss auf die politische Stimmung in Deutschland. Die CDU/CSU verbesserte sich im aktuellen „RTL/ntv-Trendbarometer“ im Vergleich zur Vorwoche um drei Punkte auf 32 Prozent. Damit kam sie fast an ihr Bundestagswahlergebnis von 2017 von 32,9 Prozent heran.

Die AfD verlor zwei Punkte und rutschte auf neun Prozent ab. Die Grünen büßten ebenfalls zwei Punkte ein, sie erreichten 20 Prozent. Die Linke verlor einen Prozentpunkt, sie kam in der am Samstag veröffentlichten Umfrage auf neun Prozent. SPD und FDP konnten um jeweils einen Punkt zulegen.

Die Sozialdemokraten erreichten 15 Prozent, die Liberalen sieben Prozent. Die Zahl der Nichtwähler und Unentschlossenen stieg um zwei Punkte auf 24 Prozent. Die AfD fiel in dieser Umfrage erstmals seit September 2017 bundesweit wieder unter die Zehn-Prozent-Marke.

Etwa 20.000 Coronavirus-Infizierte in Deutschland

+++ 21.3.2020, 12.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag mit 16.662 angegeben - ein Plus von 2705 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 19.848 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 47 Todesfälle, die JHU 68 Tote.

+++ 21.3.2020, 11.20 Uhr: In der Corona-Krise sollen Mieter sich keine Sorge um ihre Wohnung machen müssen: Ihnen soll wegen Mietschulden nicht gekündigt werden dürfen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa, der eine entsprechende Gesetzesvorlage der Bundesministerien für Justiz, Inneres und Wirtschaft vorliegt. Als Zeitraum für die Mietschulden ist demnach der 1. April bis 30. September 2020 vorgesehen, eine Verlängerung der Fristen um ein Jahr soll möglich sein.

Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibe aber im Grundsatz bestehen. Auch weiteren Schuldnern, die wegen der Corona-Pandemie ihre vertraglichen Pflichten nicht erfüllen können, sollen keine rechtliche Folgen drohen. Bei Darlehen soll es eine gesetzliche Stundungsregelung geben. Die Vorlage soll an diesem Montag im Bundeskabinett und am Mittwoch im Bundestag beschlossen werden.

+++ 21.3.2020, 8.00 Uhr: Auf den Intensivstationen werden immer öfter junge mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Das habe sich in Italien gezeigt - und „das ist ein Bild, das sich auch in Deutschland ergibt“, sagte der Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing.

„Die jüngsten symptomatischen Covid-19-Patienten waren Anfang 20. Insgesamt sehen wir das ganze demografische Altersspektrum, egal ob auf Normalstation oder Intensivstation.“

Wendtner hatte in der Schwabinger Klinik Ende Januar bereits die ersten mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Patienten in Deutschland behandelt. „Auch ein junger Patient ist nicht gefeit davor, einen schweren Verlauf zu haben“, warnte der Mediziner.

Coronavirus-Pandemie: Fast 20.000 Infizierte – neun Todesfälle in einer Stadt

+++ 21.00 Uhr: In nur einem Würzburger Pflegeheim gibt es neun Corona-Todesfälle. Das sagte ein Sprecher des bayerischen Landesamts für Gesundheit (LGL) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Leiterin der Würzburger Altenpflegeeinrichtung sagte, alle Verstorbenen hätten Vorerkrankungen gehabt und seien über 80 Jahre alt gewesen. Von den 160 Bewohnern lägen derzeit fünf mit einer Covid-19-Erkrankung in Würzburger Kliniken, weitere zehn seien positiv auf das Virus getestet und würden isoliert in ihren Zimmern im Heim versorgt. Hinzu kämen 23 Pflegekräfte mit ebenfalls positivem Test. Diese befänden sich in Quarantäne zu Hause.

+++20.46 Uhr: Die Zahl der Infizierten ist in Deutschland auf fast 20.000 gestiegen. Laut Daten der „Johns Hopkins University“ haben sich in Deutschland 19.711 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt (Stand 20.03.2020, 20.43 Uhr).

Coronavirus in Deutschland: Köln verbietet Treffen von mehr als zwei Menschen

+++20.41 Uhr: Die Stadt Köln greift im Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 zu drastischen Mitteln. Auf Twitter teilte die Stadt mit: „Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen außerhalb der engeren Familie werden konsequent unterbunden.“ Missachten Personen die Regelungen, kommt auf sie ein Bußgeld und eventuell ein Strafverfahren zu.

+++ 18.01 Uhr: Der Autobauer Volkswagen will Hersteller von Beatmungsgeräten in der Coronavirus-Krise mit dem Bau und der Zulieferung eigener Teile unterstützen. „Medizinisches Equipment ist natürlich neu für uns“, sagte ein Sprecher. „Aber sobald wir die Anforderungen kennen und die entsprechende Blaupause erhalten, können wir starten.“ Es gehe um Komponenten, die sich mit 3D-Druckern herstellen ließen. Man habe bereits Anfragen von Behörden, auch zu Verbänden und Vereinen gebe es Kontakt.

