Corona in NRW: Laschet lockert bei Gottesdiensten - Zahl der Todesopfer steigt weiter an

Das Coronavirus sorgt auch in NRW für Einschränkungen. Nun herrscht eine Maskenpflicht. Nach einer Corona-Zwangspause öffnen die Schulen wieder. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Das Coronavirus hat Deutschland weiter fest im Griff.

NRW hat die strengen Corona-Regeln gelockert, doch es gibt weitere Beschränkungen.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*.

Gottesdienste bald wieder möglich: Laschet lockert weiter in NRW

Update vom 23. April, 18.46 Uhr: Künftig werden in Nordrhein-Westfalen wieder Gottesdienste und Versammlungen zur Religionsausübung stattfinden. Dies soll ab Mai geschehen, wie die Landesregierung von NRW nach Gesprächen mit Kirchenvertretern über Schutzkonzepte bekannt gab. Bislang hatten Kirchen darauf verzichtet. Ein Gottesdienst-Verbot gab es aber nicht.

Coronavirus-Krise: Metro in NRW öffnet für alle

Update vom 23. April, 16.22 Uhr: Die Metro in NRW ist für alle geöffnet. Ohne eine Kundenkarte können Verbraucher nach Lust und Laune in den 18 Großmärkten einkaufen, teilte die Konzernleitung in einer Pressemitteilung mit.

Einer entsprechenden befristeten Nutzungsänderung für diese erweiterte Öffnung habe das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein Westfalen am 22. April 2020 zugestimmt. Mit dieser Maßnahme soll die Grundversorgung in der Region unterstützt werden. „Die Öffnung erfolgt selbstverständlich unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen sowie der geltenden Abstandsregeln“, schreibt die Konzernleitung.

Allerdings gilt diese Regelung vorerst nur bis zum 3. Mai 2020.

Unsere Großmärkte in NRW dürfen nach Zulassung der Nutzungsänderung durch die Landesregierung ab sofort bis vorerst 03.05.20 für alle Verbraucher öffnen - für eine weitere sichere Einkaufsmöglichkeit in der Region unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben https://t.co/ZVyMsq1NIp pic.twitter.com/jid4K9Qf9g — METRO Deutschland (@METRO_DE) April 22, 2020

Coronavirus: NRW meldet 1000 Todesfälle

Update vom 23. April, 16.05 Uhr: Die Zahl der Todesopfer ist in NRW auf 1000 gewachsen, teilt das Gesundheitsministerium NRW am Donnerstag (Stand: 16.25 Uhr) mit. 30.598 Menschen haben sich demnach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Genesen sind 19.636.

Coronavirus-Krise: NRW will jetzt noch mehr Lockerungen

Update vom 23. April, 12.16 Uhr: Nordrhein-Westfalen will offenbar noch mehr Corona-Lockerungen durchsetzen. Vor allem in der Gastronomie und bei Hotels. Gemeinsam mit Niedersachsen und Baden-Württemberg plant NRW ein Konzept, das ab dem 4. Mai 2020 gelten soll. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist in den vergangenen Tagen schon mit weiteren Vorschlägen vorgeprescht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dagegen eindringlich dazu aufgerufen, bei der Einhaltung der Regeln nicht nachzulassen.

Schulstart in NRW nach Corona-Zwangspause - Schulen öffnen

Update vom 23. April, 9.42 Uhr: Nach fast sechs Wochen Corna-Zwangspause kehren Schüler in NRW am Donnerstag wieder in ihre Schulen zurück. Für die Abschlussjahrgänge beginnt wieder der Unterricht. Das Schulministerium rechnet mit maximal 250.000 von insgesamt 2,5 Millionen Schülern, berichtet wa.de*.

Präsenzpflicht gilt für Schüler der Abschlussklassen an Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen sowie für Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und der 10er-Klassen an Gesamtschulen. Den knapp 90.000 Abiturienten ist der freigestellt.

Gegen den Schulbetrieb hatte es zuvor massive Proteste im Internet gegeben. Unter dem Hashtag #SchulboykottNRW twitterten Nutzer zum Teil sarkastische Fotos und Grafiken auf denen Friedhöfe gezeigt wurden.

