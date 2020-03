Coronavirus: Mann nach Infizierung gestorben – Starb er an Covid-19?

Eine weitere Person, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist gestorben. Doch starb der Patient auch an Covid-19?

Gütersloh – Ein 74-jähriger Mann aus NRW, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist tot. Ob die Person aber auch an der Lungenkrankheit Covid-19 starb, ist nicht eindeutig geklärt. Nach Angaben der Kreisverwaltung litt der Patient bereits unter mehreren Vorerkrankungen. Im Kreis Gütersloh ist es der erste Todesfall, wie owl24.de* berichtete. Der Landrat äußerte sich nun in einer Videobotschaft zu dem Fall und hat eine große Bitte an die Bevölkerung.