Coronavirus in Deutschland: 18.400 Infektionen

+++ 17.07 Uhr: In Deutschland sind bislang mehr als 18.400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 6200, Bayern mit mehr als 3100 und Baden-Württemberg mit mehr als 2700 Fällen. Niedersachsen verzeichnet mehr als 1200 Infektionen.

53 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, zwei weitere Deutsche nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

Corona-Krise: Virologe Drosten erwartet langen Ausnahmezustand

+++ 15.57 Uhr: Nach einer Einschätzung des Virologen Christian Drosten* könnten sich die Einschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie über viele Monate ziehen. „Wir müssen vielleicht davon ausgehen, dass wir gesellschaftlich ein Jahr im Ausnahmezustand verbringen müssen“, sagte er „Zeit Online“ am Freitag. Er rechne aber damit, dass sich nicht alle Gegenmaßnahmen so lange aufrecht erhalten ließen.

+++ 15.40 Uhr: Pflegekräfte von den Philippinen sollen Deutschland bei der Versorgung von Covid-19-Patienten helfen. Nach Angaben der Hessischen Krankenhausgesellschaft ist ein "Rekrutierungsflug" für Intensivpersonal geplant. „Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir noch 75 philippinische Pflegekräfte nach Hessen bringen können“, sagte der Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Christian Höftberger, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Zahl beziehe sich nur auf die Asklepios-Kliniken, deren Regionalgeschäftsführer in Hessen Höfteberger ist. „Aber ich habe Kenntnis darüber, dass im gleichen Flieger weitere philippinische Intensivpflegekräfte sitzen.“ Sie sollen in einem anderen großen privaten Krankenhausunternehmen arbeiten. Auch zwei weitere große Kliniken hätten noch Pflegekräfte in diesen „Rekrutierungsflieger“ hineinbekommen, sagte Höftberger.

Corona-Krise: Bundesländer schränken öffentliches Leben ein

+++ 13.35 Uhr: Das Saarland will im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Gaststätten schließen und eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Das werde Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) noch am Freitag dem Kabinett zum Beschluss vorschlagen, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit.

+++ 12.48 Uhr: Bayern erlässt im Kampf gegen die Corona-Pandemie „grundlegende Ausgangsbeschränkungen“. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag an. „Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter“, sagte der Regierungschef.

Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft - dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

Corona-Krise in Deutschland von „unvorstellbarem Ausmaß“

+++ 12.15 Uhr: Die Coronapandemie stellt in Deutschland laut Robert-Koch-Instituts (RKI) ein Krankheitsgeschehen von bisher ungekannten Dimensionen dar. „Wir alle sind in einer Krise, die ein Ausmaß hat, das ich mir selber nie hätte vorstellen können“, warnte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag in Berlin bei seiner Lageeinschätzung vor Journalisten. Allen Bürgern und Entscheidungsträgern müsse der Ernst der Lage nun vollkommen klar sein. „Jeder muss das verstehen.“

Wieler richtete einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, die Maßnahmen zur Reduzierung sozialer Kontakte umzusetzen, im Alltag Abstand zu halten und sich im Fall von Krankheitssymptomen selbst in Quarantäne zu begeben. Er betone dies, weil er davon „überzeugt“ sei, dass dies jetzt absolut notwendig sei. „Wir hatten bislang die Situation einer Epidemie dieses Ausmaßes in Deutschland noch nicht.“

Unterdessen kritisieren Juristen und Datenschützer die Maßnahme, dass das Robert-Koch-Institut im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf die Daten von 46 Millionen Handykunden in Deutschland zugreifen kann, um deren Mobilität nachzuvollziehen.

Corona-Krise in Deutschland: Drastischer Anstieg der Infizierten

+++ 10.50 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 13.957 angegeben - ein Plus von 2958 seit dem Vortag.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 31 Todesfälle, die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) 44 Tote.

Die JHU meldet am Freitag bereits 16.290 Infizierte. Weltweit infizierten sich mehr als 244.000 Menschen; mehr als 10.000 Menschen starben.

Ausgangssperren wegen Corona: Samstag als „entscheidender Tag“

+++ 09.50 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun hat den Samstag als entscheidenden Tag bei der Entscheidung über mögliche Ausgangssperren wegen des Coronavirus bezeichnet. „Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen“, sagte der CDU-Politiker dem „Spiegel“. „Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick.“ Um Ausgangssperren in Deutschland dürfte es auch am Sonntagabend gehen, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz trifft.

Coronakrise: Ausgangssperre in Freiburg

+++ 20.03.2020, 06.00 Uhr: Immer häufiger werden im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland Ausgangssperren verhängt. Auch die Stadt Freiburg ist nun diesen Schritt gegangen. Für öffentliche Orte gilt von Samstag an (21.03.) für zwei Wochen ein „Betretungsverbot für öffentliche Orte“, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Ausgangssperre gilt aber nicht allgemein: Das Verlassen der Wohnung ist bei „dringenden Angelegenheiten“ weiterhin erlaubt. Arztbesuche, beruflich bedingte Wege und Lebensmitteleinkäufe sind weiterhin zulässig.

Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) begründete die Maßnahme damit, dass die Stadt nur wenige Kilometer von stark von der Pandemie betroffenen Gebieten Frankreichs und der Schweiz entfernt liegt. Die Entscheidung für die Ausgangssperre sei nach „gründlicher“ Abwägung getroffen worden und ihm persönlich „überhaupt nicht leicht gefallen“, sagte Horn in den ARD-Tagesthemen. In drei bayerischen Kommunen gelten bereits Ausgangssperren.

In Freiburg dürfen sich nach Angaben der Stadt die Bewohner nur noch alleine, zu zweit oder mit Menschen aus dem eigenen Haushalt im Freien aufhalten. Von allen anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu wahren. Sportliche Betätigung im Freien ist nach Angaben Horns weiterhin erlaubt, sofern diese alleine oder mit Mitgliedern der Familie ausgeübt wird.

Auch Maybrit Illner sprach im ZDF-Talk mit ihren Gästen über die Corona-Krise. Dabei deutete Virologe Christian Drosten an, dass man auch unkonventionelle Wege zu gehen bereit sei.

Coronakrise: Mehr als 15.000 Menschen infiziert

Unterdessen ist nach Angaben der Johns Hopkins University in Baltimore (USA) die Zahl der Infizierten in Deutschland auf 15.320 gestiegen.

+++ 19.20 Uhr: Die Zahl der Todesfälle aufgrund des Coronavirus beträgt aktuell in Deutschland 44. Um die 14.000 Menschen sind auf Basis der verfügbaren Zahlen infiziert.

+++ 19.10 Uhr: Die Bundesregierung hat Orte festgelegt, an denen ein Grenzübertritt aus Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz noch möglich sein soll. Alle weiteren Grenzübergänge sollen dagegen von diesem Freitag an wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben. Die Liste ist auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums zu finden.

+++ 17.10 Uhr: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bereitet die Bundeswehr auf einen langen Kriseneinsatz vor, bei dem auch 75 000 Reservisten zur Hilfe gerufen werden. „Uns allen muss bewusst sein, dass dieser Kampf gegen das Virus ein Marathon ist“, sagte die CDU-Vorsitzende in Berlin. Man werde „alles tun, was in unserer Macht steht“, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

„Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung“ - die Bundeswehr soll helfen

Aufgabe sei es, die „Durchhaltefähigkeit der zivilen Kräfte“ zu unterstützen, so Kramp-Karrenbauer. Ausdrücklich erwähnte sie in einem Tagesbefehl an die Truppe auch Einsätze zur „Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung“, wenn nötig.

In der Corona-Krise wurden bislang 13 von rund 50 Anträgen auf sogenannte Amtshilfe positiv beschieden. Vor allem geht es um die Beschaffung medizinischen Materials. Das Aufgabenspektrum dürfte in den nächsten Wochen aber erheblich ausgeweitet werden. „In der aktuellen Situation sind schnelle Entscheidungen wichtig“, sagte Kramp-Karrenbauer. „Wir werden so lange unterstützen, wie wir gebraucht werden“.

Die Bundeswehr kann laut Verfassung bei einer Naturkatastrophe oder einem besonders schweren Unglücksfall auch im Inland eingesetzt werden - abweichend von ihrem eigentlichen Auftrag der Landesverteidigung.

+++ 16.38 Uhr: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat sich am Donnerstag (19.03.2020) zu einer möglichen Ausgangssperre im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland geäußert: „Die Ausgangssperre ist Ultima Ratio. Die Ausgangssperre wird kommen, davon bin ich überzeugt, wenn klar ist, dass alles andere nicht funktioniert.“ Darüber müssten sich alle im Klaren sein, die jetzt noch glaubten, das „sei irgendwie ein Spiel oder ein zweiwöchiges Intermezzo“. „Und deswegen bin ich ganz sicher: Es wird dann irgendwann eine Ausgangssperre kommen, weil es dann irgendwann auch keine Alternative gibt“, sagte Pistorius in der Landespressekonferenz von Niedersachsen. Nach Pistorius Einschätzung schlage „die Stunde der Wahrheit am Wochenende.“ Bis dahin müsse sich die Lage deutlich verbessern.

Klare Ansage gerade von @borispistorius zur #Ausgangssperre in #Niedersachsen: „Stunde der Wahrheit“ kommt am Wochenende. Wenn die Leute dann mit den bisherigen #Corona-Beschränkungen so lax umgehen wie in den vergangenen Tagen, wird es eine Ausgangssperre geben. @welt @welt_hh — uli exner (@UliExner) March 19, 2020

Pistorius kündigt an, dass Polizei und kommunale Ordnungskräfte zur Durchsetzung der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 hart durchgreifen werde. Die Polizeipräsenz auf den Straßen werde dafür deutlich erhöht, kündigte Pistorius an. „Bei Verstößen werden Geschäfte, Eisdielen, Cafés oder Restaurants geschlossen, Menschenansammlungen aufgelöst und auf Basis des Infektionsschutzgesetzes Bußgelder verhängt und als Straftaten verfolgt“, erklärte Pistorius.

Coronakrise in Deutschland: Politiker drohen mit Ausgangssperre

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 15.05 Uhr: Deutsche Spitzenpolitiker aus Bund und Ländern appellieren wie am Mittwoch (18.03.2020) Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens zu halten. Mehrere Ministerpräsidenten, darunter Markus Söder (Bayern), Winfried Kretschman (Baden-Württemberg), Tobias Hans (Saarland) und auch Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) schlossen Ausgangssperren als Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht aus. „Jeder Einzelne hat es in der Hand zu verhindern, dass es Ausgangssperren gibt“, sagte Laschet am Donnerstag (19.03.2020) in Düsseldorf. Die Johns-Hopkins-Universität zählt für Deutschland aktuell mehr als 13.000 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2.

Angesichts flanierender Gruppen vor allem junger Menschen in den Parks sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), es sollte darauf verzichtet werden, sich „in Gruppen trinkend in den Park zu setzen und zu feiern“. Auch Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Bevölkerung eindringlich ermahnt, sich an die Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. „Wer keine Ausgangssperre will mit all ihren Belastungen, der muss jetzt höchste Disziplin wahren“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in Berlin.

In Bayern wurden inzwischen in drei Kommunen Ausgangssperren verhängt. Nach Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) erwäge auch die Stadt Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, die Maßnahmen bis hin zu einer Ausgangssperre zu verschärfen. Der Oberbürgermeister Bernd Wiegand beklagte demnach, dass Ordnungskräfte bei der Kontrolle von Jugendlichen auf Gegenwehr gestoßen seien.

Halle erwägt Ausgangssperren. OB Wiegand sagte, vor allem Jugendliche, die auf Grünflächen feierten, hätten den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Ordnungskräfte seien auf teils massive Gegenwehr getroffen. #coronavirus — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) March 19, 2020

Coronakrise in Deutschland: Zwei weitere Ausgangssperren verhängt

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 13.02 Uhr: Die Ankündigung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wurde umgesetzt: In zwei Kommunen im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel in Ostbayern gilt ab sofort „wegen der dynamischen Ausbreitung des Corona-Virus“ eine Ausgangssperre, teilte das Landratsamt Wunsiedel mit. Betroffen sind demnach das Stadtgebiet von Hohenberg an der Eger, der Ortsteil Neuhaus sowie der Ortsteil Fischern, der zum Gemeindegebiet Schirnding gehört.

"Wenn sich so viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur eine bayernweite #Ausgangssperre als einziges Instrument, um darauf zu reagieren." Markus #Söder bei seiner #Regierungserklärung zur Lage in der #Coronakrise#Corona #Coronavirus #CoronaDeutschland pic.twitter.com/2oDyEZcmZ5 — BR24 (@BR24) March 19, 2020

Zuvor war am Mittwoch (18.03.2020) bereits für die bayerische Stadt Mitterteich im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Ausgangssperre verhängt worden. Auf der Webseite des Landratsamts Wunsiedel heißt es: „Alle Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Orten müssen ab sofort in ihrer häuslichen Umgebung aufhalten. Verlassen dürfen sie diese nur aus triftigem Grund: also beispielsweise für den Weg zur Arbeit, für Besorgungen, den Besuch beim Arzt oder den Gang zur Apotheke.“

Coronavirus in Deutschland: Ministerpräsidenten schließen Ausgangssperren nicht aus

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 12.12 Uhr: Nach dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) warnen weitere Ministerpräsidenten damit, Ausgangssperren zu verhängen. Wegen der Corona-Pandemie muss nach den Worten des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) jeder sein Leben einschränken und diszipliniert sein. „Doch unsere ersten Erfahrungen zeigen, dass sich viele Menschen nicht an unsere Vorgaben halten und weiterhin die Gefahr auf die leichte Schulter nehmen“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Sollten sich weiterhin viele nicht an unsere Auflagen halten, bleibt nur eine schnelle und harte Ausgangssperre als Instrument.“

MP @tobiashans ruft zu Diszipin in Sachen #Coronavirus-Maßnahmen auf. Der Funke Mediengruppe sagte er: "Sollten sich weiterhin viele nicht an unsere Auflagen halten, bleibt nur eine schnelle und harte #Ausgangssperre als Instrument #Saarland — SAARTEXT (@SAARTEXT) March 19, 2020

Auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Grüne) hat eindringlich an die Bürger appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des grassierenden Coronavirus Sars-CoV-2 zu halten - und schärfere Maßnahmen bei Zuwiderhandlung in Aussicht gestellt, die auch Ausgangssperren umfassen könnten. „Es kann nicht sein, dass jetzt junge Leute zu Corona-Partys rennen“, sagte Kretschmann. „Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum.“

Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland: Cem Özdemir positiv getestet

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 11.01 Uhr: Der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir (Grüne) ist mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte Özdemir am Donnerstag in einem Video über die sozialen Medien mit. Darin sagte er, es gehe ihm „sehr gut“. Er wolle seine Ansteckung öffentlich machen, „um deutlich zu machen, dass sich jede und jeder von uns anstecken kann“.