Lehrer und Schüler müssen 1,5 Meter Abstand halten. Schulen hatten wenig Zeit sich vorzubereiten. Seife, Desinfektionsmittel und Wegwerf-Handtücher mussten organisiert werden.

Klappt ja gut, Bild ist von vor 2 min #SchulboykottNRW pic.twitter.com/e5TJ8YolzY — kekloch (@kekloch) April 23, 2020

NRW ist besonders vom Coronavirus betroffen. 30.584 Menschen sind in dem bevölkerungsreichsten Bundesland bislang an Covid-19 erkrankt, teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. In den vergangenen 24 Stunden wurden demnach 35 Todesfälle registriert. 999 Menschen starben in Verbindung mit Sars-CoV-2.

Coronavirus in NRW: Laschet Zielscheibe auf Twitter - #laschetfordert wird zum Trend

Update vom 22. April, 17.20 Uhr: Ungewollt sorgte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet auf Twitter für einen Trend. Unter dem Hashtag „Laschetfordert“ werden derzeit auf dem Kurznachrichtendienst fiktive und teils absurde Vorschläge, die Laschet vermeintlich gemacht haben könnte, gepostet. Nutzerinnen und Nutzer schrieben bis Mittwochnachmittag mehr als 5000 Beiträge unter dem Hashtag auf Twitter.

Ein Nutzer schreibt beispielsweise, „Armin Laschet fordert bundesweite Menschenkette gegen Corona. #Laschetfordert“, ein anderer schreibt „#Laschetfordert wöchentliche Karnevalsumzüge in allen NRW-Städten über 100.000 Einwohner, damit die Karnevalsvereine nicht pleite gehen.“

#laschetfordert alle Ampeln auf Dauergrün zu schalten, damit alle Bürger freie Fahrt haben. — ™️ (@Doktor_FreakOut) April 21, 2020

Auslöser für den Twitter-Trend sind die Lockerungen, die Laschet in den vergangenen Tagen wiederholt gefordert und teilweise umgesetzt hatte. Damit widersprach er Bundeskanzlerin Angela Merkel, die noch am Montag dazu aufrief, bei der Einhaltung der Maßnahmen nicht nachzulassen. Auch ein Zitat in einem Interview mit Deutschlandfunk fliegt dem Ministerpräsident nun um die Ohren. „Mir sagen nicht Virologen, was ich zu treffen habe, sondern ich treffe in Verantwortung für die Leute, für die ich verantwortlich bin. Und ein Virologe kann mir nicht sagen: Ist es eigentlich gut, wenn ein Kind monatelang nicht in der Schule ist? (...) Und welche Schäden entstehen, wenn Menschen durch Arbeitslosigkeit depressiv werden? Wenn das Land in eine Riesenkrise hineinrutscht? Die beantwortet mir kein Virologe.“

/#Laschet: "Mir sagen nicht Virologen, welche Entscheidungen ich zu treffen habe!"#Laschetfordert #Coronakrise — Timon Dzienus (@Dzienus) April 22, 2020

Coronavirus in NRW: Laschet kritisiert Maskenpflicht - „unkoordinierte Beschlusslage“

Update vom 22. April, 15.40 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bezeichnete die bundesweite Einführung der Maskenpflicht als „unkoordinierte Beschlusslage“. So hätte alle paar Minuten ein weiteres Bundesland die Neuigkeit verkündet. Aus diesem Grund hätten sich NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gemeinsam geeinigt.

Laschet mahne jedoch auch. „Das Wichtigste ist und bleibt Abstand halten. Eine Maske darf keine falsche Sicherheit erzeugen. Die Maske ist nur ein Hilfsmittel. Entscheidend ist der Abstand“, sagte der Ministerpräsident.

Coronavirus in NRW: Ermittlungen wegen Soforthilfen

Update vom 22. April, 13.55 Uhr: Die Staatsanwaltschaften Essen und Duisburg ermitteln wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Kleinunternehmer in Nordrhein-Westfalen. Laut Informationen der Essener Oberstaatsanwältin Anette Milk würden dort derzeit ein Dutzend Fälle geprüft. Die Ermittler gingen dem Verdacht des Subventionsbetrugs nach. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt nach Angaben einer Sprecherin derzeit in acht Fällen.

