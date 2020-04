Corona-Krise: Nach Lockerung - Virologe Drosten mit deutlicher Warnung: „Wir verspielen den Vorsprung“

Im neuesten Podcast des NDR bespricht Virologe Prof. Drosten unter anderem Folgeschäden von Covid-19 und kritisiert die jüngsten Maßnahmen der Politik.

Virologe Prof. Drosten im Podcast: Entwarnung bei Verlust des Geruchssinns

Zunächst wurde im Podcast das Thema Folgeschäden von Covid-19* thematisiert, da einige Berichte von Lungenembolien sowie neurologischen Auffälligkeiten im Zuge der Erkrankung sprachen. Laut Prof. Drosten gibt es dazu bereits klinische Beobachtungsstudien. „Bei eher komplizierteren Verläufen beobachtet man so etwas zuerst und fragt sich dann, ob es auch bei normalen Verläufen so ist.“

Verspielen wir in der #Coronakrise unseren Vorsprung? Folge 34 unseres Podcasts "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten. pic.twitter.com/rdwZsToifY — NDR Info (@NDRinfo) April 22, 2020

Als Beispiel nennt Drosten den Geruchssinn, den viele Covid-19-Patienten* verlieren. „Das ist auch ein neurologisches Phänomen, der Riechkolben ist ein Ausläufer des Zentralnervensystems und eine direkte Verbindung zum Gehirn.“ Doch Sorgen um sein Gehirn sollte man sich in dem Fall nicht machen. „Es ist bekanntermaßen nicht so, dass Personen, die diese Erkrankung* überstanden haben, bestimmte Folgekrankheiten haben. Was schon bekannt ist, ist dass der Geruchs-Ausfall durchaus einige Wochen bleiben kann. Es ist aber auch bekannt, dass er weggeht.“

Virologe Prof. Drosten: Deutschland ist „in besonders guter Situation“

Drosten verdeutlicht dann die Situation in Deutschland* und erklärt den Unterschied zu der Lage in Ländern wie Großbritannien, wo man bereits eine Übersterblichkeit erkennt. Die Bundesrepublik sei „in einer ganz besonders guten Situation“, da „früh mit den Distanzierungs-Maßnahmen angefangen“ wurde. Nun bräuchte es jedoch Bilder, die den Menschen den Ernst der Lage vor Augen halten.

Deutschland habe im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern schnell gehandelt. „Todesfälle haben aber Verzögerung von einem Monat. In vielen Ländern hatte man bei dem Anzeichen der vielen Todesfälle schon einen Monat verpasst. Deutschland hat diesen Moment nicht verpasst“, so Drosten. Doch der Virologe bleibt vorsichtig und skeptisch.

Virologe Prof. Drosten im Podcast: „Bedauere es so sehr, zu sehen, wie wir...“

Für alle, die noch immer nicht daran glauben: Übersterblichkeit durch #COVID19 in England. Uns wurde dies vor allem durch frühe und breit eingesetzte Diagnostik erspart. Verspielen wir diesen Vorsprung nicht. Seien wir solidarisch mit unseren Nachbarn. https://t.co/azwY8NXMRZ — Christian Drosten (@c_drosten) April 21, 2020

„Ich bedauere es in diesen Tagen so sehr, zu sehen, dass wir dabei sind, diesen Vorsprung komplett zu verspielen“, warnt er. „Wir gehören zu den ganz wenigen Ländern weltweit, bei denen die Zahlen rückläufig sind. Und wir sind unter diesen Ländern das Land mit der größten Bevölkerungszahl und der klarsten Nachrichtenlage.“ Die neusten Maßnahmen, die seit dem 20. April gelten, kritisiert er darum deutlich.

„Jetzt plötzlich sehen wir, dass Einkaufszentren wieder im Ganzen frequentiert werden und voller Leute sind, da jedes Geschäft eine Fläche von unter 800 Quadratmeter hat. Da muss ich ausnahmsweise mal etwas Meinung bekunden in diesem Podcast.“ Kürzlich warnte Drosten bereits vor einer zweiten Infektionswelle.

Ganz ähnlich äußert sich eine Kollegin: Melanie Brinkmann prognostiziert eine zweite, wesentlich schlimmere Welle, zeigt aber einen anderen Ausweg auf.

