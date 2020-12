Neue Corona-Mutation an Weihnachten erstmals in Deutschland entdeckt - Weitere Details zum ersten Fall

Ausgerechnet an Heiligabend: In Deutschland wird der erste Fall der neuen Corona-Mutation aus Großbritannien nachgewiesen. Die Behörden reagieren sofort.

Update 25. Dezember 11.28 Uhr: An Weihnachten machte nicht nur die Meldung aus Deutschland die Runde. Nun wurde bekannt, dass auch in Nigeria der panafrikanischen Gesundheitsorganisation Africa CDC zufolge eine weitere neue Coronavirus-Variante kursiert. Es sieht so aus, als habe sie sich getrennt von den Viren-Mutanten in Südafrika und Großbritannien entwickelt, sagte der Leiter der Africa CDC, John Nkengasong, am Donnerstag. Allerdings gebe es noch wenige Daten darüber und es werde weiter geforscht. Die Variante wurde in zwei Patientenproben entdeckt, die im August und Oktober entnommen wurden, wie aus einem Bericht von Forschern in Nigeria hervorgeht.



Wie weit verbreitet die neue Variante in Nigeria oder in anderen Ländern ist, sei noch nicht bekannt. Nkengasong betonte aber, dass Mutationen bei derartigen Viren nicht ungewöhnlich seien. „Wir sollten erwarten, dass diese neuen Varianten weiter auftauchen werden.“ Die Variante in Nigeria besitze jedoch nicht exakt dieselbe Mutation N501Y, die für die rasche Ausbreitung der Corona-Mutante in Großbritannien verantwortlich gemacht wird.

Bulgarien hat indes Flüge von und nach Großbritannien ab Donnerstag wieder erlaubt. Damit wurde ermöglicht, dass Flugzeuge mit Heimkehrern in dem EU-Land wieder landen dürfen. Der wegen der Coronavirus-Mutation ab Montag geltende Flug-Stopp wurde nach drei Tagen wieder aufgehoben. Die Passagiere einer ersten Maschine aus London wurden laut einer Verordnung von Gesundheitsminister Kostadin Angelow noch am Flughafen mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet. Insgesamt acht Flugzeuge wurden am Donnerstag aus dem Vereinigten Königreich erwartet.

Update vom 24. Dezember, 18.20 Uhr: Nach und nach werden mehr Details zur ersten nachgewiesenen Corona-Mutation der Variante B.1.1.7 in Deutschland bekannt.

Die mit der Virus-Mutation infizierte Frau reiste demnach am 20. Dezember vom Flughafen London-Heathrow nach Frankfurt am Main. Schon im Airport nahe der Hessen-Metropole sei ein Corona-Schnelltest bei ihr positiv ausgefallen.

Sie befindet sich Behördenangaben zufolge bei Angehörigen im Landkreis Freudenstadt in häuslicher Isolation. Nach dem ersten positiven Schnelltest erfolgte laut einem Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums am Montag (21. Dezember) ein PCR-Test, der ebenfalls positiv ausgefallen sei.

Die Abstrichprobe sei an das zuständige Labor der Berliner Charité gesandt worden. Von dort sei am heutigen Donnerstag der Nachweis der Coronavirus-Variante B.1.1.7 erfolgt. Drei enge Kontaktpersonen würden sich ebenfalls in Quarantäne befinden.

Neue Corona-Mutation jetzt auch in Deutschland: Frau reiste aus Großbritannien über Frankfurt nach Baden-Württemberg ein

Erstmeldung vom 24. Dezember: München/Stuttgart - Bitterer Rückschlag für Deutschland in der Coronavirus-Pandemie*. Und das ausgerechnet an Heiligabend und Weihnachten.

Wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium an diesem Donnerstag (24. Dezember) mitteilte, wurde der erste in Deutschland bekannte Fall der neuen Corona*-Mutation im Südwesten der Bundesrepublik nachgewiesen.

Es handelt sich dabei um eine Frau, die am 20. Dezember aus Großbritannien über den Flughafen Frankfurt am Main nach Baden-Württemberg eingereist ist. Für die mit der neuen hochansteckenden Form des Coronavirus* infizierte Frau wurde umgehend häusliche Isolation angeordnet.

In einem Tweet des Ministeriums für Soziales und Integration zu besagtem Corona-Fall hieß es am späten Donnerstagnachmittag: „Die betreffende Person besucht derzeit Angehörige in Baden-Württemberg und reiste am Sonntag, 20. Dezember 2020, über den Flughafen Frankfurt am Main nach Deutschland ein. Bereits bei der Einreise erfolgte am Flughafen ein Schnelltest aller Passagiere auf SARS-CoV-2, der bei betreffender Person positiv ausfiel. Die Person wurde vom Flughafen von der Familie mit dem Auto abgeholt und befindet sich seitdem in häuslicher Isolation.“

Corona-Mutation B.1.1.7 jetzt auch in Deutschland: Großbritannien hatte für London Lockdown verhängt

Am 19. Dezember hatte die britische Regierung von Premierminister Boris Johnson einen neuen Lockdown für Südostengland verhängt, nachdem insbesondere in der Metropolregion London mit ihren vielen Millionen Einwohnern die mutierte Variante B.1.1.7 des Coronavirus festgestellt worden war. Laut britischer Angaben soll die Corona-Mutation um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form des Virus.

Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hatte indes erst kurz vor Weihnachten die Annahme geäußert, dass die Corona-Mutation aus Großbritannien* sehr wahrscheinlich schon in Deutschland sei. Jetzt gibt es offenbar den ersten konkreten Beweis dafür. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks