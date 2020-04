Zwar scheint sich die Coronavirus-Lage in Deutschland derzeit etwas zu entspannen. Doch Virologe Christian Drosten warnt nun eindringlich vor einer zweiten Welle.

Die jüngsten Corona-Zahlen aus Deutschland stimmen hoffnungsvoll, doch Virologe Christian Drosten warnt vor einer zweiten Virus-Welle .

vor einer . Grund dafür seien dem Experten zufolge zwei Hintergrundeffekte , die bislang noch nicht bedacht wurden, aber bald fatale Folgen haben könnten.

, die bislang noch nicht bedacht wurden, aber bald fatale Folgen haben könnten. Er skizziert eine beunruhigende Prognose, wonach das Coronavirus erneut stark zuschlagen könnte.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.

Berlin - Die erste extreme Coronavirus*-Infektionswelle scheint in Deutschland mittlerweile nachgelassen zu haben. Laut aktuellen Informationen des Robert-Koch-Instituts lag die Reproduktionsrate R, also die Anzahl der Personen, die ein Corona-Infizierter im Durchschnitt ansteckt, am Montag bei 0,9.

Sie ist damit unter den kritischen Wert von 1 gesunken. Doch bevor sich die Bundesbürger in falscher Sicherheit wiegen, warnt Virologe Christian Drosten* von der Berliner Charité in seinem regelmäßigen NDR-Podcast vor einer möglichen zweiten Infektionswelle, die mit voller Wucht zuschlagen könnte.

Coronavirus: Drosten bewertet den Rückgang der Reproduktionszahl positiv - warnt aber auch

Zwar bewertet Drosten die aktuelle Reproduktionszahl durchaus positiv. Dass ein Corona-Infizierter im Schnitt weniger als eine weitere Person ansteckt, bedeutet einen Rückgang der Neu-Infektionen und damit einen ersten Schritt zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die am Montag erfolgten Lockerungen der Maßnahmen* hält der Experte deshalb für naheliegend, doch sie bereiten ihm auch Sorgen. „Natürlich ist es so, dass die Politik nicht davon ausgeht, dass der R-Wert wieder über 1 ansteigt“, sagt Drosten. „Die Frage, die man sich immer stellen muss, ist aber: Können wir was übersehen haben? Wenn ja, was könnte das sein?“

Konkret will Drosten darauf hinaus, dass sich das Virus trotz der bisherigen Erfolge sozusagen „unter der Decke der Maßnahmen“ unbemerkt weiterverbreitet*, heißt es in einem Bericht von Focus.de.

Als ich diese Passage letzte Woche gesprochen habe, war mir noch nicht klar, wie sehr die gültigen Distanzierungsmaßnahmen jetzt von allen Seiten in Frage gestellt werden. Bei R = ca. 1 verbreitet sich das Virus unter der Decke der Maßnahmen weiter. Auch jetzt schon. https://t.co/FFfuCBeGEe — Christian Drosten (@c_drosten) April 19, 2020

Drosten zufolge werden zwei Diffusionseffekte auftreten: Örtliche und altersmäßige Diffusion:

Coronavirus: Drosten sieht zwei Hintergrundeffekte, die Deutschland Probleme bereiten könnten

Örtliche Diffusion: Vor allem am Anfang der Pandemie haben sich in der Bundesrepublik örtliche Virus-Hotspots wie zum Beispiel der Landkreis Heinsberg gebildet. Doch durch eine rasche Kontaktminimierung* wurde die heterogene Konzentration der Fälle sozusagen eingefroren. Dadurch zeichneten sich auf der Landkarte einerseits stark und andererseits kaum vom Virus betroffene Orte ab. Auch mittlerweile lassen sich die auffälligen lokalen Krisenherde der anfänglichen Einschleppung noch erkennen. Was Drosten zufolge allerdings bisher nicht in den Zahlen zu finden ist, sind die Fälle, die im Hintergrund in andere Regionen verschleppt wurden. Zum Beispiel, indem trotzdem besucht oder verreist wurde, oder bestimmte Treffen unter Ausnahmeregelungen stattgefunden haben.

Altersmäßige Diffusion: Während das Coronavirus zu Beginn der Pandemie besonders durch die junge und mittelalte Bevölkerungsschicht übertragen wurde, seien ältere Personen zunächst wenig betroffen gewesen. Jedoch sieht Drosten eine „langsame Weiterverbreitung über die Zeit in ältere Altersgruppen, die wir bis jetzt noch nicht so genau bemerkt haben“. Dementsprechend befürchtet er, dass bereits Infektionsketten unter älteren Menschen* existieren. Mögliche Gründe dafür könnten sein, dass man sich eben doch mal mit Bekannten verabredet oder Besuch von den Enkelkindern bekommen hat.

Coronavirus: Drosten befürchtet eine „Epidemie-Tätigkeit in überproportionaler Art“

Zwar seien aktuell Auswüchse dieser beiden Hintergrundeffekte noch nicht in den Zahlen zu sehen. Aber: „Wenn der Reproduktionswert* wieder über 1 steigen sollte, geht plötzlich die Epidemie-Tätigkeit in überproportionaler Art und Weise wieder los wegen der örtlichen Verteilung“, warnt Drosten. Besonders macht dem Virologen Sorge, dass „die Personen, die dann überall in Deutschland als Neuinfizierte auftauchen werden, eben nicht mehr die 35-Jährigen sind, sondern plötzlich der 70-Jährige und dessen soziale Kontakte, die vielleicht auch in der Altersgruppe sind.“

Dann wird der Experte besonders deutlich: „Auf einmal hat man eine Wucht einer Infektionswelle innerhalb von einem Monat, die man nicht erwartet hatte“, prophezeit er. Auch im Hinblick auf die Intensivstationen der Kliniken könne mit einem derartigen Effekt eine Belastung „in einer Art, mit der man jetzt im Moment nicht rechnet“ einhergehen. Drosten stellt klar, dass eine solche Entwicklung für ihn keine Spekulation ist. „Das sind Diffusionseffekte, die fast zwangsläufig sind. Ich erwarte, dass es dazu kommt – und dass wir plötzlich eine Neubewertung unserer alten Erfahrungen in Deutschland machen müssen und vielleicht keine Zeit mehr für diese Neubewertung haben.“

Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?* Ein Blick auf die Todeszahlen gibt Aufschluss. In der darauffolgenden Podcast-Episode warnte der Virologe davor, den „Vorsprung“ Deutschlands nicht zu verspielen.

