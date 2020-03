Fernsehmoderator Jörg Kachelmann auf Coronavirus getestet

Das Coronavirus hat mittlerweile auch Deutschland erreicht.

Auch Jörg Kachelmann ist auf das Virus getestet worden.

Deshalb sagte der Fernsehmoderator eine Talkshow ab

München - Fernsehmoderator Jörg Kachelmann hat Aufzeichnungen für die MDR-Talkshow „Riverboat“ am Mittwoch abgesagt. Er sei auf das Coronavirus getestet worden, schrieb Kachelmann auf Twitter. „Ergebnis in Sachen Covid-19 kommt später heute rein. Je nachdem dauerts dann auch etwas länger mit der Pause“, so Kachelmann.