Coronavirus in NRW: Maskenpflicht gilt ab kommenden Montag - Laschet drängt auf weitere Lockerungen

Update vom 22. April, 12.09 Uhr: Wie am Mittwoch bekannt wurde, will nun auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht einführen. Vom Montag an ist das Tragen einer Maske beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit.

Update vom 22. April, 10.40 Uhr: Am Vorgehen der Düsseldorfer Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gibt es kurz vor der teilweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag weiter Kritik. So mahnte der Geschäftsführer des Städtetags NRW, Helmut Dedy, laut einem Bericht der Rheinischen Post, dass es immer noch offene Fragen gebe, welche die Schulträger, Schulleitungen, Schüler und Eltern verunsicherten.

Mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen sagte Dedy: „ Wir müssen beispielsweise auch wissen, wie viele Kinder in einem Standardklassenraum gleichzeitig unterrichtet werden dürfen. Für ihn stellt sich zudem die Frage, wie sich die Mindestabstände bei laufendem Schulbetrieb einhalten ließen. Auch passe es nicht zusammen, dass mehr Familien in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Grundschüler hätten, zugleich aber die Notbetreuung zeitlich zurückgefahren und nicht mehr für das Wochenende gelten solle.

Update vom 22. April, 8.22 Uhr: Bereits im Mai will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet weitere Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in die Wege leiten. Doch laut einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur, die sich auf Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bezieht, ist NRW nach wie vor eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Bundesländer. So wurden bis Dienstagabend mehr als 29.300 Infektionen sowie mindestens 895 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Indes wird in Deutschland ein Impfstoff bereits an Menschen getestet. Die Drogeriekette dm warnt unterdessen vehement vor einer bestimmten Lösung für einen Atemschutz.

Coronavirus in NRW: Laschet will im Mai weitere Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen

Update vom 21. April, 22.20 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will bereits im Mai weitere Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Das kündigte der CDU-Politiker im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) an.

Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, erklärte er. Zwar wisse man dann noch nicht, wie die bereits beschlossenen Lockerungen sich auswirkten.

„Ich glaube trotzdem, dass man noch einmal über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken muss“, sagte der 59-Jährige.

Aufstieg durch Bildung war das Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit. Was bedeutet es Schülern wochenlang den Schulbesuch zu verweigern? Zur schwierigen Abwägung gehört es auch über soziale Folgen und Verlierer des #lockdown zu sprechen. #verantwortungsvoll #normalität — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 19, 2020

Was für Lockerungen? Der Ministerpräsident nannte Sportangebote für Jugendliche: „Wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping-Malls gehen oder sich in Parks treffen, statt auf den Sportplatz zu gehen, ist das ja auch nicht Sinn der Sache.“

Coronavirus in NRW: Ikea will seine Filialen wieder öffnen

Update vom 21. April, 12.57 Uhr: Die Möbelkette Ikea will ihre Filialen in Nordrhein-Westfalen ab Mittwoch wieder öffnen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, habe man für die Wiedereröffnung ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt.

Zwar dürfen in dem Bundesland bereits seit Montag Einrichtungshäuser mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern öffnen. Ikea wollte allerdings zuerst Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz treffen.

+ In NRW öffnen am Mittwoch alle elf Ikea-Filialen wieder ihre Tore - dank einer Sonderregelung des Landes. (Symbolbild) © dpa / Federico Gambarini

Andere Möbelhäuser hatten in NRW hingegen gestern schon auf. Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands insgesamt elf Filialen. „Um einen Ansturm zu Beginn möglichst zu vermeiden, bitten wir darum, die ersten Tage nach der Öffnung zurückhaltend zu nutzen“, sagte Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland. Demnach sollen Kunden möglichst alleine oder mit maximal einer weiteren Person in die Filialen kommen. Ikea empfiehlt den Kunden zudem das Tragen eines Mundschutzes in den Möbelhäusern.

Unterdessen sorgte bei Twitter ein vermeintlich von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet stammender Post für Verwirrung. Dabei ging es um eine mögliche Ausrichtung des diesjährigen Oktoberfestes in Nordrhein-Westfalen*. Zuvor gaben der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Dienstagmorgen bekannt, dass die Wiesn wegen der Corona-Krise dieses Jahr ausfallen muss*.