Er rief dazu auf, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Corona-Pandemie einzuhalten und appellierte: „Nehmt die Sache ernst, bleibt zu Hause!“ Er selbst habe sich schon vor dem Testergebnis freiwillig weitgehend in Quarantäne begeben und müsse jetzt nicht mehr viel ändern.

Coronavirus in Deutschland: Söder schließt Ausgangssperre für Bayern nicht aus

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 10.11 Uhr: Am Mittwoch (18.03.2020) hat das bayerische Landratsamt Tirschenreuth die erste Ausgangssperre in Deutschland im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängt. Nun schließt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Ausgangssperre für ganz Bayern nicht mehr aus - und kündigt an, dass im Landkreis Wunsiedel am Donnerstag definitiv die zweite Ausgangssperre kommen wird. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung im Landtag in München mit. „Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein“, sagte Söder.

Corona-Krise in Deutschland: Söder will mit Ausgangssperre „zweites Heinsberg“ verhindern

Im Landkreis Wunsiedel seien strengere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 genau wie in der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich notwendig, da es dort hohe Fallzahlen gebe. In Mitterteich wurde gestern eine Ausgangssperre verhängt. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte Söder.

Nachdem die oberpfälzische Kleinstadt Stadt #Mitterteich eine #Ausgangssperre verhängt hat, schließt Ministerpräsident Söder auch eine flächendeckende Ausgangssperre für Bayern nicht aus. Viele hielten sich nicht an die Empfehlungen: "Wir dürfen kein zweites Heinsberg zulassen." — WDR aktuell (@WDRaktuell) March 19, 2020

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 07.00 Uhr: Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 Infizierten in Deutschland steigt weiter. Bisher zählte die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität 12.327 Fälle. 28 Menschen sind hierzulande bisher gestorben. Die Sterberate liegt damit bei 0,23 Prozent. Das ist um ein Vielfaches geringer als in Italien, wo die Mortalität erschreckend hoch ist.

Update vom 18.03.2020, 20.09 Uhr: Deutschland weitet die Einreisebeschränkungen aufgrund des neuartigen Coronavirus nun auch auf Flüge und den Schiffsverkehr aus. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwochabend mitteilte, dürfen ab sofort nur noch Deutsche oder Reisende mit „einem dringenden Reisegrund“ per Flugzeug oder Schiff aus Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nach Deutschland kommen. Wer aus einem EU-Staat kommt, darf nur noch auf einem deutschen Flughafen landen, wenn er von dort aus weiter in sein Heimatland reist.

Merkel zum Coronavirus in Deutschland: Die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg

Update vom 18.03.2020, 18.30 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus eine Aufgabe von historischem Ausmaß. „Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt“, sagte sie in einer Fernsehansprache, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird. „Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.“

Das Coronavirus verändere das Leben in Deutschland dramatisch, sagte Merkel in der Aufzeichnung. Sie wisse, wie hart die Schließungen etwa von Veranstaltungsräumen, Schulen, Kitas und Spielplätzen sei. „Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab.“

Coronavirus in Deutschland: Merkel appelliert in Fernsehrede an Bevölkerung

Dennoch müssten die Vorschriften befolgt werden, betonte Merkel. „Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist.“

Das „Dringendste“ sei ihr an diesem Abend die Botschaft, dass alle staatlichen Maßnahmen ins Leere gehen würden, "wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden: Und das sind wir selbst", sagte die Kanzlerin. „Alle zählen, es braucht unser aller Anstrengung.“

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland war am Mittwoch auf über 10.000 angestiegen. Am Mittag zählte die in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität (JHU) 10.069 Fälle. Insgesamt 26 Menschen starben demnach in der Bundesrepublik bisher am Coronavirus. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, wurde das öffentliche Leben in den vergangenen Tagen stark eingeschränkt.

Coronavirus in Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern sperrt Touristen aus

Update vom Mittwoch, 18.10 Uhr: Das nächste Bundesland schottet sich ab: Zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in Deutschland lässt auch Mecklenburg-Vorpommern keine Touristen mehr ins Land. Seit Mittwoch sei es allen touristischen Anbietern, von Hotels über Pensionen, Gasthöfen, Campingplätzen und Wohnmobilplätzen bis hin zu Vermietern von Ferienwohnungen und auch Homesharing-Anbietern, untersagt, Urlaubsgäste aufzunehmen, teilte die Staatskanzlei in Schwerin mit. Touristen, die bereits im Land sind, müssten nun bis spätestens Donnerstag ihre Unterkünfte räumen und nach Hause zurückkehren.

