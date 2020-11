Corona-Schock für Schulsenator Ties Rabe – Schule in Veddel knackt Rekord

Erst am Donnerstag, 19. November 2020, erklärte Ties Rabe Schulen als sicheren Ort. Einen Tag später explodieren die Infektions-Zahlen an einer Hamburger Schule.

Hamburg – Unerwarteter Coronavirus-Boom in Veddel! An einer Schule des Hamburger* Stadtteils sind die Coronavirus-Zahlen massiv in die Höhe geschossen. Unglücklich: Einen Tag bevor der Ausbruch bekannt wurde, hatte Schulsenator Ties Rabe noch beteuert, Schulen seien kein Coronavirus-Infektionstreiber.

