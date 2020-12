Aufregung am Münchner Hauptbahnhof: Polizisten kontrollieren jungen Mann - danach wird er sofort isoliert

Diesen Ausflug hätte er sich wohl lieber gespart. Polizisten griffen einen 22-Jährigen am Hauptbahnhof München auf - und isolierten ihn umgehend.

München - Am Dienstagvormittag (1. Dezember) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof München* einen 22-jährigen Mann. Ungut, dass ihm die Beamten schnell auf die Schliche kamen: Der junge Nigerianer hatte, trotz positiven Corona-Befunds, Quarantäneauflagen missachtet. Er wurde umgehend in einer Isolierstation untergebracht, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

München: Mann mit positivem Corona-Befund am Hauptbahnhof unterwegs - Polizisten reagieren sofort

Kurz vor 10 Uhr hatten Bundespolizisten den 22-Jährigen im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs entdeckt. Der junge Mann hatte sich beim Eintreffen der Uniformierten verdächtig verhalten. Im Rahmen eines folgenden Datenabgleichs wurde ein positiver Corona*-Befund festgestellt.

Gemäß Ausschreibung wurde der 22-Jährige anschließend „im Bereich des wenig personenfrequentierten Starnberger Flügelbahnhofes“ isoliert. So konnte eine Gefährdung anderer Reisender minimiert werden.

Corona: Positiv getesteter Mann in München unterwegs - noch am Hauptbahnhof wird er isoliert

Über die integrierte Leitstelle der Stadt München wurde der Transport des 22-Jährigen zu einer Münchner Isolierstation veranlasst. Weitere Maßnahmen und Ermittlungen zu Ordnungswidrigkeiten gemäß Infektionsschutzgesetz werden durch die zuständigen Stellen der Stadt bzw. des Landes getroffen.