„Mecklenburg-Vorpommern ist gern und erfolgreich Tourismusland. In der jetzigen Situation geht Urlaub aber nicht mehr. Deshalb müssen wir den Tourismus im Land komplett herunterfahren“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das geschehe zur Sicherheit der einheimischen Bevölkerung, der Beschäftigten in der Tourismuswirtschaft und auch der Gäste. Oberstes Ziel sei, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

Coronavirus in Deutschland: Erste deutsche Stadt verhängt Ausgangssperre

Update vom Mittwoch, 17.18 Uhr: Für viele gelten Ausgangssperren als letztes Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Nun wurde in Deutschland die erste Ausgangssperre verhängt: Das Landratsamt Tirschenreuth in Bayern hat wegen der Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 für die Stadt Mitterteich die Maßnahme ergriffen. Die Ausgangssperre soll bis zum 2. April dauern, wie die Behörde mitteilte. In Mitterteich leben etwa 6500 Menschen. In dem Landkreis gab es bis Dienstag 40 bestätigte Coronavirus-Infektionen, wobei der Raum Mitterteich mit etwa der Hälfte den Schwerpunkt darstellte. „Das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund wird untersagt“, hieß es in der Verfügung, die sich nur auf das Stadtgebiet und nicht auf alle Ortsteile bezieht. Zuvor sei die Bevölkerung bereits über Lautsprecher dazu aufgerufen worden, soziale Kontakte zu minimieren, berichtet der BR.

Der Leipziger Soziologe Holger Lengfeld warnt vor der vorschnellen Verhängung eines flächendeckendes Ausgangsverbotes in Deutschland. „Das bringt derart viele negative Folgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft mit sich, dass es nur das allerletzte Mittel sein kann“, sagte der Geisteswissenschaftler am Mittwoch in Leipzig. Lengfeld verwies unter anderem auf die dann drohende Vereinsamung alter Menschen besonders in Großstädten. Hinzu kämen „Konflikte innerhalb von Familien, wenn alle Mitglieder eines Haushaltes die Wohnung nicht verlassen dürfen“.

+ Das Landratsamt Tirschenreuth in Bayern hat wegen der Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 für die Stadt Mitterteich eine Ausgangssperre verhängt. © picture alliance/dpa/Daniel Karmann

Bislang haben Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und zuletzt auch Belgien Ausgangssperren aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 verhängt. Deutschland setzt bislang darauf, das öffentliche Leben einzuschränken.

Coronavirus in Deutschland: Erleichtertes Kurzabeitergeld kommt

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 16.40 Uhr: Viele Arbeitnehmer in Deutschland fürchten Lohnausfälle und Arbeitslosigkeit aufgrund der Corona-Pandemie. Der Staat will viele nun mit Kurzarbeit davor bewahren. In der Corona-Krise wollen Politik und Sozialpartner Lohnlücken beim Kurzarbeitergeld gemeinsam abfedern. Das sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch (18.03.2020) nach einem Spitzentreffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften in Berlin. Heil sagte mit Blick auf das Kurzarbeitergeld, die Bundesagentur für Arbeit habe einen Puffer von 26 Milliarden Euro. Ziel sei es, Firmen zu erhalten und Entlassungen zu verhindern.

Bundesweit gibt es bereits einen Ansturm von Unternehmen auf das erweiterte Kurzarbeitergeld in der Coronakrise. Die Firmen beantragen die Leistung in großem Stil bei den örtlichen Stellen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums sagte in Berlin, „dass es momentan einen enormen Anstieg an Beratungsbedarf gibt“. Viele Unternehmen wollten Kurzarbeitergeld erstmals in Anspruch nehmen. Das erleichterte Kurzabeitergeld ist folgendermaßen geregelt:

Das erleichterte Kurzarbeitergeld fließt rückwirkend zum 1. März.

Die BA übernimmt 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent.

Betriebe können Kurzarbeitergeld nutzen, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind - statt wie bisher ein Drittel.

Den Arbeitgebern werden zudem die Sozialversicherungsbeiträge, die sie bei Kurzarbeit zu zahlen haben, in voller Höhe erstattet.

Coronavirus Sars-CoV-2: Deutschland setzt Flüchtlingsaufnahme aus

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 14.47 Uhr: Aufgrund der Corona-Pandemie setzt Deutschland die humanitäre Flüchtlingsaufnahme aus. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 werde die humanitäre Aufnahme „bis auf Weiteres ausgesetzt“. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Gleichzeitig wächst in Flüchtlingslagern die Angst vor dem Coronavirus Sars-CoV-2. Sollte es sich in den verschiedenen Krisenherden in Lagern ausbreiten, wären Unzählige der Lungenkrankheit hilflos ausgesetzt. Aus Angst vor einem Ausbruch der Corona-Pandemie in den völlig überfüllten Registrierlagern für Migranten hat Griechenland eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen erlassen.* Besuche sind derzeit etwa verboten. Humanitäre Organisationen warnen vor einem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in den heillos überfüllten Camps. „Es ist nur eine Frage der Zeit“, sagt Dimitris Patestos, Chef der Niederlassung der Organisation Ärzte der Welt auf der Insel Lesbos.

