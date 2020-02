Coronavirus: Bestätigter Fall in Heidelberg – Mann im Ski-Urlaub infiziert

In Baden-Württemberg steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf zehn. Auch in Heidelberg gibt es nun einen bestätigten Fall, ebenso im Landkreis Ludwigsburg.

In Heidelberg ist der erste Fall von Coronavirus bestätigt worden.

Ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich im Ski-Urlaub in Südtirol infiziert.

Er befindet sich in der Uniklinik Heidelberg, seine Ehefrau in häuslicher Isolation.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Erkrankten in Baden-Württemberg steigt am Freitag (28. Februar) auf zehn. Nachdem am Dienstag im Bundesland der erste Fall bekannt wurde, folgten innerhalb nur weniger Stunden sechs weitere Fälle. Wie das Ministerium für Soziales und Integration am Freitagvormittag bestätigt, sind nun zwei weitere Männer ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

Ein Erkrankter kommt aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Er war am Mittwochabend aus einem Ski-Urlaub in Südtirol zurückgekehrt. Kurz darauf hatte er leichte, grippeähnliche Symptome verspürt und sich in der Notfallambulanz der Universitätsklinik Heidelberg gemeldet.

Heidelberg: Erster bestätigter Coronavirus-Fall – Mann nach Ski-Urlaub infiziert

Wie HEIDELBERG24* berichtet, ist der Mann in der Uniklinik Heidelberg auf das Coronavirus getestet worden. Dieser ist positiv ausgefallen. Der Erkrankte befindet sich in einer Quarantäne-Station in der Uniklinik Heidelberg. Über seinen Gesundheitszustand ist aktuell noch nichts bekannt. Seine Ehefrau, die ebenfalls beim Ski-Urlaub dabei war, bleibt in häuslicher Absonderung. Falls sich auch bei ihr Symptome aufzeigen, wird sie ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und isoliert. Man werde nun weitere Kontaktpersonen ermitteln.

In Baden-Württemberg gibt es seit dem späten Donnerstagabend zwei neue bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl steigt damit auf 10 Fälle im Land. #COVID2019 pic.twitter.com/xBWAGlNOJC — Ministerium für Soziales und Integration BW (@MSI_BW) February 28, 2020

Weitere Fälle von Coronavirus in Heidelberg und Landkreis Ludwigsburg

Neben dem infizierten Mann in Heidelberg, gibt es auch im Landkreis Ludwigsburg einen Coronavirus-Fall. Dabei handelt es sich um einen Mann, der innerhalb der sogenannten Influenza-Surveillance „herausgefischt“ worden war. Das bedeutet, dass Proben im Labor des Landesgesundheitsamtes, die negativ auf Influenza getestet wurden, automatisch auch auf das Coronavirus hin untersucht werden. Dies ist der erste Fall, der auf diese Art ermittelt wurde. Das bestätigt das Ministerium. Mittlerweile sind in Deutschland 48 Menschen am Coronavirus erkrankt. Besonders in Nordrhein-Westfalen sind viele Personen infiziert. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass mittlerweile 1.000 Menschen dort unter Quarantäne stehen. Bislang ist nur ein Mann schwer am Coronavirus erkrankt.

*HEIDELBERG24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

jol

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa