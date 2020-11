Lockdown-Verschärfung? Söder gibt bei Jodel ehrlichen Corona-Ausblick - und tätigt deutliche Aussage zu Silvester

In München versprechen die jüngsten Corona-Zahlen aktuell noch keine Trend-Wende. CSU-Chef Markus Söder hat sich jetzt auf der Plattform „Jodel“ den Fragen der Community rund um das Thema Corona gestellt.

München befindet sich in einem „Lockdown-Light“.

Die Inzidenz der Stadt stieg zuletzt immer weiter an.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich jetzt unter anderem zum Ende des Lockdowns geäußert.

München - Seit knapp zwei Wochen gilt in der bayerischen Landeshauptstadt, so wie im gesamten Land, der „Lockdown-Light“. Die getroffenen Maßnahmen sollen vor allem eins bewirken: das Reduzieren von Kontakten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich jüngst über die konkrete Ziel-Vorgabe für den November geäußert und betonte, dass ein Ende der Maßnahmen nur dann möglich wäre, wenn eine Inzidenz von 50 gegeben sei. In München* liegt diese aktuell bei 214,9*(Stand: 13. November). Damit ist man in der Isar-Metropole vom „Merkel-Richtwert“ noch weit entfernt. CSU-Chef Markus Söder hat sich auf der Plattform „Jodel“ jetzt den Fragen der Community gestellt. Darunter auch solche, die sich mit dem Ende der Corona-Krise beschäftigen.

Corona-Lockdown: Wann enden die Maßnahmen? Söder gibt klare Antwort

Viele Menschen haben die Nachricht über den Impfstoff-Fortschritt der Firma Biontech mit großer Freude entgegen genommen. Einige verbinden damit gar die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Krise. Markus Söder hat diese jetzt etwas gebremst: „Bis alles ausgeliefert ist, das geht sicherlich bis März. Bis dann wirklich ein großer Teil einer Risikogruppe geimpft ist, dauert das bestimmt noch länger. Es wird etwas dauern - ein Ende der Maßnahmen ist mit Beginn der Impfungen nicht zu erwarten“, so Söder auf „Jodel“. Viele User bewegte außerdem die Frage nach dem anstehenden Weihnachtsfest und Silvester. Die Frage, so Markus Söder, sei, ob die aktuell geltenden Maßnahmen Wirkung zeigten. Man werde sich zusammensetzen und eruieren, ob man die Maßnahmen „verlängern oder gar verschärfen“ müsse, so Söder. Eins könne man jedoch schon jetzt mit Sicherheit sagen: „Silvester, das werden wohl eher sehr kleine Partys werden“, so der CSU-Chef.

Bis wann geht der Corona-Lockdown? Söder gibt Ausblick - und macht wenig Hoffnung

Eine Frage, die sich wohl ein jeder mit großer Sehnsucht stellt, ist die nach dem endgültigen Ende der Corona-Krise und ihren Maßnahmen. „Spannende Frage“, so Söder. „Viele haben schon im Sommer alles ausgerufen - es hat sich eingeholt. Der Impfstoff ist das Beste, was wir haben. Corona wird nie mehr weggehen, aber wir können viel freier leben, der Impfstoff kann uns sehr sehr helfen. Zu sagen, wann das hundert Prozent so ist, wäre nicht seriös. Im Moment müssen wir schauen, dass wir von den Zahlen runterkommen.“

Mit dieser Aussage dürften Münchner wohl weniger glücklich sein. Ein Ende der Maßnahmen scheint in weiter Ferne. Doch die Hoffnung auf eine zeitnahe Erleichterung, besonders dank des Impfstoffs, dürfte bestehen bleiben.