+ Eine Frau, die derzeit im Flüchtlingslager Moria lebt, näht Mundschutzmasken. © picture alliance/dpa/Aggelos Barai

Deutsche Staatsbürger werden von Mittwochnachmittag an derweil bei der größten Rückholaktion für Deutsche aus dem Ausland in der Geschichte der Bundesrepublik zurückgeflogen. Am Mittwochnachmittag (18.03.2020) soll in München die erste von der Bundesregierung gecharterte Maschine mit Urlaubern landen, die wegen der Coronakrise in Tunesien gestrandet sind. Später folgen nach Angaben des Auswärtigen Amts zwei Maschinen aus Ägypten in München und drei aus Marokko in Frankfurt am Main.

Coronavirus in Deutschland: Mehr als 10.000 Infizierte

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 14.11 Uhr: Die Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland nehmen weiter stark zu: Nun ist die Zahl auf mehr als 10.000 gestiegen. Nach Angaben der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität erhöhte sich die Zahl der registrierten Infizierten in Deutschland bis Mittwoch (18.03.2020) auf 10.069 Fälle. Insgesamt 26 Menschen starben demnach in der Bundesrepublik bisher am Coronavirus.

Die jüngsten offiziellen Zahlen des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) lagen mit 8198 Infizierten mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 noch deutlich darunter, sie stammten aber von Mittwoch um 00.00 Uhr. Die Johns-Hopkins-Universität aktualisiert ihre Zahlen regelmäßiger, dem Robert-Koch-Institut zufolge sind die Zahlen der US-Universität plausibel. Bei der weltweiten Zahl der bestätigten Infizierten lag Deutschland demnach an fünfter Stelle - nach China, Italien, dem Iran und Spanien.

Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland: Mega-Staus an der Grenze zu Polen

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 13.34 Uhr: Die am Wochenende von Polen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen haben am deutsch-polnischen Übergang Ludwigsdorf bei Görlitz auf der Autobahn 4 zu einem Mega-Stau von rund 60 Kilometern geführt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war in der Nacht mit rund 90 Helfern im Einsatz, um die Wartenden zu versorgen. „Es ist aus unserer Sicht eine humanitär bedenkliche Situation“, sagte DRK-Sprecher Kai Kranich. Teils stünden die Menschen - darunter viele Familien - bis zu 20 Stunden im Stau. Es gebe weder Toiletten noch eine Versorgung mit Essen. Am Mittwoch reagierte der Grenzschutz in Polen und öffnete vier weitere Übergänge für den Autoverkehr.

+ An der deutsch-polnischen Grenze bilden sich derzeit kilometerlange Staus. © picture alliance/dpa/Robert Michael

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will angesichts der langen Staus an der deutsch-polnischen Grenze notfalls die Bundeswehr um Hilfe bitten. Er habe mit der Bundesverteidigungsministerin gesprochen und um Unterstützung bei der Versorgung der Wartenden gebeten, falls sich die Situation verschärfe, erklärte der Regierungschef am Dienstag in Dresden. Der Freistaat sei zudem mit der polnischen Regierung über die Situation im Gespräch, betonte Kretschmer. 15 Minuten zur Abfertigung eines einzelnen Lkws seien nicht dazu geeignet, um die derzeitige Lage zu entschärfen. "Hier muss die polnische Seite schneller reagieren", forderte Kretschmer.

Erneut lange #STAU​s auf der #A11 und #A12 an den Grenzübergängen nach Polen. Aktuell Wartezeit beträgt mehrere Stunden! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 18, 2020

Coronavirus in Deutschland: RKI warnt vor „bis zu zehn Millionen Infizierten“

Update vom Mittwoch, 18.03.2020, 12.47 Uhr: Das Robert-Koch-Insititut (RKI) warnt angesichts der raschen Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland vor „bis zu zehn Millionen Infizierten“ allein in der Bundesrepublik. Dies teilte RKI-Präsident Lothar Wieler am Mittwoch (18.03.2020) in Berlin mit. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland steigt zurzeit exponentiell, berichtete Wieler in seiner täglichen Pressekonferenz zu Covid-19. Aktuell meldet das RKI knapp 8200 Infizierte in Deutschland.