Coronavirus in NRW: Dank Laschets Sonderweg kann nun auch Ikea wieder öffnen

Die Fläche der Möbelhäuser bei Ikea ist Angaben des Unternehmens zufolge zwar teilweise rund 30 mal so groß wie die maximal 800 Quadratmeter, auf denen die Wiedereröffnung erlaubt wurde. Doch mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht.

Update vom 21. April, 12.14 Uhr: Nun veröffentlichte die Deutsche Presse-Agentur erneut die aktuellen Coronavirus-Zahlen für das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort wurden bislang mehr als 28.900 Corona-Infektionen und mindestens 857 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert. Das Land veröffentlicht seit Montag nur noch die Fallzahlen, die dem Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet werden.

Derzeit liegt NRW damit weiterhin hinter Bayern (38.200 bestätigte Infektionen und 1299 Todesfällen). In Bezug auf die Todesfälle infolge von Covid-19 ist NRW das am drittstärksten betroffene deutsche Bundesland. Stärker ist dahingehend Baden-Württemberg mit mindestens 1014 Toten betroffen. NRW verzeichnet allerdings etwa 400 Corona-Infektionen mehr als Baden-Württemberg, wo aktuell 28.500 Infizierte gemeldet sind. Damit ist die Covid-19-Sterberate in NRW niedriger als in Baden-Württemberg.

Coronavirus in NRW: Landtagsfraktionen wollen auf turnusmäßige Diätenerhöhung verzichten

Update vom 21. April, 9.22 Uhr: Inmitten der Corona-Krise wollen die großen Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag dieses Jahr auf ihre turnusmäßige Diätenerhöhung verzichten und damit ein Zeichen setzen. So wolle man sich solidarisch zeigen mit den Menschen im Land, die um ihre Existenzen bangen, heißt es laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einem gemeinsamen Gesetzesentwurf von CDU, SPD, FDP und den Grünen.

Das Land würde damit dem Vernehmen nach etwa 500.000 Euro sparen. Mit dem gemeinsamen Gesetzesentwurf, der an diesem Dienstag in den Fraktionen beraten werden soll, kommen CDU, SPD, FDP und Grüne der AfD zuvor. Letztere will einen eigenen Entwurf in den Landtag einbringen. Zuvor hatte die Rheinische Post über die geplante Aussetzung der Diätenanpassung berichtet.

Voraussichtlich in dieser Woche wird zudem der Bundestag einen von allen Fraktionen befürworteten Verzicht auf die diesjährige Erhöhung der Abgeordnetendiäten auf den Weg bringen. Vertreter von Union, FDP und Grünen hatten sich dafür in der vergangenen Woche ausgesprochen. Und auch die anderen Fraktionen erklärten, dass die automatische Erhöhung angesichts der Corona-Krise dieses Jahr ausfallen solle.

Coronavirus in NRW: Erfassung von Corona-Fällen verändert

Update vom 20. April, 17.17 Uhr: In NRW sind aktuell 28.935 Coronavirus-Fälle registriert (Stand 20. April, 17 Uhr) meldet das Gesundheitsministerium. 857 Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Infektion. 18.234 gelten als genesen. Die Angaben stammen vom Landesinstitut Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW), das diese auch an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. Zum Stichtag 20. April hat NRW die Erfassung der Zahlen vereinheitlicht, um die Kommunen zu entlasten.

Coronavirus in NRW: Nächste Stadt führt Maskenpflicht ein

Update vom 20. April, 15.20 Uhr: Nach der Stadt Dorsten führt

auch Münster eine Maskenpflicht ein. Sie soll ab nächsten Montag (27. April) in Geschäften, auf Märkten, in Bussen und in öffentlichen Bereichen der städtischen Verwaltungsgebäude gelten, sagte eine Sprecherin der Stadt Münster am Montag. Der Krisenstab habe sich dazu entschieden, weil seit der Wiederöffnung kleinerer Läden mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs seien.

Wer gegen die Maskenpflicht verstoße, der dürfe aus Geschäften oder Bussen verwiesen werden, sagte die Sprecherin. Bußgelder seien zunächst nicht vorgesehen. Ab kommender Woche gilt auch in Bayern* und in Mecklenburg-Vorpommern wie schon in Sachsen eine Maskenpflicht.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat bislang eine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nase-Schutz abgelehnt. Er setze auf Freiwilligkeit, hatte er betont.

Coronavirus in NRW: So verteidigt Laschet unter anderem die Öffnung von Möbelhäusern

Update vom 20. April, 12.46 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die weitergehenden Lockerungen in seinem Bundesland nach der scharfen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) verteidigt. Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer, sagte Laschet am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums am Montag. Von anderen Teilnehmern hieß es zudem aber auch, Laschet habe Merkel grundsätzlich unterstützt.

Coronavirus in NRW: Viele Geschäfte sind seit Montag wieder offen

Update vom 20. April, 9.36 Uhr: Viele Geschäfte in NRW dürfen am Montag (20. April) wieder öffnen. Hier finden Sie die neuen Coronavirus-Regeln in Deutschland.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen wieder öffnen. In Nordrhein-Westfalen zusätzlich auch Kfz-Händler , Fahrradhändler , Buchhändler , Einrichtungshäuser und Baby-Fachmärkte unter bestimmten Auflagen öffnen.

dürfen wieder öffnen. In Nordrhein-Westfalen zusätzlich auch , , , und unter bestimmten Auflagen öffnen. Einkaufszentren, Shopping Malls und vergleichbare Einrichtungen dürfen, wie auf der NRW-Webseite zu lesen ist, öffnen, damit die Geschäfte, die darin liegen und öffnen dürfen, aufgesucht werden können. Auch die Gastronomie darf für den „Außer-Haus-Verkauf“ geöffnet sein. Aber: Der Verzehr von Speisen und Getränken ist im gesamten Einkaufszentrum untersagt.



Auch Schulen in NRW sind ab dem 20. April jedenfalls für Lehrkräfte und Schulleitung wieder geöffnet. Ab dem 23. April soll der Schulbetrieb schrittweise wieder aufgenommen werden. Dafür müssen jedoch Hygiene-Vorgaben umgesetzt werden. Prüfungen sollen stattfinden. Ab dem 4. Mai sollen dann auch die Grundschulen ihren Schulbetrieb wiederaufnehmen, sollte die Entwicklung der Infektionsraten dies zulassen. Die Abiturprüfungen sollen am 12. Mai beginnen.

Trotz aller Lockerungen gilt das Kontaktverbot jedoch weiterhin bis zum 3. Mai . Das Picknicken und das Grillen auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen sind weiterhin untersagt.

. Das Picknicken und das Grillen auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen sind weiterhin untersagt. Weiterhin bleiben in NRW viele Einrichtungen wie Bars, Theater, Kino und Amüsierbetriebe geschlossen. Das gilt unter anderem auch für Friseure, Fitness-Studios sowie Sport und Bolzplätze. Allerdings sollen sich Friseurbetriebe auf eine Öffnung (4. Mai) unter strengen Hygieneregeln vorbereiten, heißt es.

Coronavirus in NRW: Laschet schwer in der Kritik - Schüler nur „Testobjekt“?

Update vom 19. April, 22.35 Uhr: Wegen des Planes, die Schulen in Nordrhein-Westfalen langsam wieder zu öffnen, muss sich Armin Laschet Kritik gefallen lassen. „Ich glaube, dass Herr Laschet tatsächlich die Schüler so ein bisschen als Testobjekt benutzt“, griff der junge SPD-Politiker Dario Schramm den Landesvater im ZDF-Magazin „Berlin direkt“ an. Dies dürfe „in keiner Weise passieren“.

Schramm ist Referent bei der Bundesschülerkonferenz und geht in die zwölfte Klasse. Der 19-Jährige bezweifelt, dass seine Schule ausreichende Schutzmaßnahmen ergreifen könne. Seiner Erfahrung nach sei auf der Toilette „die Seife um elf Uhr wirklich alle“. Zudem sei die Angst unter den Schülern groß.

Schramm hat eine Online-Petition ins Leben gerufen. Darin wird ein „Durchschnittsabitur“ auf Basis der Vornoten sowie eine Schulöffnung erst Ende Mai gefordert. Diese wird bislang von mehr als 9400 Menschen unterstützt.

