Coronavirus: Tausende Flüge am Flughafen München gestrichen - diese Ziele sind betroffen

Wegen des Coronavirus hat nun auch der Flughafen München drastische Maßnahmen ergriffen und tausende Flüge gestrichen. Einige Länder sind besonders betroffen.

Das Coronavirus breitet sich weltweit immer mehr aus.

Auch der Flughafen München hat bereits tausende Flüge gestrichen.

Einige Länder traf es besonders - und das nicht ohne Grund.

Flughafen München - Das Coronavirus ist das Thema, an dem zurzeit kaum jemand vorbeikommt. Jeden Tag werden neue Verdachtsfälle gemeldet, immer mehr Infizierte bestätigt. In ganz Deutschland gibt es mittlerweile Menschen, die unter Quarantäne stehen. Unternehmen, wie zum Beispiel BMW in München, bleiben geschlossen und fordern ihre Mitarbeiter zum Home Office auf. Läden werden leergeräumt, es gibt „Hamsterkäufe“ und Desinfektionsmittel ist so gut wie nirgends mehr erhältlich. Schulen und Kindergärten in mehreren bayerischen Landkreisen bleiben geschlossen - auch die Stadt München reagiert bereits mit solchen Maßnahmen.

Coronavirus in Bayern: Erhebliche Auswirkungen auf Flughafen München

Die ständige Angst vor einer noch rasanteren weltweiten Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den Flugplan des Flughafens München. Dort wurden bereits tausende Flüge mehrerer Airlines gestrichen - obwohl, so betonen die Behörden, man versuche, zumindest innerhalb von Europa die Fluglinien insgesamt aufrechtzuerhalten.

Die Lufthansa Group, setzt weiterhin Flüge zum chinesischen Festland aus - und das bis mindestens einschließlich 24. April 2020. Dann soll abhängig der sich dann darbietenden Lage neu entschieden werden. Betroffen sind dabei vor allem Flüge nach Peking und Shanghai Nanjing, Shenyang und Qingdao. Lufthansa bietet den Passagieren auf diesen Strecken kostenfrei Umbuchungen oder eine Erstattung des Tickets an.

Lesen Sie auch: Wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiters musste eine Firma in Starnberg nun schließen. Pikant: Der Mann war vor Kurzem als Betreuer mit Jugendfußballern aus Starnberg in Italien.

Wegen Coronavirus gestrichen: Lufthansa Group setzt tausende Flüge aus

Aufgrund des aktuellen Ausbruchs des Coronavirus bietet die Lufthansa Group auch Gästen nach Norditalien die Möglichkeit kostenlos umzubuchen. Dies betrifft die Ziele Mailand, Bologna, Turin, Verona, Venedig, Triest und Genua und gilt für alle Tickets von Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Air Dolomiti. Das Ticket muss am oder vor dem 26. Februar 2020 für eine Reise zwischen dem 24. Februar und 9. März ausgestellt worden sein.

Flüge der Lufthansa Group von und nach Hongkong werden im März und April reduziert. Zudem wird es insgesamt auch auf Kurz- und Mittelstrecken des gesamten Flugnetzes in den kommenden Wochen zu einer Reduzierung der Flüge um bis zu 25 Prozent kommen. Zur Lufthansa Group gehören neben der Lufthansa AG unter anderem auch die Airlines Swiss, Austrian Airlines, Eurowings und Brussels Airlines.

Coronavirus: Lufthansa Group streicht auch Flüge nach Israel - Einige Tickets werden erstattet

Ab Sonntag (8. März) sind zudem alle Verbindungen zu den israelischen Flughäfen von Tel Aviv und Eilat bis zum Auslaufen des Winterflugplans am 28. März abgesagt. Das teilte die Lufthansa Group am Donnerstag mit. Neben Israel und China wird derzeit auch der Iran nicht von den Konzern-Fluggesellschaften angeflogen.

Im März wurden bereits 7100 Abflüge der Lufthansa Group von den Drehkreuzen Frankfurt (3750) und München (3350) abgesagt. Schwerpunkte seien die innerdeutschen Verbindungen mit hohen Frequenzen sowie Flüge nach Italien. Alle europäischen Ziele sollen aber weiterhin erreichbar bleiben, so dass den Kunden in den meisten Fällen eine geeignete Alternative angeboten werden könne. Insgesamt bleiben derzeit aufgrund des Coronavirus rund 150 der insgesamt 770 Flieger der Lufthansa Group am Boden.

Trotz allem gilt es, Panik zu vermeiden. Wer vermutet, sich mit dem Virus angesteckt zu haben, sollte zuerst checken, ob er die dazugehörigen Symptome aufweist. In den bayerischen Landkreisen Starnberg und Freising gibt es derzeit besonders viele Corona-Fälle. Im Landkreis Dachau erwischte es sogar einen Landratskandidaten - er steht wegen des Verdachts auf eine Coronainfektion unter Quarantäne. Alle weiteren Informationen rund um das Coronavirus und die Ausbreitung finden sie auch in unserem deutschlandweiten Corona-Ticker.