Präsident des @rki_de, Wieler, warnt vor zehn Millionen Coronavirus-Infektionen innerhalb weniger Monate. Das könne eintreten, wenn die angeordneten Schutzmaßnahmen nicht eingehalten würden. — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) March 18, 2020

Zur extremen Lage mit Millionen Infizierten könne es kommen, wenn sich die Bevölkerung nicht an die Maßnahmen und Hinweise zur sozialen Distanzierung halte, die von der Bundesregierung in Absprache mit den Bundesländern ausgegeben wurden. Von Mittwoch an treten die festgelegten Leitlinien zur Einschränkung des öffentlichen Lebens in den meisten Bundesländern in Kraft. Wieler sagte: „Wir stehen erst am Anfang einer Epidemie, die noch viele Wochen und Monate in unserem Land unterwegs sein wird.“

+ RKI-Präsident Wieler warnt mit drastischen Worten vor einer extremen Situation. © AFP/Tobias Schwarz

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Merkel hält Fernsehansprache

Erstmeldung: Die Zahl der Menschen, die in Deutschland mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert sind, steigt immer weiter an. Am Mittwochabend wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer großen Fernsehansprache an die Bewohner Deutschlands wenden.

Die Corona-Pandemie führt sukzessive zu einem Erlahmen des öffentlichen Lebens in Deutschland. Restaurant, Bars, Kinos und Theater bleiben geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen sind abgesagt. Die Bürger sind dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Eine Verschärfung der Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen, ist aktuell nicht auszuschließen. Weiterhin geöffnet bleiben allerdings Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Fachgeschäfte für Tierbedarf. Das komplette Versiegen des Kulturbetriebes kann dramatische Folgen für Freischaffende und kleinere Kulturhäuser haben und sorgt derzeit auf Bundesebene für heftige Diskussionen.

Zahl der mit Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland infiziert sind steigt: Ausgangssperren möglich

Zahl der Infektionen in Deutschland mit Coronavirus Sars-CoV-2 sind sehr unterschiedlich. Die Johns Hopkins University, die in einer Live-Statistik die Zahl der mit Sars-CoV-2 Infizierten weltweit erfasst, spricht von 9788 Menschen, die sich in Deutschland mit der Krankheit infiziert haben (Stand: 19.03.20). Das Robert-Koch-Institut geht aktuell von mehr als 8000 infizierten Menschen in Deutschland aus.

Vor wenigen Tagen war eine „Ausgangssperre“ noch kein Thema. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat dies noch am Montag (16.03.2020) in einem Radiointerview betont. So eine starke Maßnahme wolle man wenn möglich vermeiden. Zwei Tage später sieht die Lage anders aus.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Notfallplan für Krankenhäuser

Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus haben Bund und Länder auch einen Notfallplan für Krankenhäuser beschlossen. Durch das „Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden“, heißt es in dem verfassten Beschluss. Geplant ist, die Zahl der Intensivbetten zu verdoppeln. Die Länder sollten mit den Kliniken nun Pläne erarbeiten, „um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen“, heißt es darin weiter. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt es derzeit in Deutschland 28.000 Intensivbetten, von denen 25.000 Beatmungsmöglichkeiten haben.

Der Berliner Senat plant mithilfe der Bundeswehr ein Krankenhaus für 1000 Covid-19-Patienten auf dem Berliner Messegelände zu errichten.

Coronavirus-Pandemie: Tausende Deutsche werden mit Sonderflügen der Lufthansa nach Hause geflogen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie stecken Zehntausende Deutsche noch in anderen Ländern fest und kommen über die regulären Wege nicht mehr zurück nach Hause, weil der Flugbetrieb nach Deutschland und Europa immer weiter eingeschränkt wird. Die Bundesregierung arbeitet wegen der Coronavirus-Pandemie mit der „Luftbrücke“ für deutsche Touristen an der größten Rückholaktion der Geschichte der Bundesrepublik. Es gilt seit Dienstagabend (17.03.2020) eine weltweite Reisewarnung.

Weltweite #Reisewarnung! Wir warnen vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland. Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist derzeit hoch. Mehr dazu: https://t.co/sO1O7dOCaa#COVID19 #COVIDー19 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 17, 2020

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine umgehende Umsetzung der Einreisebeschränkungen für Nicht-EU-Bürger nach Deutschland zugesagt. „Deutschland wird das sofort umsetzen“, sagte Merkel am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz nach dem Videogipfel mit ihren EU-Kollegen zum Vorgehen in der Coronavirus-Krise. Die Beschränkung gelte zunächst für 30 Tage. Die Staats- und Regierungschefs sprachen auch über den gemeinsamen Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Epidemie. Wichtig sei es, den freien Fluss von Waren aufrechtzuerhalten, sagte Merkel. Es müsse mit „ernsten, sehr ernsten Konsequenzen“ für die Wirtschaft gerechnet werden.

Wege des Coronavirus könnte Deutschland bald eine Ausgangssperre verhängen. Wird es Ausnahmen geben? Was, wenn man dagegen verstößt? Alles, was wichtig ist.

Nun ist ein Corona-Kontaktverbot in allen Bundesländern beschlossene Sache – Dabei treffen schon die coronavirus-bedingten Schließungen gerade Lkw-Fahrer besonders hart.