Update vom 19. April, 14.51 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Gotteshäuser wie Kirchen, Synagogen und Moscheen möglichst bald wieder zu öffnen. „Wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten“, sagte Laschet am Sonntag im Deutschlandfunk. Es sei eine massive Einschränkung der Grundrechte, dass sich Menschen nicht zu Gottesdiensten treffen dürften, sagte der CDU-Politiker weiter. Diese müsse man jeden Tag aufs Neue begründen. Von Montag an dürfen vielerorts kleinere Geschäfte sowie Auto- und Möbelhäuser wieder die Türen öffnen.

Update vom 19. April, 13.15 Uhr: Es knirscht immer lauter in Bayerns Koalition. Die Freien Wähler fordern von Ministerpräsident Markus Söder eine sofortige Maskenpflicht - und das ist noch nicht alles.

+ NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. © dpa / Federico Gambarini

Update vom 19. April, 11.42 Uhr: In Nordrhein-Westfalen wurden bis Sonntagvormittag mehr als 29.100 Coronavirus-Infektionen und mindestens 862 Corona-Todesfälle registriert. Damit ist das Bundesland hinter Bayern und neben Baden-Württemberg nach wie vor innerhalb Deutschlands mit am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

Die aktuellen Zahlen sind Teil einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur. Sie bezieht sich auf die bestätigten Corona-Fälle, die beim Robert-Koch-Institut gemeldet wurden. Neben den aktuellen Corona-Zahlen teilte das RKI in seiner letzten Pressekonferenz wiederholt mit, dass es äußerst wichtig ist, die Reproduktionszahl der Corona-Infektionen unter 1 zu halten. Was das genau bedeutet und warum die Kennzahl ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Corona ist, lesen Sie ebenfalls bei Merkur.de*.

Die harten Einschränkungen der letzten Wochen zeigen Wirkung. Nun gehen wir die ersten vorsichtigen Schritten hin zu einer verantwortungsvollen Normalität. Dabei gilt weiterhin: Hygieneregeln beachten. Abstand halten. Kontakt möglichst vermeiden. #NRWkanndas #COVID19 pic.twitter.com/MhdWQtgx4T — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 18, 2020

Corona in NRW: Sitzen bleiben wird wegen Corona-Krise vorerst abgeschafft

Update vom 18. April, 18.46 Uhr: Hessen hat es vorgemacht, bald soll NRW nach ziehen. Im von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) regiertem Bundesland wurde das Sitzenbleiben abgeschafft. Schülerinnen und Schüler in Hessen müssen während der Corona-Krise also nicht um ihre Versetzung in das nächste Schuljahr bangen. In Nordrhein-Westfalen könnte bald ähnliche Regelungen bekannt gegeben werden.

Geht es nach der Opposition um Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sollen auch in NRW Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt werden.

Bezogen auf Prüflinge erklärte die FDP-Politikerin zudem, dass Kinder, die vor Abschlussprüfungen stehen, wieder zur Schule gehen können - es jedoch nicht zwingend müssen. Das Angebot beruhe auf Freiwilligkeit.

„Für den absoluten Notfall“ werde das Bundesland darüber hinaus auch schulrechtliche Vorkehrungen für ein Abitur 2020 ohne Abschlussprüfungen treffen, wie Gebauer erklärte.

Die Schulministerin gab außerdem Auskunft über den Umgang mit Lehrkräften sowie der generellen Einordnung für die Grundschulen des Landes, wie wa.de* berichtet.

Corona in NRW: Onlineantragsverfahren für Corona-Hilfen trotz Betrug wieder angelaufen

Update vom 17.April 19.10 Uhr: Gleich mehrere Bundesländer melden Fälle von Betrug mit staatlichen Corona-Soforthilfen. Nach Nordrhein-Westfalen und Hamburg berichteten am Freitag auch Berlin, Sachsen und Bremen von solchen Fällen. Verdachtsmomente auf versuchten Betrug gibt es laut dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zudem in Bayern und Baden-Württemberg. Die Betrüger versuchen meist, über gefälschte Webseiten Daten für Anträge auf Soforthilfen abzugreifen.

Dennoch ist in NRW das Onlineantragsverfahren auf Corona-Hilfen für kleine und mittlere Unternehmer wieder angelaufen, wie Wirtschaftsminister Pinkwart am Freitag erklärte. Um sich in Zukunft besser gegen Betrüger schützen zu können, sei eine "Sicherheitsschleife" im Antragssystem aktiviert worden.

