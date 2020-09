Können wir bald wieder ohne Maske einkaufen? Hamburger Forscher stelllt Pflicht infrage

Nichts ist nerviger als spontan etwas kaufen zu wollen und dann kurz vor Betreten des Ladens festzustellen: Maske vergessen! Doch Hamburger Forscher stellen die Pflicht des Mund-Nasen-Schutzes nun infrage.

Hamburg – Rechtsmediziner Klaus Püschel vom Uniklinikum Eppendorf (UKE*) hat gemeinsam mit Matthias Gruhl, dem ehemaligen Staatsrat der Hamburger* Gesundheitsbehörde, ein neues Thesenpapier erstellt, in welchem sie die Maskenpflicht hinterfragen. Laut den Wissenschaftlern müssten rein rechnerisch mehr als zwölftausend Menschen eine Stunde lang Masken tragen, um nur eine einzige Infektion mit dem Coronavirus* zu verhindern. In Supermärkten sei das Infektionsrisiko ohnehin deutlich geringer als etwa in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim.

