Corona-Hammer an Heiligabend: Coronavirus-Mutation jetzt auch in Deutschland - erster Fall in Baden-Württemberg

München/Stuttgart - Bitterer Rückschlag für Deutschland in der Coronavirus-Pandemie*. Und das ausgerechnet an Heiligabend und Weihnachten.

Neue Corona-Mutation jetzt auch in Deutschland: Frau reiste aus Großbritannien über Frankfurt nach Baden-Württemberg ein

Wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium an diesem Donnerstag (24. Dezember) mitteilte, wurde der erste in Deutschland bekannte Fall der neuen Corona*-Mutation im Südwesten der Bundesrepublik nachgewiesen.

Es handelt sich dabei um eine Frau, die am 20. Dezember aus Großbritannien über den Flughafen Frankfurt am Main nach Baden-Württemberg eingereist ist. Für die mit der neuen hochansteckenden Form des Coronavirus* infizierte Frau wurde umgehend häusliche Isolation angeordnet.

Bei einer Frau, die am 20.12.2020 aus Großbritannien nach BW eingereist ist, wurde heute die mutierte Variante B.1.1.7 des #Coronavirus nachgewiesen. Die Mutation B.1.1.7 war zuvor erstmals in Großbritannien entdeckt worden. pic.twitter.com/ub2qYCBYNh — Ministerium für Soziales und Integration BW (@MSI_BW) December 24, 2020

In einem Tweet des Ministeriums für Soziales und Integration zu besagtem Corona-Fall hieß es am späten Donnerstagnachmittag: „Die betreffende Person besucht derzeit Angehörige in Baden-Württemberg und reiste am Sonntag, 20. Dezember 2020, über den Flughafen Frankfurt am Main nach Deutschland ein. Bereits bei der Einreise erfolgte am Flughafen ein Schnelltest aller Passagiere auf SARS-CoV-2, der bei betreffender Person positiv ausfiel. Die Person wurde vom Flughafen von der Familie mit dem Auto abgeholt und befindet sich seitdem in häuslicher Isolation.“

Corona-Mutation B.1.1.7 jetzt auch in Deutschland: Großbritannien hatte für London Lockdown verhängt

Am 19. Dezember hatte die britische Regierung von Premierminister Boris Johnson einen neuen Lockdown für Südostengland verhängt, nachdem insbesondere in der Metropolregion London mit ihren vielen Millionen Einwohnern die mutierte Variante B.1.1.7 des Coronavirus festgestellt worden war. Laut britischer Angaben soll die Corona-Mutation um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form des Virus.

Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hatte indes erst kurz vor Weihnachten die Annahme geäußert, dass die Corona-Mutation aus Großbritannien* sehr wahrscheinlich schon in Deutschland sei. Jetzt gibt es offenbar den ersten konkreten Beweis dafür.