Corona in NRW: Bisher noch kein Geld an Betrüger geflossen

Demnach werden fortan die von den Firmen für die Zahlung angegebenen Iban-Nummern mit denjenigen Kontonummern der Antragsteller abgeglichen, die den Finanzämtern vorliegen. Die Landesregierung stuft dies als probates Mittel im Kampf gegen die Betrüger ein. Pinkwart bezeichnete die Maßnahme sogar als „sichersten Weg.“

Zudem versicherte er, dass die NRW-Regierung "alle Hebel nutzen“ werde, damit das Geld der Steuerzahler ausschließlich bei wirklich Betroffenen lande. Dem Minister zufolge gingen bislang 576 Anzeigen bei der NRW-Polizei wegen Fakeseiten ein. Geld sei in diesen Fällen bisher jedoch nicht geflossen, so Pinkwart.

Corona in NRW: Galeria Karstadt Kaufhof klagt gegen Laschets Sonderregelung - Ehemann (82) mit rührender Aktion

Erstmeldung vom 17.April: Essen/Moers - Um das Coronavirus weiter eindämmen zu können, treten ab Montag bereits die nächsten Beschränkungen in NRW in Kraft. So gelten beispielsweise neue Vorgaben für den Einzelhandel, durch die nur Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder unter bestimmten Sicherheitsauflagen öffnen dürfen.

Coronavirus in NRW: Kaufhauskette klagt nun gegen Sonderregel

Die Essener Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat Klage gegen die Sonderregeln des Landes Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise eingereicht. Das Unternehmen wende sich in einem Eilverfahren gegen die Coronaschutz-Verordnung, teilte das Oberverwaltungsgericht des Landes am Freitag in Münster mit. Das Land hat Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen. Eine Entscheidung soll in dieser Woche nach Angaben des Gerichts nicht mehr fallen.

Grund der Klage: obwohl große Kaufhäuser wie Karstadt und Kaufhof demnach weiter geschlossen bleiben, hat das Land Nordrhein-Westfalen einen Sonderweg eingeschlagen: Es erlaubt zusätzlich die Öffnung von Möbelhäusern - darunter auch die der großen Kette Ikea - sowie von Babyfachmärkten. Mehrere Handelsketten und Verbände hatten bereits kritisiert, dadurch entstehe eine willkürliche Wettbewerbsverzerrung.

Corona in NRW: 82-Jähriger mit emotionaler Aktion

Währenddessen rührt ein 82-jähriger Mann aus NRW mit einer emotionalen Aktion zu Tränen. Wie die Rheinische Post berichtet, besuche Alfred Schroeter täglich seine todkranke Frau im Krankenhaus in Moers. Da der 82-Jährige sie täglich jedoch nur für eine Stunde besuchen dürfe, musiziere er zusätzlich jeden Tag im Garten des Krankenhauses.

Mit seiner Trompete sorge Alfred Schroeter täglich für gute Stimmung, eine Kliniksprecherin erklärte gegenüber dem Portal: „Auch die anderen Patienten freuen sich über die musikalische Einlage.“ Demnach würden die anderen Patienten am Fenster lauschen und ihm nach der Vorstellung applaudieren. Die 83-jährige Ehefrau des Trompeters befinde sich auf der Palliativstation des Krankenhauses.

Können wir im Sommer wieder in den Urlaub fahren? Heiko Maas äußert sich zu den Urlaubsplänen mit einer eindeutigen Einschätzung. In Baden-Württemberg wird die Entscheidung der Landesregierung bezüglich der Schulöffnung stark kritisiert.

In Italien denkt man unterdessen über die Lockerung der Corona-Maßnahmen nach. Das droht Italien zu spalten.*

Einen ganz anderen Weg wählte Schweden - ein Epidemiologe stellt jetzt den (seiner Ansicht nach) einzigen Unterschied zu Deutschland heraus, wenn man das Ergebnis betrachtet. Gegenteilig äußert sich eine Virologin - nur länger aufrechterhaltene Maßnahmen können eine zweite Welle verhindern, sagt sie. Undzeigt einen anderen Ausweg auf.

